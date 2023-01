Vergleichsportal Fernstudium Direkt vergibt Gütesiegel „Ezellenter Anbieter 2023“ an 35 Fernstudienanbieter

Das Vergleichs- und Bewertungsportal Fernstudium Direkt (FSD) hat zum achten Mal seine Qualitätssiegel an besonders gut bewertete Fernstudienanbieter verliehen.

Am 12. Januar 2023 wurden 35 Bildungsanbieter zum „Exzellenten Anbieter 2023“ und drei Anbieter zum „Sehr guten Anbieter 2023“ gekürt. Über die Top-Platzierung in der Kategorie „Bestbewertete Fernhochschule“ darf sich die Wirtschaftsakademie Wien freuen (4,9 von 5 Sterne). Die „Bestbewertete Fernschule“ mit 4,8 Sternen ist die Fernakademie für Pädagogik und Sozialberufe. Die APOLLON Hochschule darf sich über den Platz eins bei den Fernhochschulen in Deutschland freuen.

Im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 wurden insgesamt 5.120 Bewertungen von Fernschüler:innen und Fernstudent:innen in die Auswertung miteinbezogen, was knapp doppelt so vielen Kursbewertungen wie im Vorjahr entspricht. „Viele Fernstudienanbieter haben großes Interesse an dem Siegel und das Feedback aus der Branche ist sehr positiv“, so Fabian Haubner, Geschäftsführer des Portalbetreibers FS Direkt GmbH. „Mit mittlerweile mehr als 15.000 Bewertungen sind wir sehr gut aufgestellt, was Erfahrungsberichte angeht. Das Angebot an Fernstudiengängen nimmt zu und die Bewertungen sowie unser Siegel helfen Studieninteressierten dabei, das passende Fernstudium für sich zu finden.“

Die Fernstudierenden haben die Qualität des Fernstudiums in den Bereichen „Unterricht und Konzept“, „Inhalt und Materialien“ sowie „Betreuung und Organisation“ auf einer Skala von 1 bis 5 Sternen bewertet. Für den Erhalt des Siegels 2023 mussten die Bildungsanbieter, in Abhängigkeit von der Anzahl der gelisteten Fernkurse und Fernstudiengänge, im Jahr 2022 zwischen 20 und 70 neue Bewertungen einholen und eine Durchschnittsbewertung zwischen 3,8 und 4,4 Sternen („Sehr Guter Anbieter“) bzw. 4,5 und 5 Sternen („Exzellenter Anbieter“) erzielen. Das Ranking erfolgte nach dem FSD-Score, wobei jeweils noch eine Qualitäts- und Quantitätskomponente mit in die Gesamtbewertung eingeflossen ist.

Alle Siegelträger für das Jahr 2023 und die Kriterien für das Fernstudium-Direkt-Siegel 2023 sind zu finden unter https://www.fernstudium-direkt.de/aktuelles/besten-fernstudienanbieter-fsd-siegel-2023.

Fernstudium Direkt ist ein Bewertungs- und Vergleichsportal für akademische Studiengänge und Weiterbildungen im Bereich des Fernstudiums. Mit über 15.000 Erfahrungsberichten sowie zahlreichen Filtermöglichkeiten hilft Fernstudium Direkt Interessierten dabei, das für sie passende Bildungsangebot zu finden. Im Jahr 2022 hatte Fernstudium Direkt gut 860.000 Besucher:innen und ca. 2,15 Millionen Seitenaufrufe.

