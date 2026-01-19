USM Haller Möbel

Die blucom Designklassiker GmbH aus Dortmund ist zertifizierter USM-Haller Vertragspartner und spezialisiert auf Original-Designklassiker – insbesondere USM Haller neu & gebraucht.

Zeitlose Designklassiker bei blucom.de

Kaum ein Möbelsystem steht so konsequent für zeitloses Design, funktionale Präzision und kompromisslose Qualität wie USM Haller. Seit mehr als sechs Jahrzehnten prägen die modularen Möbel aus der Schweiz moderne Wohn- und Arbeitswelten. USM Haller Möbel sind weit mehr als Einrichtungselemente – sie verkörpern eine Designphilosophie, die auf Klarheit, Langlebigkeit und Flexibilität setzt.

Bei blucom finden Designliebhaber, Architekten und Unternehmen eine sorgfältig kuratierte Auswahl dieser ikonischen Designklassiker. Ob im privaten Wohnraum, im Büro oder in repräsentativen Geschäftsräumen – USM Haller Möbel schaffen Ordnung, Struktur und eine zeitlose Ästhetik.

Die Entstehung von USM Haller – Schweizer Designgeschichte

Die Geschichte von USM Haller beginnt in den 1960er-Jahren in der Schweiz. Gemeinsam mit dem Architekten Fritz Haller entwickelte das Unternehmen USM ein modulares System für den eigenen Firmenneubau. Ziel war eine flexible, langlebige Lösung, die sich jederzeit an veränderte Anforderungen anpassen lässt.

Aus dieser architektonischen Idee entstand ein Möbelsystem, das heute weltweit als Designklassiker gilt. Die Aufnahme in die ständige Sammlung des Museum of Modern Art (MoMA) in New York bestätigt den internationalen Stellenwert von USM Haller als Ikone des modernen Möbeldesigns.

Designphilosophie: Zeitlos, reduziert, funktional

USM Haller folgt dem Prinzip der Reduktion auf das Wesentliche. Klare Linien, geometrische Formen und eine ruhige Gestaltung prägen das Erscheinungsbild der Möbel. Dabei steht Funktionalität stets im Mittelpunkt – ohne auf Ästhetik zu verzichten.

Diese gestalterische Zurückhaltung ist der Schlüssel zur Zeitlosigkeit von USM Haller. Die Möbel fügen sich harmonisch in unterschiedlichste Raumkonzepte ein und bleiben unabhängig von kurzlebigen Trends relevant. Genau diese Beständigkeit macht sie zu echten Designklassikern.

Das modulare System – Flexibilität ohne Grenzen

Das Herzstück der USM Haller Möbel ist ihr modulares Baukastensystem. Es besteht aus wenigen, perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten:

verchromte Stahlrohre

präzise gefertigte Verbindungskugeln

pulverbeschichtete Metallpaneele

funktionale Elemente wie Klappen, Schubladen, Türen und Glastablare

Aus diesen Elementen lassen sich nahezu unbegrenzt individuelle Möbelstücke konfigurieren.

Möbel, die sich anpassen

Ein USM Haller Möbel ist nie statisch. Es kann jederzeit erweitert, umgebaut oder neu angeordnet werden. Ein Sideboard wird zum Regal, ein Lowboard zur Medienlösung oder ein Büromöbel zum Wohnraumelement. Diese Anpassungsfähigkeit macht USM Haller einzigartig und besonders nachhaltig.

Einsatzmöglichkeiten von USM Haller Möbeln

Wohnen mit USM Haller

Im Wohnbereich überzeugen USM Haller Möbel durch ihre elegante Zurückhaltung und hohe Funktionalität. Sie eignen sich ideal als:

Sideboards im Wohn- oder Esszimmer

TV- und Medienmöbel

Regale für Bücher, Kunst und Designobjekte

Raumteiler in offenen Wohnkonzepten

Dank der modularen Struktur lassen sich individuelle Lösungen realisieren, die sich perfekt an Raumgröße und persönliche Bedürfnisse anpassen.

Büro und Homeoffice

USM Haller wurde ursprünglich für den Arbeitsbereich entwickelt und zählt bis heute zu den beliebtesten Systemen für Büros. Die Möbel bieten strukturierte Stauraumlösungen, klare Organisation und hohe Belastbarkeit. Auch im Homeoffice verbinden sie professionelle Funktion mit wohnlicher Gestaltung.

