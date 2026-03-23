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Schatten nach Maß: Zwenkauer Manufaktur Solar Protect setzt auf Premium-Sonnensegel mit Rundum-Service
Sonnenschutz als Maßarbeit: Die Zwenkauer Manufaktur Solar Protect veredelt Außenbereiche weltweit mit Premium-Sonnensegeln nach Maß – inklusive Vor-Ort-Aufmaß, individueller Planung und Montage.
PRESSEMITTEILUNG
Schatten nach Maß: Zwenkauer Manufaktur Solar Protect setzt auf Premium-Sonnensegel mit Rundum-Service
Zwenkau/Leipzig, 23. März 2026 – Wer seinen Garten oder die Terrasse aufwerten möchte, denkt meist zuerst an die Optik. Doch mit intensiver werdenden Sommern rückt ein weiterer Aspekt in den Fokus: der wirksame Schutz vor UV-Strahlung. Als Experten für Sonnensegel nach Maß hat sich die Zwenkauer Sonnensegel-Manufaktur auf genau diese Verbindung spezialisiert und bietet hochwertige Sonnensegel für die Terrasse sowie für Garten, Balkon, Dachterrasse, Pool, Teich oder auch Gastronomie an, die höchste Designansprüche mit zertifizierter Sicherheit vereinen.
Dabei hebt sich der Fachbetrieb bewusst von standardisierten Lösungen ab. Als Manufaktur für hochwertige Beschattungssysteme liegt der Fokus auf einem umfassenden Full-Service-Konzept: Von der präzisen Beratung und dem Aufmaß direkt beim Kunden vor Ort über die individuelle Planung bis hin zur fachgerechten Installation wird jedes Projekt als Maßanfertigung realisiert.
Ein Premium-Sonnenschutz muss perfekt zur Architektur des Hauses passen und gleichzeitig maximale Stabilität bieten. Durch die Verwendung von Materialien mit hohem, zertifiziertem Lichtschutzfaktor blockieren die Systeme bis zu 98 % der schädlichen UV-Strahlen und machen den Aufenthalt im Freien auch in der Mittagssonne unbeschwert möglich.
Veredelung mit Nutzwert – Weltweit gefragt
Dass Solar Protect seine Projekte mittlerweile weit über die Grenzen des Leipziger Neuseenlands hinaus realisiert, liegt vor allem an dieser Kombination aus technischer Präzision und ästhetischem Anspruch. Jedes System wird in Zwenkau geplant und ist darauf ausgelegt, Außenbereiche nicht nur zu beschatten, sondern nachhaltig zu veredeln.
Neuer digitaler Auftritt
Passend zur Saison hat das Unternehmen auch seine Website grundlegend überarbeitet. Der neue Relaunch dient als digitales Schaufenster und bietet Interessierten einen schnellen Überblick über die Services – vom ersten Vor-Ort-Termin bis zur fertigen Montage.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Solar Protect Sonnensegel GmbH
Herr Sven Schmidt
Otto-Rudolph-Straße 4
04442 Zwenkau
Deutschland
fon ..: 0341 42 99 3800
web ..: https://solarprotect.de/
email : marketing@solarprotect.de
„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“
Pressekontakt:
Marketing Bro – Online Marketing & Webdesign aus Leipzig
Herr Gerd Pufler
Georg-Schumann-Str. 329
04159 Leipzig
fon ..: 01743384244
web ..: https://marketing-bro.de/Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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