  • STÖBICH Niederlande übernimmt Vermij Rolluiken

    Am Standort Wormerveer bei Amsterdam hat die niederländische Auslandsniederlassung STÖBICH B.V. Vermij Rolluiken erworben, um ihr Brandschutzgeschäft weiter auszubauen.

    BildIm Rahmen ihrer Wachstumsstrategie ist die STÖBICH Gruppe nun einen weiteren Schritt gegangen. Mit der Akquisition von Vermij Rolluiken B.V. positioniert sich die Marke STÖBICH strategisch noch stärker im niederländischen Markt: als ganzheitlicher Partner für Brandschutz und Service. Auch der Firmenname des akquirierten Unternehmens hat sich geändert: Vermij wird zu PROTEC-24 NL und knüpft damit an das positive Image der erfolgreichen deutschen STÖBICH-Tochtergesellschaft PROTEC-24 an. Mit über 55 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Montage von Sicherheitsrollläden ergänzt das Portfolio von Vermij Rolluiken B.V. – vom Vertrieb und der Lieferung bis hin zur Montage, Wartung und dem Service – das Angebot von STÖBICH B.V. perfekt. Dies entspricht den hochwertigen Dienstleistungen, die unsere Tochtergesellschaft PROTEC-24 in der DACH-Region erbringt.
    Im Rahmen der Integrationsstrategie der STÖBICH Gruppe werden die Vertriebsaktivitäten in STÖBICH B.V. zusammengeführt, während PROTEC-24 NL weiterhin alle bisherigen Reparatur- und Wartungsdienstleistungen übernimmt, die zuvor von Vermij Rolluiken B.V. erbracht wurden.
    Kurz gesagt: Aus der langjährigen guten Zusammenarbeit von STÖBICH B.V. mit Vermij B.V. – jetzt PROTEC-24 NL – ist nun eine „krachtige Verbinding“ (= starke Verbindung) aus vereinten Kompetenzen entstanden. Aus Partnern sind Kollegen geworden, und gemeinsam bedienen die Brandschutzexperten den niederländischen Markt mit passenden baulichen Brandschutzlösungen und sichern den Betrieb ihrer Kunden durch Service und Wartung – alles aus einer Hand.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Stöbich Holding GmbH & Co. KG
    Herr Olaf Grunenberg-Thiele
    Pracherstieg 6 Prachersti
    Goslar 38644
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    STÖBICH Unternehmensgruppe
    Die STÖBICH Gruppe besteht deutschlandweit sowie international aus Unternehmen, deren Kompetenz im vorbeugenden Brandschutz und dem dazugehörigen Service liegt sowie in vor- und nachgelagerten Bereichen unserer Wertschöpfung. Zu den Stärken im Firmenverbund zählen unter anderem Blech- und Textilverarbeitung, Service und Wartung, Steuerungselektronik sowie optische Messtechnik. Die Unternehmensgruppe hat ihren Hauptsitz in Goslar und beschäftigt weltweit mehr als 800 Mitarbeitende. Der weltweite Vertrieb erfolgt durch eigene Standorte in Deutschland sowie neun Auslandsniederlassungen. STÖBICH exportiert und montiert weltweit in über 90 Ländern.
    Portfolio: Neben der Sparte der Feuerschutzabschlüsse für bahngebundene Förderanlagen, mit der das Unternehmen 1980 begann, ist STÖBICH ebenfalls Spezialist und Marktführer im textilen Brandschutz. Am niedersächsischen Produktionsstandort werden zahlreiche Brandschutzlösungen für den Bereich Intralogistik sowie nahezu unsichtbare Feuer- und Rauchschutzlösungen textiler Bauart für architektonisch anspruchsvolle und offene Raumkonzepte entwickelt und produziert. Montage, Service und Wartung vervollständigen das ganzheitliche Brandschutzportfolio aus einer Hand. Kunden sind Bauherren zahlreicher Industriebranchen und des öffentlichen Sektors. Im Bereich des technischen Brandschutzes entwickelt STÖBICH u. a. zukunftsweisende Lösungen zur Brandfrüherkennung (Detektion per Kamera) sowie zur Lagerungs- und Transportsicherheit (Schränke und Boxen) von Lithium-Ionen-Batterien.

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