Usha Resources erwirbt potenzielles Company Maker-Projekt!

Mit der Übernahme des Kupferprojekts Southern Arm legt Usha Resources einen fliegenden Start hin. Denn hier wurde bereits ein Vererzungstrend mit Bohrzielen nachgewiesen.

Erst vor Kurzem hat Usha Resources (WKN A3D5BX / TSXV USHA) dem angehenden, Nasdaq notierten Lithiumproduzenten Stardust Power (Market Cap US$675 Mio.) die Option gewährt, bis zu 90% des Lithiumsoleprojekts Jackpot Lakes zu erwerben. Kommt der Deal zum endgültigen Abschluss hätte er ein Gesamtvolumen von 26,025 Mio. USD verteilt auf fünf Jahre, wobei 8 Mio. USD fix für Arbeiten auf dem Projekt vorgesehen sind und der Rest in Cash bzw. Aktien an Usha fließt. Ushas umtriebiger CEO Deepak Varshney wartet aber nicht ab, bis die Transaktion auch offiziell komplett in trockenen Tüchern ist, sondern hat bereits ein neues, äußerst aussichtsreiches Projekt für sein Unternehmen an Land gezogen!

Wie nämlich soeben über den Ticker kam, hat Usha sich die Option gesichert, 100% an der Kupferliegenschaft Southern Arm von Abitibi Metals (WKN A3EWQ3 / CSE AMQ) zu erwerben. Das Besondere: Es handelt sich hier nicht um ein Greenfields-Projekt, das noch ganz am Anfang der Erkundung steht. Ganz im Gegenteil kann Usha bei Abschluss der Transaktion ein Projekt in Angriff nehmen, auf dem Abitibi bereits einen rund 7,3 Kilometer langen Kupfer- und Goldtrend mit zahlreichen Zielen nachgewiesen hat!

