„Verlorene Wahrheiten“: Ein Sachbuch bringt Klarheit in den lautesten Konflikt unserer Zeit

Verlorene Wahrheiten (Rami David) erklärt den Nahostkonflikt ohne Parolen: Faktencheck-Methoden, historische Einordnung, Begriffsglossar und ein leiser Hoffnungsfaden

Deutschland, 23. September 2025. Mit _Verlorene Wahrheiten_ legt der Autor Rami David ein kompaktes, faktenstarkes Sachbuch zum Nahostkonflikt vor – geschrieben für Menschen mit wenig Zeit und vielen Fragen. Der Band erklärt Begriffe, entschlüsselt Propagandatechniken und ordnet Schlagzeilen historisch ein – ohne Parolen, mit belastbaren Quellen. Bereits am Veröffentlichungstag platzierte sich das Buch in mehreren Kindle-Kategorien weit vorn.

„Die Wahrheit ist keine Waffe – sie ist ein Schlüssel.“

“ Rami David, Autor

Worum es geht:

_Verlorene Wahrheiten_ sortiert Mythen und Missverständnisse rund um Israel/Palästina – von „Nakba“ über Verhandlungslogiken bis zu Mechanismen der Desinformation im digitalen Raum. Leser:innen erhalten einen Prüfrahmen: Wie prüfe ich Zahlen, erkenne Framing, gewichte Quellen – und wie bleibe ich im Gespräch sachlich und fair?

Was das Buch bietet (Auswahl):

Faktencheck-Methoden für News & Social Media

Historische Linien von Adenauer/Ben-Gurion bis heute

Glossar zentraler Begriffe – klar, ohne Jargon

Gesprächsleitfaden für hitzige Debatten

Epilog mit leise-hoffnungsvollem Blick auf zivilgesellschaftliche Ansätze in Gaza (Verwaltung statt Miliz, Alltag statt Parolen)

„Kontext statt Schlagwort – das ist der Ton des Buches.

Wer verstehen will, braucht Maßstäbe: Völkerrecht, Rechtsstaat, Menschenwürde.“

“ Rami David

Zielgruppe: Politik- und Geschichtsinteressierte, Lehrende, Studierende, Redaktionen – alle, die jenseits von Lagerparolen verstehen wollen.

Buchdaten

Titel: _Verlorene Wahrheiten_

Autor: Rami David

Formate: Kindle-eBook (ASIN B0FRNFCM1W), Taschenbuch (ISBN 978-3946797548)

Umfang (TB): ca. 356 Seiten

Verlag/Imprint: Trivocum Verlag (Indie)

Verfügbarkeit: Kindle & Taschenbuch bei Amazon; Taschenbuch zusätzlich im Buchhandel (über BoD)

Preis: gemäß Shopangabe (DE)

Rezensionsexemplare, Pressebilder & Interviews:

Coverabbildung, Autorenfoto sowie eBook/Print-Rezensionsexemplare sind auf Anfrage verfügbar.

Der Trivocum Verlag – Bücher mit Geschichte wurde 2015 von Markus Auer gegründet: aus der Idee, die Höhlenwelt-Saga des verstorbenen Fantasy-Autors Harald Evers lebendig zu halten – und Autor:innen zu fördern, deren Bücher eine eigene Geschichte haben. Aus der Fantasy-Werkstatt wuchs ein Programm mit Kanten: Politkrimis, Märchen, Science Fiction, Horror – und inzwischen Sachbuch. Zu den Autor:innen zählen u. a. Harald Evers, der Fantasy- und Krimiautor Rael Wissdorf, Frank Breuer, Shara Whitfield, Karin Leroch u. a. Trivocum publiziert unabhängig, sorgfältig lektoriert und nah an seinen Leser:innen.

