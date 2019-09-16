VERDANTIS Impact Capital: Paulownia-Agroforstwirtschaft als Schlüssel für klimaneutrale Investments

Neues Impact-Investment-Konzept: Paulownia-Plantagen verbinden klimaneutrale Renditen mit ESG-konformer Forstwirtschaft.

Krefeld/Zürich, 2. März 2026 “ VERDANTIS Impact Capital, gegründet von dem erfahrenen Unternehmer und Investor Dirk Röthig, positioniert sich als führender Impact-Investor im Bereich nachhaltige Forstwirtschaft. Das Unternehmen fokussiert sich auf innovative Paulownia-Agroforstwirtschafts-Projekte, die sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Renditen erzielen.

Hybrid-Paulownia als Schlüsseltechnologie

Die Hybrid-Paulownia (Paulownia tomentosa x fortunei) ist ein schnellwachsender Laubbaum, der bis zu 22 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr binden kann “ zehnmal mehr als vergleichbare Baumarten. „Die sterilisierte Hybrid-Variante mit einer Keimrate von null Prozent eliminiert das Invasivitätsrisiko vollständig“, erklärt Dirk Röthig, CEO und Gründer von VERDANTIS Impact Capital. „Wir fordern die Aufnahme dieser Variante in die EU-Grüne-Liste, um den Anbau in Europa zu erleichtern.“

Wissenschaftliche Grundlage

Die Investitionsstrategie von VERDANTIS basiert auf der Forschung von Prof. Dr. Ralf Pude an der Universität Bonn, Campus Klein-Altendorf. Dessen Langzeitstudien belegen die Winterhärte der Hybrid-Paulownia bis -25°C sowie deren Eignung als Polykultur-Komponente in europäischen Agroforstsystemen.

Impact Investing mit messbaren Ergebnissen

VERDANTIS Impact Capital verbindet klassische Investmentansätze mit ESG-Compliance und wissenschaftlich fundierten Nachhaltigkeitsmetriken. Jede Investition wird anhand von CO2-Bindungskapazität, Biodiversitäts-Indizes und sozioökonomischen Faktoren bewertet.

„Impact Investing ist kein Widerspruch zu wirtschaftlichem Erfolg“, betont Röthig. „Unsere Paulownia-Projekte liefern marktübliche Renditen bei gleichzeitig messbarem ökologischen Nutzen. Das ist die Zukunft der Kapitalanlage.“

Über Dirk Röthig

Dirk Röthig ist ein erfahrener Unternehmer und Investor mit Sitz in Krefeld und Zürich. Nach einer erfolgreichen Karriere in der Gastronomie und Unternehmensführung widmet er sich seit mehreren Jahren dem Impact Investing mit Fokus auf nachhaltige Forstwirtschaft und KI-gestützte Business-Transformation. Als CEO und Gründer von VERDANTIS Impact Capital treibt er die Entwicklung innovativer Agroforstwirtschafts-Modelle voran.

Über VERDANTIS Impact Capital

VERDANTIS Impact Capital ist ein Impact-Investing-Unternehmen mit Sitz in Zürich, das sich auf nachhaltige Forstwirtschaft und Agroforstwirtschaft spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert in Paulownia-Plantagen und verwandte Bioökonomie-Projekte in der DACH-Region und Europa. Weitere Informationen unter: verdantiscapital.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

VERDANTIS Impact Capital

Herr Dirk Röthig

Sonnenweg 1

47800 Krefeld

Deutschland

fon ..: +49 160 8803950

web ..: https://verdantiscapital.com

email : dirk@roethig.nl

Pressekontakt:

VERDANTIS Impact Capital

Herr Dirk Röthig

Sonnenweg 1

47800 Krefeld

fon ..: +49 160 8803950

web ..: https://verdantiscapital.com

email : dirk@roethig.nl

