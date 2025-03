Verkaufsoffene Sonntage beim Rosswurstverkauf in Neunburg vorm Wald

Mit Gold ausgezeichnete Rosswürste in Neunburg vorm Wald. Jetzt auch an den verkaufsoffenen Sonntagen.

Bayerisch Guad, bekannt für seine mit Gold ausgezeichneten Rosswürste und die zauberhaften Verkaufswagen, wird im April 2025 zum Schauplatz ganz besonderer Ereignisse. Am 6. April und am 27. April finden in Neunburg vorm Wald, direkt in der Kurve vor dem Netto Markt, aufregende verkaufsoffene Sonntage statt. Die Rosswurst-Firma verspricht nicht nur tolle Angebote, sondern auch ein einzigartiges Einkaufserlebnis, das Einheimische und Besucher gleichermaßen begeistern wird.

Ein weiteres Highlight der verkaufsoffenen Sonntage sind die zahlreichen Pferdeprodukte, die zusätzlich am bekannten Rosswurst-Stand frisch zu erwerben sind. Hier können die Besucher die erlesenen bayerischen Spezialitäten genießen. Ob frisch gebackener Leberkäse vom Pferd, herzhafte Pferdesalami, knusprige Brezen oder Mohnsemmeln der besten Bäckerei im Landkreis (Bäckerei Scheitinger) – die Auswahl lässt keine Wünsche offen.

Für die Durstigen wird es ein breites Spektrum an alkoholfreien Getränken geben. Vom frisch entstandenen Paulaner Zitronen Limo aus der Region bis hin zum erfrischenden Spezi ist alles dabei. Genießen Sie die bayerische Gemütlichkeit bei einem kühlen Getränk und lassen Sie sich von der besonders einladenden Stimmung mitreißen.

Bayerisch Guad Rosswurst.com setzt zudem auf Nachhaltigkeit und Regionalität. Alle der angebotenen Produkte stammen von lokalen Produzenten. Wer beim Einkaufen darauf Wert legt, kann sicher sein, dass die Qualität der Waren hoch ist und die regionale Wirtschaft unterstützt wird. Dies ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für die Gemeinschaft vor Ort, die von den verkaufsoffenen Sonntagen profitiert.

Die verkaufsoffenen Sonntage am 6. und 27. April 2025 in Neunburg vorm Wald sind ein Muss für alle, die das Besondere suchen. Eingebettet in die idyllische Kulisse der Stadt Neunburg vorm Wald wird das Konzept von Horst Niesner und Sandra Lorenz sowohl Einheimische als auch Touristen anziehen. Lassen Sie sich von der herzlichen Atmosphäre mitreißen und genießen Sie einen unvergesslichen Tag beim traditionellen Rosswurst Verkaufsstand Bayerisch Guad in Neunburg vorm Wald!

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Hoffen, dass Sie diese besonderen Tage gemeinsam mit uns genießen!

www.rosswurst.com

