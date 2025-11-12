„Vereint im Herzen“ – Eröffnungsfestakt

Zur Eröffnung am 12. November 2025 von den Jüdischen Kulturtagen spielt der Pianist Igor Levit und die Sängerin Vicky Leandros.

Die New York Times feiert den Pianisten Igor Levit als „bedeutendsten Künstler seiner Generation“ und die Süddeutsche Zeitung bezeichnet ihn als „Glücksfall“ für das heutige Konzertgeschehen. Als Musiker ist er fester Bestandteil der internationalen Konzerthäuser wie der Elbphilharmonie Hamburg, der Mailänder Scala oder der Carnegie Hall New York.

Begrüßung: Judith Epstein, Vorsitzende der Gesellschaft zur Förderung jüdischer Kultur und Tradition e. V.

Grußworte: Dr. h.c. mult. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Georg Eisenreich, Bayerischer Staatsminister für Justiz, Dieter Reiter, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München,

Ehrengast: Karin Baumüller-Söder, Ehefrau des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, MdL

Moderation: Gil Bachrach, Vorstandsmitglied Gesellschaft zur Förderung Jüdischer Kultur und Traditionen e. V.

Unter der Schirmherrschaft von Dieter Reiter, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München

Musik: Igor Levit & Vicky Leandros

Eintritt: 36 EUR

5 EUR, für Schüler, Studenten, Rentner

In dem Hubert-Burda-Saal, Sankt-Jakobs-Platz 18, 80333 München, um 19 Uhr ist der Beginn und um 18:30 ist Einlass beginn.

Tickets: www.muenchenticket.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Jüdische Kulturtage

Judith Epstein

Sankt-Jakobs-Platz 18

80333 München

Deutschland

fon ..: 08935612483

web ..: https://juedischekulturmuenchen.de/

email : Annette.Zierer@zierercom.com

Vorsitzende der Gesellschaft zur Förderung jüdischer Kultur und Tradition

Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr., 44-46

81925 München

fon ..: 08935612486

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

SAP Fiori: Die Benutzererfahrung revolutionieren “ I dance but my heart is crying“ Filmscreening & Artist Talk