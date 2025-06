VARILED II: flach und robust, für gute Sicht auch in engen Maschinenräumen

Die LED-Maschinenleuchte VARILED II bietet leistungsstarkes Licht für beengte Arbeitsräume in Anlagen und engen Maschinenarbeitsbereichen.

Enge Arbeitsräume in Maschinen sind zwar nicht die Regel. Doch wenn es so ist und das vorhandene Licht nicht mehr ausreicht und kaum Platz für eine adäquate Beleuchtung zur Verfügung steht, kann die Auswahl einer LED-Maschinenleuchte mangels Alternativen zur Herausforderung werden.

Die LED-Maschinenleuchte VARILED II wurde speziell für Maschinenräume und Arbeitsbereiche entwickelt, in denen nur noch wenig Platz zur Aufrüstung bleibt. Mit modernster LED-Lichttechnik, untergebracht in einem Gehäuse mit nur 14 mm Bauhöhe, ist sie auch für engste Einbausituationen geeignet, ohne dabei an Leistung oder Lichtqualität einzubüßen.

Ausgestattet mit brandneuen Hochleistungs-LED-Chips, die im 3-Stufen MacAdam-Binning selektiert wurden, liefert die LED-Maschinenleuchte tageslichtweißes Licht mit einem Farbwiedergabeindex (Ra) von über 85 für detailtreue Sichtverhältnisse. Die überdurchschnittliche Lichtausbeute der LEDs von 155 Lumen pro Watt sorgt für effizientes Licht und der Abstrahlwinkel von 100° für eine vollflächige, gleichmäßige Ausleuchtung. Die integrierte Licht-Forming-Technologie gewährleistet dabei homogene Lichtverteilung.

Die gesamte Lichttechnik befindet sich geschützt in einem geschlossenen, robusten Aluminiumgehäuse mit Sicherheitsglas über dem Lichtaustritt. Dank der Schutzart IP67 ist die Leuchte staub- und wasserdicht. Darüber hinaus ist die VARILED II CNC-tauglich. Das heißt, sie ist resistent gegen Kühl- und Schmiermittel sowie Öle und herumfliegenden Späne, so dass ihre Funktion auch unter anspruchsvollen Fertigungsbedingungen gewährleistet ist.

Die VARILED II wird über einen M8-Sensorstecker an die vorhandene 24V DC-Maschinenspannung angeschlossen. Eine integrierte Schutzfunktion sichert die Maschinenleuchte vor Überhitzung, Fehlstrom oder Überlastung. Die CE- und UKCA-Kennzeichnung sowie die Zertifizierung nach UL bestätigen die Eignung für den industriellen Einsatz.

Mit der VARILED II ergänzt LED2WORK sein Portfolio erneut um eine flache, leistungsstarke LED-Maschinenleuchte, um auch für enge Bearbeitungszonen eine zuverlässige und langlebige Beleuchtungslösung zu bieten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LED2WORK GmbH

Herr Jan Schiga

Stuttgarter Straße 13A

75179 Pforzheim

Deutschland

fon ..: 49 7231 449 20-00

web ..: https://www.led2work.com/de/

email : info@led2work.com

Die LED2WORK GmbH mit Sitz in Pforzheim entwickelt und fertigt LED-Leuchten für Arbeitsplätze, Maschinen und Industrie. Die LED-Leuchten sind so gestaltet, dass sie an Arbeitsplätzen in Entwicklung, Fertigung oder Qualitätssicherung für beste Ausleuchtung zu sorgen. Alle LED-Leuchten des Unternehmens sind energieeffizient und wartungsfrei.

