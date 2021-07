Verkaufsstart für weltweit ersten größenverstellbaren Bilderrahmen

Eine Erfindung, die so naheliegend ist, dass man sich fragt warum es das eigentlich noch nicht gibt – ein größenverstellbarer Bilderrahmen. Ein patentiertes Unikat für gemalte Unikate.

Rechtzeitig zum Beginn der Urlaubssaison hat ein findiger Galeriebesitzer aus Valencia den weltweit ersten 100% flexiblen Bilderrahmen patentieren lassen. Der Vorabverkauf beginnt per Kickstarter Kampagne und der Rahmen kann ab sofort bestellt werden. Die Bestellung ist absolut risikolos, da typisch für Kampagnen dieser Art nur bezahlt werden muss, wenn tatsächlich genug Kapital generiert wird um die Produktion zu beginnen. Das Angebot richtet sich zum Beispiel an all diejenigen, die im Urlaub spontan ein schönes Bild als Souvenir erstanden haben und zu Hause festellen mussten, dass der Preis eines passenden – auf die Größe des Bildes angepassten – Rahmens den Wert des Bildes um ein Vielfaches übersteigt. „Meist wird das Bild auch noch als gerollte Leinwand ohne Keilrahmen transportgerecht verpackt und verschwindet dann leider für viele Jahre in der hinteren Ecke des Kleiderschranks da es sich so nicht an die Wand hängen lässt“, so Pascal Orphal, Gründer von streetart24.shop und Erfinder des StreetFramme. Hier verspricht das Patent Abhilfe und Bilder jeglicher Art und Größe lassen sich spielend leicht in dem dekorativen und aus nachhaltigen Materialien gefertigten Rahmen einspannen. Das Modell wird in zahlreichen Farben angeboten, angestrebt wird künftig zudem eine Individualisierung in Form von flexiblen Kombinationen der Eckstücke und Seitenleisten sowie den Akzente setzenden Eckverbindern in unterschiedlichen Farbvarianten Ganz nach dem Geschmack aller Kunstliebhaber sind hier in Farbe und Bildformat der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die ersten 1.000 Käufer erhalten einen Rabatt von 70% und können einen Bilderrahmen im Maxiformat bis 70x100cm für unglaubliche 8EUR vorbestellen.

Mehr Informationen unter https://www.kickstarter.com/projects/streetframme/street-framme

Streetart24.shop verfolgt die Idee Künstler und Kunstliebhaber aus aller Welt zusammenzubringen.

Die schönsten Urlaubserinnerungen sind es wert im heimischen Wohnzimmer einen Platz zu finden. Häufig scheitert dieser Vorsatz jedoch an der Größe des Koffers bzw. dem Handgepäck oder einfach nur an der Eile beim Besuchen der wichtigsten Sehenswürdigkeiten vor Ort. Unentschlossene haben hier nun die Möglichkeit ihre persönliche Erinnerung auch später noch als handgemaltes Unikat nach Hause zu holen.

In unserer Galerie im Herzen von Valencia handeln wir mit einzigartigen Werken von Künstlern aus aller Welt aber malen auch direkt vor Ort. Unsere Künstler freuen sich auf die Umsetzung ihrer in-

dividuellen Wünsche.

