    Cashy ist ein österreichisches Unternehmen, das sich auf den Verkauf und die Beleihung von Wertgegenständen spezialisiert hat. Die Plattform richtet sich an Menschen, die kurzfristig finanzielle Mittel benötigen, ohne ihre Besitztümer sofort unter Wert verkaufen zu müssen. Besonders bekannt ist Cashy für seinen Kommissionsverkauf, bei dem Kunden ihre Gegenstände über das Unternehmen verkaufen lassen und gleichzeitig einen Vorschuss auf den zu erwartenden Verkaufserlös erhalten. Auf diese Weise vereint Cashy die Vorteile eines klassischen Pfandhauses mit modernen, kundenfreundlichen Verkaufsprozessen und digitalen Dienstleistungen. Das Geschäftsmodell von Cashy basiert auf mehreren miteinander verknüpften Services. Einerseits bietet das Unternehmen Pfandkredite an, bei denen Kunden Gegenstände wie Schmuck, Luxusuhren, Elektronik oder Fahrzeuge als Sicherheit hinterlegen und im Gegenzug einen kurzfristigen Kredit erhalten. Andererseits ermöglicht der Kommissionsverkauf, dass Cashy den kompletten Verkaufsprozess übernimmt, während der Kunde direkt finanzielle Mittel erhält. So profitieren Kunden von sofortiger Liquidität, ohne den Verkaufspreis ihres Gegenstands durch Eile oder Unsicherheit zu schmälern.

    Der Ablauf des Verkaufs ist klar strukturiert und auf Kundenzufriedenheit ausgelegt. Zunächst gibt der Kunde online Informationen zu dem zu verkaufenden Gegenstand ein, woraufhin die Experten von Cashy eine erste Einschätzung sowie ein vorläufiges Angebot erstellen. Anschließend wird der Gegenstand einer professionellen Prüfung unterzogen, bei der Echtheit, Zustand und Qualität bewertet werden. Diese Prüfung dient als Grundlage für die Auszahlung des Vorschusses, der entweder bar oder per Sofortüberweisung an den Kunden erfolgt. Auf diese Weise können Kunden ihre finanziellen Engpässe kurzfristig überbrücken, während Cashy den Gegenstand optimal auf den Verkauf vorbereitet. Im nächsten Schritt übernimmt Cashy die Vermarktung der Wertgegenstände. Dazu gehören professionelle Produktfotografie, die Erstellung von Verkaufsanzeigen sowie die Kommunikation mit potenziellen Käufern. Auch Besichtigungen und Verkaufsgespräche werden durch das Team von Cashy organisiert. Diese umfassende Betreuung entlastet die Kunden vollständig und stellt sicher, dass der Gegenstand zum bestmöglichen Preis verkauft wird. Nach dem Verkauf erhält der Kunde den Restbetrag abzüglich des Vorschusses und einer vereinbarten Provision. Das Provisionsmodell stellt sicher, dass Cashy ein großes Interesse daran hat, einen hohen Verkaufspreis zu erzielen, wodurch beide Seiten profitieren.

    Ein weiterer zentraler Aspekt von Cashy ist die Verbindung von digitaler Abwicklung und persönlicher Beratung. Kunden können bequem online ihre Verkaufsanfragen stellen, haben aber auch die Möglichkeit, ihre Gegenstände vor Ort prüfen zu lassen. Diese Kombination aus Flexibilität, persönlicher Betreuung und professioneller Abwicklung sorgt für Vertrauen und Transparenz. Gerade bei hochwertigen Wertgegenständen ist dies ein entscheidender Vorteil, da die Kunden sicher sein wollen, dass ihre Besitztümer fair behandelt und korrekt bewertet werden. Neben dem klassischen Verkauf und Pfandservice bietet Cashy auch Lösungen für größere Finanzierungsbedarfe an. So können beispielsweise Fahrzeuge oder Immobilien als Sicherheit für Kredite dienen, wodurch Kunden kurzfristig Geld erhalten, ohne die Vermögenswerte endgültig verkaufen zu müssen. Damit deckt das Unternehmen ein breites Spektrum an finanziellen Bedürfnissen ab und positioniert sich als moderne Alternative zu traditionellen Pfandhäusern oder Verkaufsplattformen.

    Zusammengefasst bietet Cashy eine kundenfreundliche, professionelle und sichere Möglichkeit, Wertgegenstände zu verkaufen oder zu beleihen. Die Kombination aus sofortiger Auszahlung, Expertenbewertung, professioneller Vermarktung und digitaler Abwicklung ermöglicht es Kunden, finanzielle Flexibilität zu erlangen, ohne Einbußen beim Verkaufspreis hinnehmen zu müssen. Durch die effizienten Abläufe und den hohen Serviceanspruch hat sich Cashy als verlässlicher Partner für Menschen etabliert, die kurzfristig Geld benötigen oder Wertgegenstände verkaufen möchten, ohne Kompromisse bei Sicherheit, Preis oder Servicequalität einzugehen.

    Cashy Austria GmbH
    Herr Gregor Kleibl
    Ared Straße 13/HO 16/3
    2544 Leobersdorf
    Österreich

    +43 676 852 596 200
    https://cashy.at/impressum
    support@cashy.at

    Cashy Austria GmbH

    Ared Straße 13/HO 16/3/96, 2544 Leobersdorf

    +43 676 852 596 200 / support@cashy.at

    UID: ATU76370268 / FN 544924i

    Landesgericht Wiener Neustadt

    Cashy Austria GmbH
    Herr Gregor Kleibl
    Ared Straße 13/HO 16/3
    2544 Leobersdorf

    fon ..: +43 676 852 596 200
    web ..: https://cashy.at/impressum
    email : support@cashy.at


