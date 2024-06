Vermögenverwalter über Nacht verschwunden und mit ihm die Vermögenwerte

Anlage – Investment – Aktien – Krypto Betrug – Aktueller Fall.

Es ist 2.42 Uhr. Unser Team ist in Europa unterwegs zu einem Fall, dessen Ausmaß bis dato noch nicht vollständig erfasst ist. Der Fahrer drückt aufs Gas, während das Team im VW-Bus hinten bereits mit der Lagebesprechung beschäftigt ist. Unterlagen werden systematisch gesichtet und geordnet, um ein wenig Struktur in den Ablauf der kommenden Ermittlung zu bringen. Hinweise und Spuren werden besprochen, um Ansatzpunkte zu finden, die den Ablauf der kommenden Aktionen gewährleisten. Die Teams werden so eingeteilt, dass zeitnahes Handeln sofort in die Tat umgesetzt werden können. Ein kurzer Zwischenstopp an der Autobahn, ein schneller Kaffee und weiter geht die Reise. Die Zeit drängt, denn spätestens um sechs Uhr morgens wollen wir bei dem Mandanten sein. Jede Verzögerung gibt dem Täter mehr Vorsprung, sich mit den betrogenen Geldern abzusetzen. Wovon reden wir? 9,2 Millionen Euro Werte in Form von Aktien und Investmentpaketen, Kryptowährungen und diverse Kaufverträge samt Unterschriften, Bargelder, welche einem Vermögensverwalter mit Prokura anvertraut waren, sind über Nacht samt Finanzberater spurlos verschwunden. Das Büro des Finanzprofis ist leergeräumt, die Privatwohnung auch, alles sieht auf den ersten Blick so aus, als sei die Flucht von langer Hand geplant gewesen. Die Behörden und Rechtsanwälte sind informiert, gehen aber davon aus, dass der Flüchtige bereits das Land verlassen hat, zumal es einige Hinweise zu diversen vorgeplanten Reisetätigkeiten gibt. Hierbei werden Länder erwähnt, mit denen Europa kein Auslieferungsabkommen hat. Die Mühlen der Justiz mahlen zuweilen langsam, weswegen sich das Opfer entschloss, Ermittler, Detektive und Sicherheitsberater der ManagerSOS einzuschalten, um eine Suche sofort ohne Verzögerung einzuleiten. Es gilt den Untergetauchten so schnell wie möglich ausfindig zu machen, um eine weitere Umverteilung der Vermögenswerte zu verhindern, dafür ist dem Opfer, ein Unternehmer, jeder finanzielle und zeitliche Aufwand recht. Gehen wir es an, wohin uns der Weg führen wird, ist noch nicht absehbar, welche dunklen Geheimnisse noch auf uns warten, werden wir sehen. Mittlerweile ist es 3.21, ein Schluck Kaffee, auf dem Weg in den Sonnenaufgang, irgendwo auf der deutschen Autobahn.

ManagerSOS Sicherheit Consulting International

Die besteht aus einem Netzwerk global aktiver Sicherheitsberater, Krisenmanager, Spezialeinsatzkräfte, Detektive – Berufs.-, Privat.-, und Wirtschaftsdetektive, Personenschützer mit militärischen und polizeilich fundierten mehrjährigen Vollausbildungen. Unsere erfahrenen Sicherheitsspezialisten sind absolut stressresistent, mehrsprachig und können sich international jeder noch so schwierigen und gefährlichen Krisen.- und Konfliktsituation entgegenstellen. Die Berater und Ermittler der Privatdetektei und Wirtschaftsdetektei ManagerSOS International führen deutschland.- europaweite.- und international operativ verdeckte Ermittlungen, Sicherheits.- und Schutzmaßnahmen sowie Sonder.- und Spezialaufträge in hochsensiblen privaten und wirtschaftlichen Angelegenheiten durch.

Unsere Aufgabe: Diskrete internationale Hilfe und Lösungen in Fällen von Wirtschaftskriminalität, Bedrohung, Erpressung, Spionage, Sabotage, Entführung, Betrug, Risk , Fraud, Compliance, Krisenmanagement, sensibel vertrauliche Problem.- und Verdachtsszenarien, Skandale, Affären, Ausnahme.- und Krisenfällen – kurzum jede Form der diskreten Problemlösung, Gefahrenabwehr und Schadensbekämpfung in prekär, brisanten und schwierigen Lagen und Situationen, ohne dass Informationen in falsche Hände geraten. Mandanten aus Wirtschaft, Handel und Industrie aber auch Privatpersonen vertrauen seit mehr als 20 Jahren unserer Kompetenz, Diskretion, Verschwiegenheit und Loyalität. Wir gehen an dehnbare Grenzen des Machbaren, scheuen keine Risiken, sind zeitnah einsatzbereit und lösen Probleme und tauchen lautlos wieder ab. Int. Rechtsanwälte, IT-Spezialisten und Journalisten sichern und runden die Aktivitäten der Sicherheitsdienstleistungen ab. Secret Problem Solving & Troubleshooting. Geht nicht, gibt es nicht! Unternehmer, KMU, Manager und Führungskräfte Krisen Notruf & Hilfe.

