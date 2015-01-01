Vortrag Innovationskultur: Spielphilosophie für Unternehmen

Vortrag zur Innovationskultur: Andreas Becker zeigt, wie Unternehmen Innovation wirksam machen.

Wer den Workshop zur Innovationskultur verpasst hat, bekommt nun eine weitere Gelegenheit, in das Thema einzusteigen: Andreas Becker macht sein Modell rund um Innovationskultur, Spielsysteme und unternehmerische Spielphilosophie auch als Vortrag zur Innovationskultur für Unternehmen zugänglich.

Unter dem Titel „Vom Regelwerk zur Spielkunst – Innovationskultur ist ganz schön sportlich“ zeigt der Keynote Speaker, Sparringspartner und Agile Coach, warum Innovation in Unternehmen selten nur an Methoden, Tools oder Kreativität hängt. Entscheidend ist vielmehr die Frage, ob die Kultur einer Organisation noch zum aktuellen Spielfeld passt.

Die zentrale These des Vortrags lautet: Organisationen scheitern an Innovation nicht, weil ihnen „die richtige Kultur“ fehlt. Häufig spielen sie ein Spiel, das nicht mehr ganz zur Lage passt.

„Kultur ist eine Antwort auf eine Lage. Wenn sich Markt, Kunden, Technologien und Erwartungen verändern, muss sich auch die Spielweise einer Organisation weiterentwickeln“, sagt Andreas Becker. „Im Vortrag geht es deshalb nicht um Kultur als Modewort, sondern um die Frage: Wie spielt eine Organisation heute – und welcher nächste Spielzug macht Innovation wieder wirksam?“

Der Vortrag zur Innovationskultur knüpft an einen Workshop an, aus dem ein eigenständiges Denkmodell entstanden ist. Dieses Modell verbindet sieben Spielsysteme mit dem jeweiligen Spielfeld einer Organisation. Es beschreibt, wie Unternehmen typischerweise auf Veränderung reagieren: über Tradition, Kampfgeist, Regelwerk, Wettbewerb, Zusammenhalt, Spielkunst oder Weitblick.

Dabei geht es nicht um eine Bewertung nach dem Motto „besser“ oder „schlechter“. Jedes Spielsystem hat seine eigene Stärke, seine Würde und zugleich seinen Kipppunkt. Eine stark regelorientierte Organisation kann Verlässlichkeit, Qualität und Stabilität schaffen. Unter hohem Marktdruck kann genau diese Stärke jedoch zur Trägheit werden. Ein wettbewerbsorientiertes Unternehmen kann Tempo und Ergebnisfokus erzeugen, aber bei zu starker Bereichsoptimierung gemeinsames Lernen ausbremsen.

Andreas Becker übersetzt diese Dynamik in eine verständliche Sprache aus dem Teamsport. Unternehmen erscheinen dadurch nicht als defizitäre Systeme, sondern als Mannschaften mit unterschiedlichen Spielweisen. Die entscheidende Frage lautet: Passt die aktuelle Spielphilosophie noch zum Spielfeld?

Damit wird Innovationskultur in Unternehmen nicht als abstraktes Kulturthema behandelt, sondern als konkrete Frage der Spielweise: Wie wird entschieden, gelernt, zusammengearbeitet und Neues wirksam gemacht?

Ein weiterer Schwerpunkt des Vortrags liegt auf dem Begriff der Lernspannung. Wenn eine Organisation merkt, dass ihre heutige Innovationskultur nicht mehr ausreicht, entsteht schnell Schuldzuweisung: zu wenig Mut, zu viel Kontrolle, zu langsame Entscheidungen, zu wenig Kundenorientierung. Becker setzt hier anders an. Der Abstand zwischen heutiger Kultur und geforderter Reife ist keine Schuld, sondern Lernspannung.

Diese Lernspannung wird über vier Entwicklungsfelder konkret: Tugenden, Teamgeist, Techniken und Taktik. Tugenden beschreiben die Haltung gegenüber Unsicherheit, Lernen und Verantwortung. Teamgeist zeigt, wie Zusammenarbeit, Vertrauen, Konfliktfähigkeit und Sicherheit für Unfertiges gelebt werden. Techniken betreffen Methoden, Kompetenzen, Kundenexploration, Experimente und Messung. Taktik umfasst Strukturen, Entscheidungswege, Ressourcen, Zielsysteme und Innovationssteuerung.

