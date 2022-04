Veggie-sucht-veggie.de – Die neue Plattform für vegetarische und vegane Singles

Die neue Single-Plattform, auf der Vegetarier und Veganer die große Liebe mit Gleichgesinnten finden können.

Brandneu: veggie-sucht-veggie.de – Die Singlebörse für Vegetarier und Veganer

Fleischlose Beziehung? Das kann gutgehen!

Seit Februar 2022 ist sie nun schon online – die neue Single-Plattform, auf der Vegetarier und Veganer die große, ernährungsbewusste Liebe finden können. Im echten Leben ist das alles andere als einfach. Obwohl fleischlose Ernährung auf dem Vormarsch ist, gleicht die Suche nach einem Veggie-Partner noch immer der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Oft schlägt einem sogar Intoleranz und Ignoranz entgegen. Ein gleichgesinnter Partner macht vieles einfacher – keine Streitereien über das Abendessen mehr, kein Stress mehr über die Platzverteilung auf dem Grill. Sie und Ihr Partner können bald in perfekter Harmonie miteinander leben.

Gleiche Interessen sind wichtig

Auch wenn es selbstverständlich noch viele andere wichtige Faktoren auf dem Weg in eine glückliche und lange Beziehung gibt – gemeinsame Interessen und moralische Vorstellungen sind wichtig. Das fängt schon bei der Partnersuche an. Soll man solch ein schwieriges und komplexes Thema gleich zu Beginn ansprechen oder lieber auf den richtigen Moment warten? Wird der oder die Angebetete meine Einstellung akzeptieren, teilen oder sogar ablehnen? Vergessen Sie diese Ängste und Sorgen. Bei veggie-sucht-veggie.de treffen Sie ausschließlich auf Gleichgesinnte. Schluss mit dem ewigen Überlegen, Abwägen, Hoffen und Bangen. Eine gesunde Ernährung ist eines der wichtigsten Bedürfnisse von uns Menschen. In der Maslowschen Bedürfnispyramide steht sie ganz unten – das heißt, sie ist grundlegendes Bedürfnis. Da sollte einem niemand dazwischen reden!

Veggie-sucht-veggie.de hilft bei der Partnersuche

Die Gründer von veggie-sucht-veggie.de, Christian M. und Alicia S., haben sich viele Gedanken gemacht, wie die Partnersuche unterhaltsam und gleichzeitig effektiv gestaltet werden kann. Gamification hilft dabei enorm. Die Umsetzung erfolgt in Partnerschaft mit der ICONY GmbH.

Testen Sie Ihre Persönlichkeit und finden Sie Gleichgesinnte

Dabei sind sie zu dem Schluss gekommen, dass ein sinnvoller erster Schritt ein Persönlichkeitstest ist. Urlauben Sie lieber am Strand oder in den Bergen? Hören Sie lieber harten Rock oder sanften Pop? Schauen Sie sich lieber einen alten Filmklassiker oder den neuesten Blockbuster an? Dieser Test stellt sicher, dass schon von Anfang an eine gewisse Chemie zwischen den Flirtenden besteht. Dies erkennt man anhand des sogenannten „Matchingfaktors“. Dieser liefert genauere Übereinstimmungen, je mehr Fragen von Ihnen beantwortet werden. Zudem kann angegeben werden, was beim zukünftigen Partner gewünscht ist und was ein No-Go. So können unangenehme Zwischenfälle direkt vermieden werden. Mit Hilfe dieses Persönlichkeitstests von veggie-sucht-veggie.de lassen sich die grundlegendsten Fragen überspringen und man kann gleich zur Sache kommen und sich über tiefergehende Themen unterhalten. Denn das Fundament einer jeder lange anhaltenden Beziehung sind gemeinsame Interessen.

Der Fotoflirt – Gamification in Perfektion

Nur zu gut bekannt und erprobt von der App-Konkurrenz, kommt das berühmte Wisch-Spiel auch bei veggie-sucht-veggie.de zum Einsatz. Falls Ihnen das Äußere Ihres Partners sehr wichtig ist, können Sie hier von vornherein Personen ausschließen, die Ihnen optisch nicht zusagen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie Ihre Fotos mit Bedacht wählen. Wichtig ist, dass man Sie gut erkennt und Sie einen sympathischen ersten Eindruck hinterlassen – denn der zählt nun einmal! Werfen Sie Ihre besten Klamotten über, lächeln Sie und schauen Sie direkt in die Kamera – dann steht der Suche nach dem Partner Ihrer Träume nicht mehr viel im Wege.

Videodate – Flirten in Pandemiezeiten

Videokonferenzen und Videoanrufe – die Pandemie hat uns alle zu Profis gemacht. Auch beim Online-Dating können diese Tools zielführend sein. Mithilfe des Video-Dates können Sie auf veggie-sucht-veggie.de Ihr Dating auf das nächste Level heben – Schluss mit ewigem Schreiben. Per Videoanruf lässt sich viel besser herausfinden, ob es zwischen Ihnen beiden funkt. Das ist im Chat meist schwer bis unmöglich, da die Persönlichkeit Ihres Gegenübers oftmals kaum bis gar nicht durchscheint. Zudem lassen sich so, wenn Ihnen die Optik wichtig ist, Überraschungen vermeiden.

Rezepte und ein Magazin für Veggies gibt es auch

Aber auch für vergebene Veggies gibt es eine Menge zu entdecken. Immer wieder gibt es neue Rezepte im Kochbuch der Seite. Auch ein Magazin mit spannenden Themen rund um das Leben der Veganer und Vegetarier sind immer wieder zu finden.

Sicherheit und Datenschutz haben Priorität

Durch modernste SSL-Verschlüsselung und mehrere Firewalls sind Ihre Daten bei veggie-sucht-veggie.de optimal geschützt. Alle besonders sensiblen Daten werden anonymisiert. Auch zwischenmenschliche Sicherheit ist wichtig. Sollten Sie einmal ein unangenehmes Erlebnis haben, steht dir das Supportteam von veggie-sucht-veggie.de zur Seite. Über die Melden-Funktion kann alles, was Ihnen seltsam vorkommt, direkt an den Support weitergeleitet werden.

