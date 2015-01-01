Verbindung mit Herzblut: „Redner-Speaker-Experten“ und Markenexperte Thomas Daamen setzen auf Love Brands!

Pünktlich zur Event-Saison launcht die Agentur „Redner-Speaker-Experten“ ihre neue Webpräsenz. Mit dabei: Top-Referent Thomas Daamen und seine Strategie für emotionale Markenführung.

München, Mai 2026 – Pünktlich zur Event-Saison startet die renommierte Redneragentur „Redner-Speaker-Experten“ unter der Leitung des bekannten Agenturgründers und Branchenexperten Heinrich „Heini“ Kürzeder ihre neue Webpräsenz. Für den renommierten Branchen-Insider, der seit mehr als drei Jahrzehnten erfolgreich Spitzen-Referenten vermittelt und exklusiv betreut, stehen dabei maximale Qualität, eine persönliche Note und maßgeschneiderte Konzepte im absoluten Vordergrund.

Als fester Teil dieses ausgewählten Portfolios präsentiert der Keynote Speaker Thomas Daamen auf der Plattform sein aktualisiertes Rednerprofil. Er bereichert die Agentur mit einem vielseitigen Themenspektrum, das von strategischer Markenführung und dem Aufbau von „Love Brands“ über Motivation und Entscheidung bis hin zu Resilienz, Teamdynamik und neuer Kreativität in Veränderungsprozessen reicht.

„Wer heute einen Speaker sucht, braucht keine Masse, sondern Klasse. Genau dafür steht unsere kuratierte Auswahl an Rednern und Rednerinnen“, erklärt Heinrich Kürzeder. „Und die hat nun mit klarem Fokus auf eine bessere Usability und optimale Nutzerführung einen neuen Internet-Auftritt erhalten.“ Durch den strategischen Relaunch verbindet die Agentur moderne digitale Strukturen mit gewohnt individueller Beratung. Die Auswahl hochkarätiger Keynote Speaker erfolgt dadurch noch gezielter und exakt abgestimmt auf die jeweilige Branche, das Publikum und das konkrete Event-Ziel. Ob für Fachkongresse, Firmentagungen oder exklusive Events: Das neue Portal optimiert den Weg zum passenden Impulsgeber mit echter Tiefenwirkung.

Mit Thomas Daamen gewinnt die Event-Branche einen Experten, der die Herausforderungen des modernen Marktes aus der Perspektive des Praktikers kennt. Über 20 Jahre Erfahrung in der Markenführung zeichnen den ehemaligen Marketing-Director aus, der in seiner Karriere unter anderem den nachhaltigen Erfolg von bekannten Weltmarken wie Aperol in Deutschland strategisch und operativ mitgestaltet hat. Daamens Vorträge über Markenführung, Motivation und Entscheidung zeichnen sich dadurch aus, dass sie theoretische Marketing-Konzepte durch erprobte, greifbare Strategien für die unternehmerische Praxis ersetzen. Seine Impulse zu den Themen Entscheidung, Motivation und Teamdynamik bieten einen pragmatischen Ansatz für Unternehmen, die sich inmitten von Transformation und Veränderung zukunftssicher und resilient aufstellen wollen.

Ein besonderer Fokus seiner Arbeit liegt auf dem strategischen Konzept der Love Brands. Eine echte Love Brand zeichnet sich durch eine tief sitzende, fast bedingungslose Identifikation aus: Sie basiert auf einem kompromisslosen Kundenverständnis und kreiert Erlebnisse, die weit über das funktionale Produktversprechen hinausgehen. Sie weckt Sehnsüchte, stiftet Identität und formt eine treue, loyale Community, die der Marke dauerhaft verbunden bleibt. Genau hier liegt der entscheidende Unterschied zu einer normalen, etablierten Marke: Während diese zwar ebenfalls eine emotionale Verbindung aufbaut – meist basierend auf gelerntem Vertrauen und Zuverlässigkeit -, hebt die Love Brand diese Beziehung auf ein völlig neues Level. Sie überwindet die reine Austauschbarkeit durch echte Leidenschaft. In einer von Reizüberflutung geprägten Wirtschaft ist dieser Schritt hin zur tiefen emotionalen Aufladung laut Daamen der entscheidende Schlüssel für dauerhafte Marktführerschaft.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Thomas Daamen

Herr Thomas Daamen

Maria-Ward-Str. 20

80638 München

Deutschland

fon ..: 0163 5100177

web ..: https://thomas-daamen.de/

email : anfrage@thomas-daamen.de

Keynote Speaker Thomas Daamen ist ein renommierter Redner, Love Brand Builder und Marketing Director mit über 20 Jahren Erfahrung in der internationalen Konsumgüterindustrie und Unternehmenskommunikation.

In seiner Laufbahn war Thomas Daamen in leitenden Positionen im Marketing und Vertrieb internationaler Marken in Deutschland und Italien tätig. Diese langjährige Praxiserfahrung bildet die Grundlage seiner Vorträge, in denen er Themen wie Motivation, Entscheidung, Veränderung, Resilienz, Kundenverständnis und den konstruktiven Umgang mit Scheitern aufgreift. Als Keynote Speaker verbindet er strategisches Denken mit emotionaler Ansprache und praxisnahen Impulsen.

Sein Angebot richtet sich an Unternehmen, die ihre Marke stärken, Teams motivieren oder Transformationsprozesse aktiv gestalten möchten. Der Fokus liegt auf emotionaler Markenidentität, Kreativität, Leadership und wirksamem Marketing – sowohl in der internen als auch in der externen Kommunikation.

Die Vorträge von Thomas Daamen zeichnen sich durch Praxisnähe, klare Botschaften und authentischen Humor aus. Als Redner gelingt es ihm, Menschen zu inspirieren, neue Perspektiven zu eröffnen und Veränderungen als Chance für nachhaltigen Erfolg zu begreifen.



Pressekontakt:

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