So wird Innovationskultur nicht abstrakt diskutiert, sondern bearbeitbar. Der Vortrag eignet sich besonders für Unternehmen, die bereits Erfahrungen mit Innovationsmethoden wie Design Thinking, Scrum, Innovation Labs oder Hackathons gemacht haben, aber merken: Methoden allein reichen nicht. Erst wenn sie zur Kultur, zum Entscheidungsverhalten und zum tatsächlichen Spielfeld der Organisation passen, entsteht Wirkung.

Ein Beispiel: In einer stark regelwerkorientierten Organisation braucht Design Thinking keinen Kreativ-Showcase, sondern einen sauberen Rahmen für frühes Lernen. Dann wird aus einer Methode kein Fremdkörper, sondern ein anschlussfähiger nächster Spielzug. Genau hier setzt die Spielphilosophie für Unternehmen an: Sie macht sichtbar, welche Art von Innovation zur Organisation passt und welche Entwicklungsschritte als nächstes sinnvoll sind.

Der Vortrag richtet sich an Geschäftsführer, Vorstände, Bereichs- und Abteilungsleiter, Innovationsverantwortliche, Transformations- und Change-Verantwortliche, HR-Verantwortliche, Organisationsentwickler, Agile Coaches, Product Owner, Scrum Master und Führungskräfte in digitalen, hybriden und mittelständischen Unternehmen.

Für Andreas Becker ist der Vortrag zugleich ein Einstieg in ein größeres Thema: Innovationskultur als Zusammenspiel von Kulturmustern, Spielfeld, Lernspannung und konkreten Entwicklungspfaden. Wer tiefer einsteigen möchte, kann den Vortrag mit einem anschließenden Workshop verbinden. Dort werden die Spielsysteme, Innovationskriterien, Reifegrade und Lernpfade einer Organisation konkret bearbeitet.

Damit gilt: Wer den Workshop Innovationskultur – jedes Unternehmen tickt anders verpasst hat, kann mit dem Vortrag trotzdem einsteigen. Und wer nach dem Vortrag merkt, dass das Thema mehr Tiefe braucht, hat mit dem Workshop den passenden nächsten Spielzug.

Andreas Becker veröffentlicht seit Jahren regelmäßig Artikel und Pressemitteilungen zu Kulturwandel, Agilität, Leadership, Innovationskultur und Spielphilosophie. Mit dem neuen Vortrag zur Innovationskultur führt er diese Themenlinie konsequent fort: weg von Standardlösungen und Copy-Paste-Methoden, hin zu einer Innovationskultur, die zur Organisation, zum Team und zum aktuellen Spielfeld passt.

Weitere Informationen zum Vortrag Innovationskultur: Spielphilosophie für Unternehmen gibt es auf der Vortragsseite von Andreas Becker. Aktuelle Artikel und Pressemitteilungen finden Interessierte im Presse- und Artikelbereich. Für Vortragsanfragen steht die Kontaktseite zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

COMPLEXcellence AG

Andreas Becker

Roseggerstr. 23

64646 HEPPENHEIM

Deutschland

fon ..: 015150740450

web ..: https://www.andreasbecker.com/vortrag/innovationskultur-spielphilosophie-unternehmen

email : a.becker@complexcellence.de

Andreas Becker ist Keynote Speaker, Sparringspartner und Agile Coach für Orientierung im Wandel. Mit seiner Marke „Transformation trifft Teamsport“ verbindet er agile Transformation, Kulturwandel, Leadership und Innovationskultur mit anschaulichen Analogien aus dem Teamsport.

Er unterstützt Unternehmen dabei, kulturelle Muster sichtbar zu machen, Entscheidungslogiken besser zu verstehen und Entwicklung konkret zu gestalten. Sein Ansatz: Organisationen brauchen keine Methoden von der Stange, sondern eine Spielphilosophie, die zur eigenen Kultur, zum Marktumfeld und zur aktuellen Herausforderung passt.

Die COMPLEXcellence AG ist ein Beratungs- und Coaching-Unternehmen mit Sitz in Heppenheim. Sie begleitet Organisationen bei agiler Transformation, Selbstorganisation, Innovationskultur und dem Umgang mit komplexen Herausforderungen.

Pressekontakt:

COMPLEXcellence AG

Herr Andreas Becker

Roseggerstr. 23 Roseggerst

64646 HEPPENHEIM

fon ..: +4915150740450

email : kontakt@complexcellence.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

OMP rangiert in allen vier Anwendungsfällen unter den Top 2 im Gartner(R)-Bericht „Critical Capabilities for Supply Chain Planning Solutions: Process Industries“ von 2026 Cartier nimmt den Handel am OTCQB Venture Market in den USA unter dem Kürzel ECRFF auf