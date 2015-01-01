MOM KI-Telefonie: Rundum-Service für intelligente Kundenkommunikation

Mobile Office Management (MOM) startet mit MOM KI-Telefonie einen neuen Rundum-Service für KMU.

Die Dienstleistung sichert die Erreichbarkeit und entlastet bei Fachkräftemangel, indem MOM die komplette Einrichtung und Pflege des KI-Assistenten übernimmt. Einzigartig ist die flexible Kombination mit dem persönlichen Telefonservice.

Das Oranienburger Unternehmen Mobile Office Management (MOM) bringt mit MOM KI-Telefonie eine neue Dienstleistung auf den Markt, die kleinen und mittelständischen Unternehmen den Einstieg in die KI-gestützte Telefonie erleichtert – ohne eigenes KI-Wissen, aber mit maximalem Nutzen. Ziel ist es, Unternehmen vom Fachkräftemangel zu entlasten, ihre Erreichbarkeit nachhaltig zu sichern und interne Prozesse durch den gezielten Einsatz von KI-Tools zu optimieren.

KI-Telefonie, die funktioniert – weil sie durchdacht ist

Im Gegensatz zu reinen Technikanbietern stellt Mobile Office Management nicht einfach eine Plattform für KI-Telefonie bereit. Das Team konzipiert, entwickelt und pflegt komplette KI-basierte Telefonassistenzen, die sich nahtlos in bestehende Geschäftsabläufe integrieren lassen – von der Gesprächsführung über Terminbuchung bis zur automatisierten E-Mail-Kommunikation, CRM-Anbindung oder Buchungssystemen.

MOM KI-Telefonie wird individuell konzipiert, sorgfältig eingerichtet und anschließend fortlaufend gepflegt und weiterentwickelt – für optimale Qualität und maximale Entlastung. Unternehmen müssen sich weder mit Technik befassen noch eigene KI-Erfahrung aufbauen.

Verbindung von KI und persönlichem Telefonservice

Ein besonderer Vorteil: MOM KI-Telefonie lässt sich flexibel mit dem klassischen Telefonservice von Mobile Office Management kombinieren. So stehen während der Bürozeiten (Mo-Fr, 8-18 Uhr) auch echte Mitarbeitende bereit, die Anrufe persönlich entgegennehmen. Diese Verbindung aus KI und menschlichem Service sorgt für Wahlfreiheit, Verlässlichkeit, Planbarkeit und Entlastung – auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung im professionellen Telefonservice.

Mit MOM KI-Telefonie schaffen wir für Unternehmen echte Entlastung:

„Wir kombinieren zehn Jahre Telefonservice-Erfahrung mit moderner KI und übernehmen Einrichtung, Pflege und Weiterentwicklung – damit unsere Kundinnen und Kunden einfach erreichbar sind, ohne sich mit Technik befassen zu müssen.“

Jenny Riedel, Inhaberin von Mobile Office Management

Für viele Branchen geeignet

MOM KI-Telefonie eignet sich besonders für Unternehmen aus Handwerk, Gesundheit, Beratung, Rechtswesen, Immobilien, E-Commerce, IT/Software, Gastronomie, Hotellerie sowie Finanzen und Steuern – und für alle, die unter Fachkräftemangel und Erreichbarkeitsproblemen leiden.

Jetzt Beratungsgespräch vereinbaren

Interessierte Unternehmen können ab sofort ein unverbindliches Beratungsgespräch vereinbaren und prüfen, wie MOM KI-Telefonie ihren Alltag entlasten kann: www.my-officeteam.de/ki-telefonie

Über Mobile Office Management

Mobile Office Management (MOM) ist ein spezialisiertes Büro-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Oranienburg, nördlich von Berlin. Seit 2012 unterstützt MOM kleine und mittelständische Unternehmen bundesweit mit Telefonservice, Assistenzlösungen, Prozessentlastung sowie KI-gestützten Services. Mit über zehn Jahren Erfahrung im professionellen Telefonservice sorgt MOM für strukturierte Abläufe, verlässliche Erreichbarkeit und mehr Freiräume für das Wesentliche.

Weitere Infos unter https://my-officeteam.de/ki-telefonie/

