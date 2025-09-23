  • „Verlorene Wahrheiten“: Ein Sachbuch bringt Klarheit in den lautesten Konflikt unserer Zeit

    Verlorene Wahrheiten (Rami David) erklärt den Nahostkonflikt ohne Parolen: Faktencheck-Methoden, historische Einordnung, Begriffsglossar und ein leiser Hoffnungsfaden

    BildDeutschland, 23. September 2025. Mit _Verlorene Wahrheiten_ legt der Autor Rami David ein kompaktes, faktenstarkes Sachbuch zum Nahostkonflikt vor – geschrieben für Menschen mit wenig Zeit und vielen Fragen. Der Band erklärt Begriffe, entschlüsselt Propagandatechniken und ordnet Schlagzeilen historisch ein – ohne Parolen, mit belastbaren Quellen. Bereits am Veröffentlichungstag platzierte sich das Buch in mehreren Kindle-Kategorien weit vorn.

    „Die Wahrheit ist keine Waffe – sie ist ein Schlüssel.“
    “ Rami David, Autor

    Worum es geht:
    _Verlorene Wahrheiten_ sortiert Mythen und Missverständnisse rund um Israel/Palästina – von „Nakba“ über Verhandlungslogiken bis zu Mechanismen der Desinformation im digitalen Raum. Leser:innen erhalten einen Prüfrahmen: Wie prüfe ich Zahlen, erkenne Framing, gewichte Quellen – und wie bleibe ich im Gespräch sachlich und fair?

    Was das Buch bietet (Auswahl):

    Faktencheck-Methoden für News & Social Media

    Historische Linien von Adenauer/Ben-Gurion bis heute

    Glossar zentraler Begriffe – klar, ohne Jargon

    Gesprächsleitfaden für hitzige Debatten

    Epilog mit leise-hoffnungsvollem Blick auf zivilgesellschaftliche Ansätze in Gaza (Verwaltung statt Miliz, Alltag statt Parolen)

    „Kontext statt Schlagwort – das ist der Ton des Buches.
    Wer verstehen will, braucht Maßstäbe: Völkerrecht, Rechtsstaat, Menschenwürde.“
    “ Rami David

    Zielgruppe: Politik- und Geschichtsinteressierte, Lehrende, Studierende, Redaktionen – alle, die jenseits von Lagerparolen verstehen wollen.

    Buchdaten

    Titel: _Verlorene Wahrheiten_

    Autor: Rami David

    Formate: Kindle-eBook (ASIN B0FRNFCM1W), Taschenbuch (ISBN 978-3946797548)

    Umfang (TB): ca. 356 Seiten

    Verlag/Imprint: Trivocum Verlag (Indie)

    Verfügbarkeit: Kindle & Taschenbuch bei Amazon; Taschenbuch zusätzlich im Buchhandel (über BoD)

    Preis: gemäß Shopangabe (DE)

    Rezensionsexemplare, Pressebilder & Interviews:
    Coverabbildung, Autorenfoto sowie eBook/Print-Rezensionsexemplare sind auf Anfrage verfügbar.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Trivocum Verlag GbR
    Rael Wissdorf
    Herteleite 8
    Egling 82544
    Deutschland

    fon ..: 081769989248
    web ..: https://ramidavid.trivocum-verlag.de
    email : rikas@wissdorf.com

    Der Trivocum Verlag – Bücher mit Geschichte wurde 2015 von Markus Auer gegründet: aus der Idee, die Höhlenwelt-Saga des verstorbenen Fantasy-Autors Harald Evers lebendig zu halten – und Autor:innen zu fördern, deren Bücher eine eigene Geschichte haben. Aus der Fantasy-Werkstatt wuchs ein Programm mit Kanten: Politkrimis, Märchen, Science Fiction, Horror – und inzwischen Sachbuch. Zu den Autor:innen zählen u. a. Harald Evers, der Fantasy- und Krimiautor Rael Wissdorf, Frank Breuer, Shara Whitfield, Karin Leroch u. a. Trivocum publiziert unabhängig, sorgfältig lektoriert und nah an seinen Leser:innen.

    Pressekontakt:

    Trivocum Verlag
    Reinhard Wissdorf
    Herteleite 8
    Egling 82544

    fon ..: 07324983649
    email : rikas@wissdorf.com


