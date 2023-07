Die HFG-Gruppe übernimmt Greif Inkasso

Rückwirkend zum 01.01.2023 übernimmt die HFG Finanz Holding GmbH sämtliche Geschäftsanteile der Greif Handelsauskunftei und Inkasso Stephan GmbH.

Hamburg, 04.07.2023

Rückwirkend zum 01.01.2023 übernimmt die HFG Finanz Holding GmbH sämtliche Geschäftsanteile der Greif Handelsauskunftei und Inkasso Stephan GmbH. Damit stärkt die HFG-Gruppe ihre Positionierung als einer der führenden Anbieter für Langzeitinkasso in Deutschland.

Die HFG-Gruppe mit Sitz in Hamburg ist seit 1990 auf die Beitreibung und den Erwerb titulierter Forderungen spezialisiert. Mit der Übernahme der Greif Handelsauskunftei und Inkasso GmbH, die ebenfalls ihren Schwerpunkt in der Bearbeitung titulierter Forderungen hat, schließen sich zwei Traditionsunternehmen in diesem speziellen Segment des Inkassos zusammen.

„Nach meiner mehr als 50-jährigen Tätigkeit freue ich mich nun, dass die Firma und die Mitarbeitenden ein neues Zuhause bei der HFG-Gruppe gefunden haben. Es war uns (Gesellschaftern) sehr wichtig, dass die Firma auch weiterhin als Familienunternehmen geführt wird. Besonders der Standorterhalt und die Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter war mir ein Anliegen. Die Werte unserer Firmen passen gut zusammen und so blicke ich freudig in die Zukunft der Greif Inkasso.“ äußert sich Ingeborg Stephan, ehemalige Hauptgesellschafterin und langjährige Geschäftsführerin der Greif Handelsauskunftei und Inkasso GmbH zu der Übernahme.

„Wir begrüßen die Mitarbeiter und die Firma Greif sehr herzlich in der HFG und freuen uns mit der Greif eine echte Traditionsmarke im Inkasso mit viel weiterem Know-How für unsere Gruppe gewonnen zu haben.“ äußert sich auch Charlotte Hoff, geschäftsführende Gesellschafterin der HFG-Gruppe, zu der Übernahme.

