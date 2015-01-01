Vergleichende Werbung im Wettbewerbsrecht: Was Unternehmen rechtlich beachten müssen

Vergleichende Werbung ist ein beliebtes Marketinginstrument, um Produkte oder Dienstleistungen gegenüber Wettbewerbern hervorzuheben. Doch viele Unternehmen unterschätzen die rechtlichen Grenzen solcher Werbemaßnahmen. Die Kanzlei LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte aus München erläutert, wann vergleichende Werbung zulässig ist – und wann sie gegen das Wettbewerbsrecht verstößt.

Vergleichende Werbung liegt nach der gesetzlichen Definition vor, wenn eine Werbung unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder dessen Produkte bzw. Dienstleistungen erkennbar macht. Maßgeblich ist dabei § 6 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Diese Vorschrift definiert vergleichende Werbung als jede Werbung, die einen Wettbewerber oder dessen Angebot identifizierbar macht. ()

Während solche Werbeformen früher in Deutschland weitgehend unzulässig waren, sind sie seit der Umsetzung einer europäischen Richtlinie im Jahr 2000 grundsätzlich erlaubt. Allerdings gilt dies nur unter strengen Voraussetzungen. Unternehmen müssen daher genau prüfen, ob ihre Werbung rechtlich zulässig ist, um Abmahnungen, Unterlassungsansprüche oder Schadensersatzforderungen zu vermeiden.

Vergleichende Werbung: Grundsätzlich erlaubt, aber nur unter klaren Voraussetzungen

Vergleichende Werbung kann für Verbraucher durchaus vorteilhaft sein. Sie ermöglicht einen transparenten Vergleich von Produkten oder Dienstleistungen und kann zu einem intensiveren Wettbewerb beitragen. Aus diesem Grund erlaubt das Wettbewerbsrecht solche Werbeformen grundsätzlich.

Allerdings muss der Vergleich sachlich und objektiv erfolgen. Insbesondere darf sich der Vergleich nur auf Waren oder Dienstleistungen beziehen, die denselben Bedarf erfüllen oder die gleiche Zweckbestimmung haben. Ein Vergleich von Produkten, die aus Sicht der Verbraucher nicht miteinander austauschbar sind, ist daher unzulässig. ()

Darüber hinaus muss der Vergleich auf objektiv nachprüfbaren Eigenschaften beruhen. Häufig beziehen sich solche Vergleiche auf den Preis, die Qualität, technische Eigenschaften oder andere relevante Merkmale eines Produkts oder einer Dienstleistung. Reine Werturteile oder pauschale Abwertungen genügen diesen Anforderungen dagegen nicht.

Typische Grenzen vergleichender Werbung

In der Praxis überschreiten Werbemaßnahmen schnell die Grenze zur unlauteren Wettbewerbshandlung. Besonders häufig entstehen rechtliche Probleme in folgenden Konstellationen:

Herabsetzung oder Verunglimpfung von Mitbewerbern

Eine Werbung ist unzulässig, wenn sie Produkte oder Leistungen eines Mitbewerbers herabsetzt oder lächerlich macht. Selbst wahre Aussagen können unzulässig sein, wenn sie in einer unsachlichen oder diffamierenden Weise präsentiert werden.

Rufausnutzung eines bekannten Kennzeichens

Auch die unlautere Ausnutzung des guten Rufs einer bekannten Marke oder eines Unternehmens ist verboten. Unternehmen dürfen nicht versuchen, die Bekanntheit oder das Vertrauen in eine fremde Marke für ihre eigenen Werbezwecke auszunutzen. ()

Verwechslungsgefahr beim Verbraucher

Unzulässig ist vergleichende Werbung ebenfalls dann, wenn sie zu einer Verwechslung zwischen den Unternehmen oder ihren Produkten führen kann. Der Verbraucher darf nicht den Eindruck gewinnen, dass zwischen den Unternehmen eine wirtschaftliche Verbindung besteht.

Irreführende Angaben

Ein weiterer häufiger Fehler sind unzutreffende oder irreführende Angaben über Produkte oder Dienstleistungen. Auch solche Aussagen können wettbewerbsrechtliche Ansprüche auslösen.

Hohe Abmahngefahr bei unzulässiger Werbung

Gerade im Online-Marketing oder bei aggressiven Werbekampagnen kommt es regelmäßig zu Streitigkeiten zwischen Wettbewerbern. Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht können schnell zu kostenpflichtigen Abmahnungen, einstweiligen Verfügungen oder gerichtlichen Verfahren führen.

Unternehmen sollten daher vor der Veröffentlichung einer vergleichenden Werbekampagne eine rechtliche Prüfung durchführen lassen. Eine frühzeitige Beratung kann helfen, rechtliche Risiken zu vermeiden und Marketingmaßnahmen rechtssicher zu gestalten.

