  • Veranstaltung – Save the Date – 16. April 2026 – Frankfurt

    Gemeinsam mehr erreichen: Die 2. OTC-Synergies lädt Pharmaunternehmen zum strategischen Dialog nach Frankfurt

    BildAm 16. April 2026 bringt die 2. OTC-Synergies in Frankfurt führende Köpfe aus der pharmazeutischen Industrie, dem Apothekenmarkt und spezialisierten Dienstleistern erneut zusammen. Nach dem erfolgreichen Auftakt 2025 in Köln, vertieft das Format seinen Anspruch: praxisnahe Impulse, offene Diskussion und messbarer Mehrwert für OTC-Marken.

    Wie lassen sich Apothekenmaßnahmen im OTC-Bereich wirkungsvoll orchestrieren? Wie entstehen aus Industrieinitiativen, Dienstleistern und Apotheken echte Erfolgsmodelle? Die OTC-Synergies ist die Antwortplattform des Marktes. Unter dem Motto „Gemeinsam mehr erreichen“ vereint sie Budgetverantwortliche aus Vertrieb, Trade-Marketing und Geschäftsführung – exklusiv für Industrieunternehmen und Apotheker*innen.

    Hochkarätige Agenda: Von KI bis regionale Versorgung

    Eine Keynote zu KI und digitaler Vernetzung im OTC-Markt eröffnet den Tag. Es folgen drei inhaltlich aufeinander abgestimmte Vortragsblöcke mit anschließenden Panel-Diskussionen:

    ? Vernetzung von Apotheke und Industrie: Konzepte für eine starke regionale Gesundheitsversorgung – von Heimversorgung bis Spezialversorgung.

    ? Lokale Apotheken wirklich bewegen: Was treibt Apotheken vor Ort wirklich an – Konzept, Patientenbedarf oder die PTA-Entscheidung?

    ? Synergetisches Marketing zwischen Industrie und Apotheke: Utopie oder Realität? Eine Bestandsaufnahme aus Industrie- und Apothekenperspektive.

    ? Abschluss-Talk: Lokale Apotheken – Auslaufmodell oder Zukunftsplayer?

    _Freuen Sie sich auf ein hochkarätiges Podium: Führungskräfte aus der Pharmaindustrie, Apothekerinnen und Apotheker, Expertinnen und Experten für Pharmazeutische Dienstleistungen, ein Serial-Entrepreneur – und viele inspirierende Stimmen mehr, z.B. Dr. Ina Lucas – Apothekerin, ABDA-Vizepräsidentin, Präsidentin der Apothekerkammer Berlin, Mitglied der Denkfabrik Apotheke, Adam Faßbender – Amplumed GmbH / Vertrieb Ardeypharm GmbH, stellv. Vorsitzender BPI, Martin Dess – Gründer made for me, Gabriela Bayer – Apothekerin (Röntgen-Apotheke), Spezialgebiet Heimversorgung & Spezialversorgung, sowie weitere Speaker._

    _Keynote: Stefan Hohmann, Director Platform Sales bei Corti AI_

    Durch den Tag führt Alexander Müller, Chefredakteur der Pharmazeutischen Zeitung, der bereits die erfolgreiche Premiere 2025 moderiert hat und das Format damit auch in diesem Jahr mit journalistischer Kompetenz und Branchenkenntnis begleitet.

    Neben dem Programm bietet die 2. OTC-Synergies reichlich Raum für Networking: in Kaffeepausen, beim Mittagessen und am Abend bei der Synergies Night – mit coolem Ambiente, gutem Essen und dem direkten Austausch unter Gleichgesinnten.

    Termin: 16. April 2026

    Ort: Frankfurt am Main

    Weitere Infos: www.otc-synergies.de

    Medienkooperation: Healthcare Marketing

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ApoNow GmbH
    Thomas Engels
    Deipenbecker Weg 12
    58300 Wetter (Ruhr)
    Deutschland

    fon ..: 040 53798 1552
    web ..: https://www.aponow.de
    email : service@aponow.de

    Über OTC-Synergies
    OTC-Synergies ist eine Branchenplattform für zukunftsgerichtete Zusammenarbeit im OTC-Markt. Das Netzwerk vereint spezialisierte Dienstleister – aponow – Click & Collect-Lösung für die digitale Vernetzung von Industrie, Apotheken und Endkunden; apothekia® – Digitales Fortbildungsportal für Apotheken; ApoVid – Spezialist für datengetriebenes POS-Marketing in Apotheken; betterbyphone – Experten für die telefonische Beratung und Vertrieb im Gesundheitswesen; IDV GmbH – Datenbasierte Marketing- und Vertriebsanalyse; KYTE-TEC – Multi-Channel Shopper & HCP-Aktivierung im Apothekenmarkt – mit dem gemeinsamen Ziel, Synergien im Apothekenmarkt messbar zu machen und echten Mehrwert für OTC-Marken zu schaffen.

    Pressekontakt:

    ApoNow GmbH
    Herr Thomas Engels
    Deipenbecker Weg 12
    58300 Wetter (Ruhr)

    fon ..: +49 173 917 6674
    email : th.engels@aponow.de


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