Werberocket bietet riesige Auswahl an personalisierten Kundenpräsenten

Sie begegnen uns überall im Alltag: Schlüsselanhänger, Kugelschreiber, Feuerzeuge – Werbegeschenke unterschiedlichster Art. Und das mit gutem Grund, denn mit personalisierten Give-aways oder größeren Präsenten für besonders treue Kunden können Unternehmen bleibenden Eindruck hinterlassen. Selbst in unserem digitalen Zeitalter macht es sich immer noch bezahlt, den Kunden im wahrsten Sinne des Wortes etwas in die Hand zu geben. Schließlich bleibt das, was man anfassen kann und vor Augen hat, im Gedächtnis haften.

Genau diese Effekte kennt die Firma Werberocket ganz genau. „Als Anbieter von Werbeartikeln sind wir zwar erst seit 1,5 Jahren am Markt, aber wir haben unsere Erfahrungen seit über 20 Jahren in der Branche gesammelt“, so Geschäftsführerin Ekaterina Drehling.

Überzeugende Vielfalt: für jeden das Richtige

Die Präsente der Firma Werberocket werden zum Großteil aus Asien importiert und sind von daher zu unschlagbar günstigen Preisen erhältlich. „Aber auch in Europa sind wir gut aufgestellt“, so Ekaterina Drehling. „Mit unserem Lieferantennetzwerk haben wir immer Zugriff auf über 500.000 verschiedene Produkte.“ Und das breitgefächerte Angebot an unterschiedlichsten Werbegeschenken ist in der Tat die große Stärke von Werberocket. Ein Blick auf die Website mit all ihren Kategorien offenbart die schier unglaublich vielen Möglichkeiten. Ob Taschen, Küchenartikel, Elektronik, Textilien, Büroartikel, Werzeuge, Kosmetik, Freizeit- oder Saisonartikel – nichts fehlt in der riesigen Werberocket-Produktpalette.

Es muss also nicht immer der sprichwörtliche Kugelschreiber sein, obwohl der nach wie vor ein beliebtes Give-away ist. Aber wie wäre es beispielsweise mit einer faltbaren Trinkflasche für unterwegs? Oder mit einem Gin-Tasting-Präsentset? Oder mit Trendartikeln wie einer Aludose mit festem Shampoo, bedruckt mit dem eigenen Firmenlogo?

Auch originelle Armbanduhren, Tabletständer, Mousepads oder Fitnesshandtücher sind genauso im Programm wie bedruckbare Kosmetiktuchboxen, stylische Kerzensets oder Spielzeuge für Klein und Groß von Seifenblasen bis zu Puzzles.

Je nach Anlass und Unternehmen sind all diese Produkte bedruckt oder unbedruckt erhältlich.

Beratung und individuelle Betreuung – alles aus einer Hand

„Ob Give-Aways, Streuartikel, Merchandisingprodukte oder On-Pack-Promotions, bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand“, so Ekaterina Drehling. Die Geschäftsführerin der Firma Werberocket weiß, dass sie keinen Preisvergleich zu scheuen braucht. Vor allem bei Direktimporten von Werbeartikeln in größeren Mengen ist Werberockt besonders preisgünstig.

Um ihren Kunden zur passenden Werbestrategie zu verhelfen, setzt die Expertin für Werbemittel auf individuelle Beratung. Bei den rund 60.000 Produkten, die ständig auf Lager sind, gibt es schließlich die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten. Ganz gleich, ob bedruckt, bestickt, graviert oder auf andere Art veredelt, bei Werberocket wird jeder Wunsch bestmöglich umgesetzt. Ob telefonisch oder persönlich, die Kundenberater stehen für sämtliche Fragen rund um das Thema Werbeartikel zur Verfügung. Mit ihrer langjährigen Erfahrung wissen die Experten des Werberocket-Teams, wie man die besten Werbeeffekte erzielt.

„Termingerechte Produktion ist bei uns selbstverständlich“, so Ekaterina Drehling. „Schließlich kommt es oft auf den richtigen Zeitpunkt an, wenn es um Werbepräsente geht.“ Verkaufsförderung mit Premium-Artikeln ist ihre Leidenschaft, und die gibt sie zusammen mit ihren Mitarbeitern gern an ihre Kunden weiter. Der Erfolg ihrer Kunden ist auch ihr Erfolg, und dafür setzt sie sich mit dem gesamten Werberocket-Team ein.

Interessierte können sich auf der Website umschauen oder gleich einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Werberocket Werbemittel-Agentur UG

Frau Ekaterina Drehling

Pestalozzistraße 25

22305 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 2263 200 10

web ..: http://www.werberocket.de

email : info@werberocket.de

