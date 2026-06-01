Verlag T. Bautz GmbH ehrt den verstorbenen Autor „Peter Gerdsen“

Nordhausen, 1-6-2026. In Würdigung des verstorbenen Autors Peter Gerdsen, präsentiert der Verlag T. Bautz GmbH seine Gesammelten Werke als Teil seines umfangreichen und vielseitigen Verlagsprogramms.

In Erinnerung an Peter Gerdsen

Peter Gerdsen, der am 11.12.2025 verstarb, wird auf besondere Weise von dem weltweit renommierten Verlag Traugott Bautz geehrt. In seiner langjährigen Karriere hinterließ Peter Gerdsen ein umfangreiches literarisches Vermächtnis, das nun gebündelt in einer Sammelausgabe zur Verfügung steht. Die Veröffentlichung ist als Verkaufs- und Werbeaktion gedacht, die sowohl an den Buchhandel als auch an die breite Öffentlichkeit gerichtet ist. Die Würdigung impliziert nicht nur eine Anerkennung seines literarischen Beitrags, sondern soll auch den Lesern die Möglichkeit geben, sich intensiver mit dem Werk dieses außergewöhnlichen Autors auseinanderzusetzen. Es ist eine Einladung, das vielseitige Spektrum seiner Schriften zu entdecken und deren Bandbreite und Tiefgang zu würdigen.

Ein Tribut an Peter Gerdsen von Verlag T. Bautz GmbH

„Peter Gerdsen – Gesammelte Werke“ ist sowohl eine Hommage an den Ingenieur als auch eine Bereicherung des literarischen Angebots des Verlages. Mit der Herausgabe dieser Sammlung setzt er seine Tradition fort, qualitativ hochwertige und anspruchsvolle Fachliteratur zu veröffentlichen. Der Onlineshop des Verlags und der Buchhandel bieten den interessierten Lesern die Möglichkeit, dieses Werk zu erwerben. Der Verlag Traugott Bautz GmbH ist sich der Bedeutung bewusst, die dieser Autor für die Literatur und für seine Leser hatte. So lässt sich die Veröffentlichung der gesammelten Werke auch als ein Beitrag zur Aufrechterhaltung und Weitergabe dieses literarischen Erbes an die nachfolgenden Generationen verstehen. Das Abschied nehmen vom geliebten Autoren Peter Gerdsen ist sicherlich keine einfache Aufgabe. Daher dient die Aktion der Sammlung seiner Werke auch als eine Art Balsam für die Trauernden (Gedenkband: Band 12). Sicherlich bietet dieses Werk einen umfassenden Überblick über Peter Gerdsens Schaffen und wird damit seiner Bedeutung als einer der großen Literaten des 21. Jahrhunderts gerecht. Die besondere Bedeutung von Peter Gerdsen und seinem Werk sollte daher nicht unterschätzt werden und wird in dieser Aktion in den Vordergrund gerückt.

https://www.peter-gerdsen-stiftung.de/

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Der Verlag Traugott Bautz genießt in der geisteswissenschaftlichen und theologischen Fachwelt internationale Anerkennung. Grenzübergreifend bekannt und als unverzichtbares Standardwerk gefragt ist der Verlag insbesondere durch das Biographisch-Bibliographische Kirchenlexikon (BBKL). Über dieses renommierte Großprojekt hinaus, zeichnet sich der Bautz-Verlag durch ein äußerst umfangreiches und vielseitiges Verlagsprogramm aus, das anspruchsvolle Fachliteratur aus den Bereichen Theologie, Philosophie, Geschichte und Kunst vereint.

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