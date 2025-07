Vanguard Mining gibt Absicht zur Notierung von Aktienkaufwarrants an der Canadian Securities Exchange bekannt

Vancouver, BC – 4. Juli 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (CSE: UUU | OTC: RECHF | Frankfurt: SL5) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen bei der Canadian Securities Exchange (die CSE) die Notierung von insgesamt 12.690.001 Aktienkaufwarrants (die Warrants) beantragen wird. Die Warrants wurden im Zusammenhang mit der Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens ausgegeben, die am 6. Februar 2025 abgeschlossen wurde (siehe Pressemitteilung unter www.vanguardminingcorp.com und www.sedarplus.ca).

Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer (1) Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Warrant-Aktie) gegen Zahlung des Ausübungspreises von 0,10 Dollar pro Warrant-Aktie vor dem 6. Februar 2028, vorbehaltlich einer vorzeitigen Ausübung. Es ist beabsichtigt, dass die Warrants nach der Notierung unter dem Symbol UUU.WT. gehandelt werden. Es wird außerdem davon ausgegangen, dass die Warrants einer zwischen dem Unternehmen und Endeavor Trust Corporation abzuschließenden Warrant-Vereinbarung unterliegen werden.

Weitere Einzelheiten zur Notierung der Warrants werden nach Bestätigung des Handelstages, der CUSIP-Nummer für die Warrants und der bedingten Genehmigung der geplanten Notierung der Warrants durch die CSE bekannt gegeben. Die Notierung der Warrants unterliegt der Genehmigung durch die CSE und erfolgt möglicherweise nicht wie erwartet oder gar nicht.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien liegt. Das Unternehmen treibt derzeit Uranexplorationsprojekte in den Vereinigten Staaten und Paraguay voran, wobei der Schwerpunkt auf der Identifizierung und Erschließung von Vermögenswerten liegt, die für die globale Energiewende von entscheidender Bedeutung sind. Vanguard setzt sich für eine verantwortungsvolle Exploration und nachhaltige Wertschöpfung durch den Erwerb und die Weiterentwicklung aussichtsreicher Uranvorkommen ein.

