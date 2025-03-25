A.B.S. Global Factoring AG übernimmt Alfa Commercial Finance und startet in den Niederlanden

Die A.B.S. Global Factoring AG übernimmt 100 % der Alfa Commercial Finance B.V. und tritt damit strategisch in den niederländischen Factoringmarkt ein.

Unterzeichnung der Kaufverträge am 9. Dezember 2025 in De Meern/Utrecht

Wiesbaden/De Meern-Utrecht, 9. Dezember 2025 – Die A.B.S. Global Factoring AG („A.B.S. GROUP“) hat heute die Kaufverträge zur Übernahme von 100 % der Anteile an Alfa Commercial Finance B.V. von der ERS Beteiligungsgesellschaft mbH (ein Unternehmen der DKV Mobility-Gruppe) unterzeichnet. Mit dieser Transaktion tritt die A.B.S. in den niederländischen Markt ein und erweitert ihre europäische Präsenz um einen weiteren strategisch bedeutenden Standort.

Die Niederlande zählen zu den reifen, digitalaffinen und wachstumsstarken Factoring-Märkten Europas. Für die A.B.S. GROUP bedeutet der Markteintritt eine gezielte Stärkung ihrer Position in Westeuropa sowie einen verbesserten Zugang zu Kunden und Branchenclustern im Benelux-Raum.

Stimmen aus dem Vorstand der A.B.S. GROUP

Thorsten Klindworth, Vorstandsvorsitzender der A.B.S. Global Factoring AG:

„Mit der Akquisition von Alfa Commercial Finance B.V. setzen wir einen zentralen Meilenstein unserer europäischen Wachstumsstrategie. Der Markteintritt in die Niederlande eröffnet uns einen der dynamischsten Factoring-Märkte Europas, schafft Nähe zu Kunden in den Benelux-Staaten und erweitert unsere Plattform für nachhaltiges, profitables Wachstum. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Alfa-Team.“

Helmut Karrer, Vorstand der A.B.S. Global Factoring AG:

„Die Nachfrage nach flexiblen Finanzierungslösungen steigt europaweit – und gerade in den Niederlanden sehen wir eine hohe Offenheit für moderne Working-Capital-Produkte. Alfa bringt starke regionale Marktkenntnis und eine überzeugende Kundenbasis mit. Gemeinsam schaffen wir eine leistungsfähige Struktur, die mittelständischen Unternehmen in Benelux künftig noch mehr Liquidität und finanzielle Stabilität bietet.“

Strategische Gründe für die Transaktion

Geografische Erweiterung: Der niederländische Markt gehört zu den etablierten und gleichzeitig wachstumsorientierten Factoring-Märkten Europas. Die Übernahme ermöglicht der A.B.S. eine nachhaltige lokale Verankerung in Westeuropa.

Komplementäre Kunden- und Produktbasis: Alfa betreut mittelständische Unternehmen mit Lösungen rund um Working Capital und Forderungsmanagement – ein starkes Komplement zu den Full-Service- und internationalen Factoring-Angeboten der A.B.S. GROUP. Darüber hinaus passen die DNA, das Geschäftsmodell und die Zielgruppe von Alfa Commercial Finance B.V. in besonderem Maße zur A.B.S. GROUP: Beide Unternehmen fokussieren konsequent mittelständische Kunden, arbeiten kundenorientiert, digital und mit hoher Geschwindigkeit in der operativen Umsetzung. Diese starke inhaltliche Passung erleichtert die Integration und legt die Basis für ein gemeinsames, nachhaltiges Wachstum.

Rolle des Verkäufers DKV Mobility Group:

Die DKV Mobility Group ist die führende B2B-Plattform für On-the-Road-Payment-Lösungen in über 50 europäischen Serviceländern und blickt auf eine mehr als 90-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Für die A.B.S. GROUP ergibt sich durch den Verkauf die Chance, ein etabliertes und profitables Portfolio zu übernehmen, das in Zielgruppe, Marktpositionierung und Geschäftsmodell hervorragend zur eigenen europäischen Wachstumsstrategie passt.

Effizienz- und Skalenvorteile: Durch die Integration ergeben sich Synergien in Risikostrukturen, Prozessen, IT und Funding. Gleichzeitig profitiert die A.B.S. von zusätzlichem Branchen-Know-how und neuen Kundenpotenzialen.

Langfristige Wachstumsstrategie: Die Transaktion trägt zur weiteren Stärkung der Ertragsbasis der Gruppe bei und unterstützt die Umsetzung der mittelfristigen europäischen Wachstumsziele.

Weiterer Ablauf

Die Parteien arbeiten an einer strukturierten und reibungslosen Integration. Die Services für Alfa-Kunden laufen unverändert weiter; Ansprechpartner bleiben dieselben. Über Markenführung und organisatorische Maßnahmen wird die A.B.S. GROUP in den kommenden Monaten informieren.

(Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der üblichen Abschlussmodalitäten und regulatorischen Freigaben, soweit erforderlich.)

Über die A.B.S. Global Factoring AG

Die A.B.S. Global Factoring AG mit Hauptsitz in Wiesbaden ist einer der führenden bankenunabhängigen Full-Service-Factoring-Anbieter für mittelständische Unternehmen in Europa. Die Gruppe ist aktuell in acht Ländern mit eigenen Gesellschaften vertreten und betreut Kunden weltweit. Mit einem jährlichen Factoring-Volumen von über 3 Milliarden Euro verfolgt die A.B.S. GROUP eine konsequente europäische Wachstumsstrategie.

Über Alfa Commercial Finance B.V.

Alfa Commercial Finance B.V. ist ein niederländischer Anbieter von Factoring- und Forderungsmanagement-Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

A.B.S. Global Factoring AG

Frau Sandra Pepper-Klindworth

Mainzer Straße 97

65189 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: +49 (0)611 977-10112

web ..: https://www.abs-ag.com/de-de/

email : sandra.klindworth@abs-ag.com

Pressekontakt:

A.B.S. Global Factoring AG

Frau Sandra Pepper-Klindworth

Mainzer Straße 97

65189 Wiesbaden

fon ..: +49 (0)611 977-10112

email : sandra.klindworth@abs-ag.com

