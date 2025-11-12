  • „Vereint im Herzen“ – Eröffnungsfestakt

    Zur Eröffnung am 12. November 2025 von den Jüdischen Kulturtagen spielt der Pianist Igor Levit und die Sängerin Vicky Leandros.

    BildDie New York Times feiert den Pianisten Igor Levit als „bedeutendsten Künstler seiner Generation“ und die Süddeutsche Zeitung bezeichnet ihn als „Glücksfall“ für das heutige Konzertgeschehen. Als Musiker ist er fester Bestandteil der internationalen Konzerthäuser wie der Elbphilharmonie Hamburg, der Mailänder Scala oder der Carnegie Hall New York.

    Begrüßung: Judith Epstein, Vorsitzende der Gesellschaft zur Förderung jüdischer Kultur und Tradition e. V.

    Grußworte: Dr. h.c. mult. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Georg Eisenreich, Bayerischer Staatsminister für Justiz, Dieter Reiter, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München,

    Ehrengast: Karin Baumüller-Söder, Ehefrau des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, MdL

    Moderation: Gil Bachrach, Vorstandsmitglied Gesellschaft zur Förderung Jüdischer Kultur und Traditionen e. V.

    Unter der Schirmherrschaft von Dieter Reiter, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München

    Musik: Igor Levit & Vicky Leandros
    Eintritt: 36 EUR
    5 EUR, für Schüler, Studenten, Rentner

    In dem Hubert-Burda-Saal, Sankt-Jakobs-Platz 18, 80333 München, um 19 Uhr ist der Beginn und um 18:30 ist Einlass beginn.

    Tickets: www.muenchenticket.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Jüdische Kulturtage
    Judith Epstein
    Sankt-Jakobs-Platz 18
    80333 München
    Deutschland

    fon ..: 08935612483
    web ..: https://juedischekulturmuenchen.de/
    email : Annette.Zierer@zierercom.com

    Vorsitzende der Gesellschaft zur Förderung jüdischer Kultur und Tradition

    Pressekontakt:

    ziererCOMMUNICATIONS GmbH
    Frau Annette Zierer
    Effnerstr., 44-46
    81925 München

    fon ..: 08935612486


