Transformation trifft Teamsport: Andreas Becker veröffentlicht Vortrag von der Kölner Volksbühne

Der Vortrag „Das Runde muss ins Eckige“ zeigt, was Unternehmen von Fußball über Komplexität, Zielklarheit, Verantwortung und Transformation lernen können.

Andreas Becker, Keynote Speaker, Autor und Sparringspartner für Kulturwandel und Transformation, macht seinen Greator-/GEDANKENtanken-Auftritt „Das Runde muss ins Eckige“ als Video online zugänglich. Der Vortrag wurde 2021 auf der Kölner Volksbühne, dem ehemaligen Willi Millowitsch-Theater, gehalten.

Im Mittelpunkt steht eine Frage, die auf den ersten Blick nach Fußball klingt, aber direkt in die moderne Arbeitswelt führt:

Warum schießt der Verteidiger eigentlich das Tor?

Andreas Becker nutzt diese Szene als Gedankenexperiment für Organisationen im Wandel. Ein Verteidiger steht kurz vor Schluss frei vor dem gegnerischen Tor. Schießt er das Tor – oder verweist er auf seine Rollenbeschreibung und sagt: „Ich bin hier nur fürs Verteidigen aufgestellt worden“?

Was im Fußball absurd wirkt, ist in vielen Unternehmen Alltag. Menschen halten sich an enge Zuständigkeiten, Einzelziele, Genehmigungswege oder Rollenbeschreibungen, obwohl die Situation längst Verantwortung, Entscheidungskraft und Zusammenarbeit verlangt.

„Der Verteidiger schießt das Tor, weil er das Ziel kennt, sich als Teil der Mannschaft versteht und seine Fähigkeiten frei einbringen darf“, sagt Andreas Becker. „Genau daran scheitern viele Transformationen: Es gibt Methoden, Meetings und Programme, aber zu wenig klares Spielfeld, zu wenig echte Mannschaft und zu wenig Freiheit im Spiel.“

Der Vortrag verbindet Fußballgeschichten mit zentralen Fragen der digitalen Arbeitswelt: Wie gehen Unternehmen mit Komplexität um? Warum greifen klassische Wenn-Dann-Regeln immer seltener? Was braucht es, damit Teams nicht nur beschäftigt sind, sondern Wirkung erzeugen?

Ein Beispiel aus dem Vortrag ist das Bundesligaspiel FC St. Pauli gegen Bayern München im Jahr 2002. Der damalige Weltpokalsieger Bayern München verlor überraschend gegen St. Pauli. Für Becker zeigt diese Geschichte, warum komplexe Situationen nicht zuverlässig planbar sind. Zwölf Eckbälle führen nicht automatisch zu drei Toren. Ein zusätzlicher Stürmer garantiert keine Wende. Und ein Überraschungssieg bedeutet nicht automatisch den nächsten Erfolg.

Genau diese Logik überträgt Andreas Becker auf Organisationen: Digitale Märkte, Kundenverhalten, technische Entwicklungen und Zusammenarbeit lassen sich nicht vollständig vorhersagen. Je komplexer das Spielfeld wird, desto weniger helfen starre Pläne und Steuerung von außen.

„Fußball macht sichtbar, was in Unternehmen oft abstrakt bleibt“, erklärt Andreas Becker. „Gibt es ein klares Ziel? Gibt es echte Teamziele? Dürfen Menschen ihre Fähigkeiten einbringen? Wird auf dem Spielfeld entschieden oder von außen übersteuert?“

Der Greator-/GEDANKENtanken-Auftritt ist für Andreas Becker ein wichtiger Baustein seiner heutigen Positionierung: Transformation trifft Teamsport. In seinen aktuellen Vorträgen und Workshops macht er Kulturmuster sichtbar, entwickelt mit Organisationen eine passende Spielphilosophie und zeigt, wie Wandel wirksam gestaltet werden kann.

Besonders anschlussfähig ist der aktuelle Vortrag „Wertewandel & Komplexität – der Weg in die Königsklasse“. Darin führt Andreas Becker die Gedanken des Videos weiter: Es geht um Orientierung, alte und neue Spielregeln, unterschiedliche Wertelogiken und die Frage, wie Menschen in komplexen Situationen handlungsfähig bleiben.

Der zentrale Gedanke des veröffentlichten Vortrags lautet:

Wer die Welt des Teamsports versteht, versteht auch die Transformation unserer Arbeitswelt.

Denn überall dort, wo es komplex wird, reichen starre Pläne, enge Rollen und Steuerung von außen nicht mehr aus. Dann braucht es klare Ziele, echte Mannschaften, ein gemeinsames Spielfeld und Menschen, die ihre Fähigkeiten frei einbringen dürfen.

Oder kurz gesagt:

Das Runde muss ins Eckige. Aber dafür braucht es mehr als einen guten Plan. Es braucht eine Mannschaft, die spielen darf.

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64646 HEPPENHEIM

Deutschland

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email : a.becker@complexcellence.de

Andreas Becker ist CEO der COMPLEXcellence AG und Experte für agile Transformation, Organisationsentwicklung und Kulturwandel in komplexen Unternehmensumfeldern. In seiner Arbeit verbindet er praktische Transformationserfahrung mit fundierten Modellen zu Wertelogiken, Zusammenarbeit und organisationaler Anpassungsfähigkeit.

Als Keynote Speaker für Kulturwandel und Transformation macht er sichtbar, wie Organisationen ticken – und übersetzt komplexe Themen wie KI-Kultur, Innovationskultur, Leadership und agile Transformation mit Teamsport-Analogien in eine eigene Spielphilosophie für Unternehmen.

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