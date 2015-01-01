  • Rund um die Uhr erreichbar: Wenn Mensch und KI Hand in Hand arbeiten

    Mobile Office Management (MOM) aus Oranienburg zeigt aktuell in der Praxis, wie diese Verbindung Unternehmen entlastet, Erreichbarkeit sichert und den Büroalltag spürbar vereinfacht.

    BildOranienburg, Oktober 2025 – Immer mehr Unternehmen setzen bei ihrer Kundenkommunikation auf eine Kombination aus persönlichem Telefonservice und intelligenter KI-Telefonie. Mobile Office Management (MOM) aus Oranienburg zeigt aktuell in der Praxis, wie diese Verbindung Unternehmen entlastet, Erreichbarkeit sichert und den Büroalltag spürbar vereinfacht.

    Praxisnah umgesetzt – mit professioneller Telefonassistenz und KI-Unterstützung

    MOM betreut derzeit ein mittelständisches Dienstleistungsunternehmen, das kurzfristig Unterstützung bei der telefonischen Erreichbarkeit benötigte. Tagsüber übernehmen erfahrene MOM-Mitarbeitende den persönlichen Telefonservice, nehmen Anrufe im Namen des Unternehmens entgegen, vereinbaren Termine, leiten dringende Gespräche weiter und sorgen für eine freundliche, professionelle Kommunikation.

    Außerhalb der Servicezeiten – also am Abend, in der Nacht und an Wochenenden – ergänzt die MOM KI-Telefonie diesen Service: Sie beantwortet häufige Fragen, gibt Standort- und Serviceauskünfte, nimmt Anrufnotizen auf und leitet wichtige Anliegen automatisiert weiter, sodass bei Bedarf auch Rückrufe erfolgen können. Das Ergebnis: durchgehende Erreichbarkeit, strukturierte Abläufe und zufriedene Kunden.

    „Das Zusammenspiel aus den Mitarbeitenden tagsüber und der KI am Abend hat super funktioniert – das Team ist sehr eingespielt und wir wurden hervorragend unterstützt. Sehr zu empfehlen!“
    “ Kundenrückmeldung aus einem aktuellen Projekt

    Telefonservice und KI-Telefonie – die ideale Kombination

    „Unser Ziel ist es, Unternehmen zuverlässig erreichbar zu halten – ohne dass sie sich selbst mit Technik, Einrichtung oder Weiterentwicklung befassen müssen“,

    erklärt Jenny Riedel, Inhaberin von Mobile Office Management.

    „Wir verbinden über zehn Jahre Erfahrung im professionellen Telefonservice mit moderner KI. Diese Kombination sorgt für echte Entlastung, klare Prozesse und eine professionelle Außenwirkung – rund um die Uhr.“

    Die KI-Telefonie von MOM ist individuell konzipiert und lässt sich nahtlos in bestehende Abläufe integrieren – von Anrufannahme und Gesprächsweiterleitung bis zur automatisierten Dokumentation und CRM-Anbindung.

    Für viele Branchen geeignet

    MOM KI-Telefonie ist besonders geeignet für Unternehmen, die auf verlässliche Erreichbarkeit angewiesen sind oder Fachkräftemangel im Büro ausgleichen möchten – etwa in den Bereichen
    Handwerk, Beratung, Gesundheit, Immobilien, IT/Software, Gastronomie, Hotellerie, Finanzen und E-Commerce.

    Beratung und weitere Informationen

    Unternehmen, die ihre Erreichbarkeit verbessern oder KI-gestützte Telefonie testen möchten, können ein unverbindliches Beratungsgespräch vereinbaren:
    www.my-officeteam.de/ki-telefonie

    Über Mobile Office Management

    Mobile Office Management (MOM) ist ein spezialisiertes Büro-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Oranienburg, nördlich von Berlin. Seit 2012 unterstützt MOM kleine und mittelständische Unternehmen bundesweit mit Telefonservice, Assistenzlösungen, Prozessentlastung sowie KI-gestützten Services.

    Mit über zehn Jahren Erfahrung im professionellen Telefonservice sorgt MOM für strukturierte Abläufe, verlässliche Erreichbarkeit und mehr Freiräume für das Wesentliche.

    Pressekontakt
    Mobile Office Management
    Ansprechpartnerin: Jenny Riedel (Inhaberin)
    Tel: 03301 414 33 98
    E-Mail: info@my-officeteam.de

    Web: www.my-officeteam.de

