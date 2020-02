Verkaufsprozesse verbessern mit Licht LRC AG – die Kunden sind begeistert

Die Licht LRC AG setzt ihren Erfolgskurs fort und bringt mit spannenden Verkaufstrainings ein aktuelles Angebot auf den Markt

Roggwil im Februar 2020 – Ohne Bremsspuren setzt die Licht LRC AG ihren Erfolgskurs fort und bringt mit spannenden Verkaufstrainings ein aktuelles Angebot auf den Markt. Zielsetzung ist es, die Kunden zu fordern, dass sie imstande sind, viele Herausforderungen erfolgreichen Verkaufens in Rekordgeschwindigkeit zu lösen. Verkaufsschulungen von Licht LRC AG wurden mit den breiten Erfahrungen aus vielen Verkaufstrainings mit Verkäufern unterschiedlichsten Erfahrungsgrades entwickelt. Sie sind deshalb gerade auf die Bedürfnisse von Einsteigern in den Verkäuferberuf zugeschnitten. Lesen Sie alles rund um effiziente Verkaufstrainings von Licht LRC AG: https://licht-lrc.ch/ueber-uns/

Inhaber und Geschäftsführer von der Licht LRC AG Roland Lichtensteiger und Mark Widmer gelten seit Jahren als die richtungsweisenden und innovativsten Verkaufstrainer am europäischen Markt. Sie ergänzen sich auf persönlicher sowie geschäftlicher Ebene ideal. Ihr breiter Erfahrungsschatz bringt den Kunden als Mandant die maximale Sicherheit für Erfolg und führt viele Unternehmen, Vertriebsleiter, Verkäufer, Neueinsteiger wie auch andere Trainer zu Umsatzrekorden.

Intensiv wurde an dem neuen Projekt gearbeitet und das seit Wochen angekündigte Angebot optimiert, um es so gut als möglich auf die Kundenbedürfnisse abzustimmen. Die Reaktionen der Kunden sprechen für diese Zielsetzung: Durchwegs gab es eine positive Resonanz. Die Kunden entdecken hier Erfahrung zu allen Fragen rund um das Verkaufen, die Verkaufsorganisation und erfolgreiche Geschäftsbeziehung. Insbesondere hebt sich das Angebot dadurch hervor, dass man alle Bereiche wie Fachkompetenz, methodische und kommunikative Kompetenzen entwickelt. Es wird dem Verkaufsteam des Kunden zu mehr Umsätzen, Neukundenakquise, Bestandskundenpflege, After-Sales-Umsätzen, Empfehlungsmarketing geholfen: https://licht-lrc.ch/ueber-uns/

Die Vorteile der Verkaufstrainings von Licht LRC AG liegen auf der Hand: die Kunden erhalten Sicherheit bei Personal-Entwicklungsfragen im Verkaufsteam und mehr Zeit, sich um die Dinge zu kümmern, die ihnen Spass machen und wichtig sind. Sie und ihre Ressourcen stehen im Mittelpunkt der Lösungsfindung. Licht LRC AG ist auch in der Lage, auf ein starkes Netzwerk zurückgreifen.

„Wir freuen uns, dass unsere Arbeit gut ankommt. Es ist uns gelungen, ein so attraktives Angebot auf den Markt zu bringen,“ – sagte Mark Widmer nach der Vorstellung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Licht LRC AG

Herr Mark Widmer

Rütistrasse 12a

9325 Roggwil

Schweiz

fon ..: +41 (0)71 440 13 79

web ..: https://licht-lrc.ch/

email : info@verkaeufer-akademie.ch

Wir, Roland P. Lichtensteiger und Mark D. Widmer, ergänzen uns auf persönlicher sowie geschäftlicher Ebene ideal. Unser breiter Erfahrungsschatz bringt Ihnen als Mandant die maximale Sicherheit für Erfolg.

