Schatten nach Maß: Zwenkauer Manufaktur Solar Protect setzt auf Premium-Sonnensegel mit Rundum-Service

Sonnenschutz als Maßarbeit: Die Zwenkauer Manufaktur Solar Protect veredelt Außenbereiche weltweit mit Premium-Sonnensegeln nach Maß – inklusive Vor-Ort-Aufmaß, individueller Planung und Montage.

PRESSEMITTEILUNG

Schatten nach Maß: Zwenkauer Manufaktur Solar Protect setzt auf Premium-Sonnensegel mit Rundum-Service

Zwenkau/Leipzig, 23. März 2026 – Wer seinen Garten oder die Terrasse aufwerten möchte, denkt meist zuerst an die Optik. Doch mit intensiver werdenden Sommern rückt ein weiterer Aspekt in den Fokus: der wirksame Schutz vor UV-Strahlung. Als Experten für Sonnensegel nach Maß hat sich die Zwenkauer Sonnensegel-Manufaktur auf genau diese Verbindung spezialisiert und bietet hochwertige Sonnensegel für die Terrasse sowie für Garten, Balkon, Dachterrasse, Pool, Teich oder auch Gastronomie an, die höchste Designansprüche mit zertifizierter Sicherheit vereinen.

Dabei hebt sich der Fachbetrieb bewusst von standardisierten Lösungen ab. Als Manufaktur für hochwertige Beschattungssysteme liegt der Fokus auf einem umfassenden Full-Service-Konzept: Von der präzisen Beratung und dem Aufmaß direkt beim Kunden vor Ort über die individuelle Planung bis hin zur fachgerechten Installation wird jedes Projekt als Maßanfertigung realisiert.

Ein Premium-Sonnenschutz muss perfekt zur Architektur des Hauses passen und gleichzeitig maximale Stabilität bieten. Durch die Verwendung von Materialien mit hohem, zertifiziertem Lichtschutzfaktor blockieren die Systeme bis zu 98 % der schädlichen UV-Strahlen und machen den Aufenthalt im Freien auch in der Mittagssonne unbeschwert möglich.

Veredelung mit Nutzwert – Weltweit gefragt

Dass Solar Protect seine Projekte mittlerweile weit über die Grenzen des Leipziger Neuseenlands hinaus realisiert, liegt vor allem an dieser Kombination aus technischer Präzision und ästhetischem Anspruch. Jedes System wird in Zwenkau geplant und ist darauf ausgelegt, Außenbereiche nicht nur zu beschatten, sondern nachhaltig zu veredeln.

Neuer digitaler Auftritt

Passend zur Saison hat das Unternehmen auch seine Website grundlegend überarbeitet. Der neue Relaunch dient als digitales Schaufenster und bietet Interessierten einen schnellen Überblick über die Services – vom ersten Vor-Ort-Termin bis zur fertigen Montage.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Solar Protect Sonnensegel GmbH

Herr Sven Schmidt

Otto-Rudolph-Straße 4

04442 Zwenkau

Deutschland

fon ..: 0341 42 99 3800

web ..: https://solarprotect.de/

email : marketing@solarprotect.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Marketing Bro – Online Marketing & Webdesign aus Leipzig

Herr Gerd Pufler

Georg-Schumann-Str. 329

04159 Leipzig

fon ..: 01743384244

web ..: https://marketing-bro.de/

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