VDI Recruiting-Tage Rückblick 2022: Hans Ulrich Gruber berät

Mit seinem unabhängigen, fach- und branchenkundigen Blick neue Horizonte aufzeigen: Das konnte Karriereberater Hans Ulrich Gruber bei den Recruiting Tagen online und in Nürnberg. Ein Rückblick.

„Die Gespräche auf den VDI Recruiting-Tagen waren wieder sehr bereichernd. Es war schön zu erleben, dass alle meine Beratung mit einem Lächeln verlassen haben“, sagte Karriereberater Hans Ulrich Gruber im Rückblick auf die VDI nachrichten Recruiting Tage. Er nahm am 5. Oktober onine und am 13. Oktober vor Ort in Nürnberg teil. Seit 2015 wird er von den Veranstaltern als VDI-Karriereberater angefragt. Denn er unterstützt gerne Kandidatinnen und Kandidaten bei der beruflichen Weiterentwicklung.

Als ehemaliger Manager und Führungskraft der Baubranche, dem Maschinenbau und der IT-Branche berät Gruber in Karrierefragen branchenspezifisch und umfassend: Vom Young Professional direkt nach dem Studium bis zur erfahrenen Fach- und Führungskraft. Dabei gibt er qualifiziertes Feedback zum eigenen Lebenslauf oder bespricht die Ziele und nächsten Karriereschritte. Je nachdem, mit welchen Wünschen und Fragen die Fach- und Führungskräfte kommen.

„In diesem Jahr waren viele Young Professionals in meiner Beratung“, berichtet Gruber. „Es ging daher hauptsächlich darum, Stärken zu identifizieren und herauszufinden, wo diese im Berufsleben am besten eingesetzt werden können.“ In welche Branche sind die individuellen Fähigkeiten und Kenntnisse besonders gefragt? Welche Arbeitgeber sind geeignet und wie können sich die jungen Fachkräfte zielgerichtet weiterentwickeln? – „Dies waren einige der Fragen, auf die wir im Gespräch gemeinsam Antworten gefunden haben“, resümiert Gruber und ergänzt: „Ich habe mich gefreut, wenn ich passend zum Lebenslauf neue Horizonte aufzeigen konnte.“

Weitere Informationen für Kandidatinnen und Kandidaten gibt es auch online: www.ihrkarriereberater.net