Öffentliche Räume und Geschäftsumgebungen

In Kanzleien, Praxen, Agenturen oder Showrooms stehen USM Haller Möbel für Seriosität, Ordnung und Designkompetenz. Empfangsbereiche, Archivsysteme oder Präsentationsmöbel lassen sich exakt auf den jeweiligen Einsatzzweck abstimmen und sorgen für einen hochwertigen Gesamteindruck.

Farben und Gestaltungsspielräume

Ein prägendes Merkmal von USM Haller ist die umfangreiche Farbpalette. Neben klassischen, neutralen Tönen wie Weiß, Lichtgrau oder Graphitschwarz stehen auch kräftige Farben zur Auswahl, darunter USM-Rot, Enzianblau, Olivgrün oder Goldgelb.

Diese Vielfalt ermöglicht sowohl dezente als auch ausdrucksstarke Gestaltungskonzepte. Bei blucom erhalten Kunden eine persönliche Beratung, um Farben und Konfigurationen optimal auf den jeweiligen Raum abzustimmen.

Qualität und Verarbeitung – Made in Switzerland

USM Haller Möbel werden ausschließlich in der Schweiz gefertigt. Höchste Präzision, hochwertige Materialien und streng kontrollierte Produktionsprozesse garantieren eine außergewöhnliche Qualität.

Die Möbel sind auf jahrzehntelange Nutzung ausgelegt. Selbst bei intensiver Beanspruchung bleiben sie stabil, funktional und optisch makellos. Diese Langlebigkeit macht USM Haller zu einer nachhaltigen und wertbeständigen Investition.

Nachhaltigkeit als Designprinzip

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der USM-Philosophie. Durch die modulare Bauweise können einzelne Komponenten ersetzt oder ergänzt werden, ohne das gesamte Möbelstück zu erneuern. Das schont Ressourcen und reduziert Abfall.

USM Haller steht damit für bewusstes, verantwortungsvolles Design – ein klares Statement gegen kurzlebige Konsumprodukte.

blucom – Ihr Spezialist für USM Haller Designklassiker

blucom steht für ausgewählte Designklassiker und hochwertige Einrichtungslösungen. Mit langjähriger Erfahrung und einem feinen Gespür für Architektur und Design begleitet blucom seine Kunden von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung.

Das Leistungsspektrum umfasst:

persönliche und kompetente Beratung

individuelle Planung und Konfiguration

Lösungen für private und gewerbliche Kunden

Jedes USM Haller Möbelstück wird bei blucom als individuelles Designobjekt betrachtet – präzise abgestimmt auf Raum, Nutzung und Stil.

Warum USM Haller eine Investition ist

USM Haller Möbel verbinden zeitloses Design mit maximaler Flexibilität und herausragender Qualität. Sie passen sich veränderten Lebens- und Arbeitsbedingungen jederzeit an und behalten über viele Jahre hinweg ihren Wert.

Wer sich für USM Haller entscheidet, investiert nicht nur in ein Möbelstück, sondern in ein langlebiges System, das mitwächst und Bestand hat.

Fazit

USM Haller Möbel sind Ausdruck von Designkultur, Qualität und Beständigkeit. Sie schaffen Struktur, Ordnung und zeitlose Eleganz – im Wohnraum ebenso wie im Büro oder in öffentlichen Bereichen.

Mit blucom haben Sie einen erfahrenen Partner an Ihrer Seite, der Sie kompetent bei der Auswahl und Planung Ihres individuellen USM Haller Möbels begleitet. Entdecken Sie Designklassiker, die Räume prägen und Werte schaffen – heute und in Zukunft.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BLUCOM DESIGNKLASSIKER GMBH

Herr Christian Möcking

Martener Hellweg 34

44379 Dortmund

Deutschland

fon ..: +49 (0) 231 95 808 64 0

web ..: https://www.blucom.de/

email : info@blucom.de

Die blucom Designklassiker GmbH aus Dortmund ist zertifizierter USM-Haller Vertragspartner und spezialisiert auf Original-Designklassiker – insbesondere USM Haller neu & gebraucht. Kund:innen erhalten persönliche Beratung und Planung (auf Wunsch auch online), individuelle Konfigurationen sowie deutschlandweite Lieferung und Montage.

Pressekontakt:

BLUCOM DESIGNKLASSIKER GMBH

Herr Christan Möcking

Martener Hellweg 34

44379 Dortmund

fon ..: +49 (0) 231 95 808 64 0

email : info@blucom.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bremen: Regionale Autosuche macht Probefahrten planbarer und beschleunigt Entscheidungen Zwischen Selbstoptimierung und Erschöpfung: Die Rückkehr der Gemeinschaft