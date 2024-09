VERSES und Analog kündigen Smart-City-Initiative in Abu Dhabi an

– Projekt dient der Simulation des Taxiflottenmanagements zur Optimierung von Mobilität und Transport

– CEO Gabriel René und Analog-CEO Alex Kipman werden am Dienstag, den 1. Oktober um 13:00 Uhr (PT) / 16:00 Uhr (ET) / 22:00 Uhr (MEZ) ein Webinar abhalten

Vancouver, British Columbia, – 18. September 2024 / IRW-Press / VERSES AI Inc. (CBOE: VERS) (OTCQX: VRSSF) (VERSES oder das Unternehmen), ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die nächste Generation von intelligenten Systemen spezialisiert hat, kündigt das erste einer Reihe gemeinsamer Smart-City-Projekten mit der Firma Analog an, mit dem das Taxiflottenmanagement in Abu Dhabi simuliert werden soll. Analog ist als Edge-Computing-Unternehmen auf die nahtlose Verbindung von Menschen, Orten und Dingen mit Hilfe von intelligenten Sensoren und Mixed-Reality-Geräten spezialisiert. Das Projekt verfolgt den Zweck, unter Einsatz von Genius Lösungen zur Optimierung des Flottenbetriebs bei gleichzeitiger Minimierung von Verkehrsstaus und Emissionen zu entwickeln.

Wir freuen uns schon sehr auf den Start dieses ersten kommerziellen Projekts gemeinsam mit unserem Partner Analog, so Gabriel René, CEO von VERSES. Genius eignet sich ideal für Smart Cities, in denen es viele beteiligte Institutionen gibt, die jeweils unterschiedliche Systeme, Hardware und Methoden zur Erfassung und Verarbeitung von Echtzeit-Sensordaten verwenden. Unsere Aufgabe besteht darin, Analog mit dem nötigen Instrumentarium auszustatten, um Datenmaterial aus verschiedenen Quellen in ein einheitliches Modell umzuwandeln, auf dessen Grundlage die Genius-Agenten dann kontinuierlich Erkenntnisse und Empfehlungen zur Optimierung von Aktivitäten generieren. Damit sollen erhebliche Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen für Flottenbetreiber erreicht werden.

Mit dem Projekt werden folgende Ziele verfolgt: 1) Erhöhung der Anzahl der in Betrieb befindlichen Taxis in Stoßzeiten mit hoher Nachfrage, um eine möglichst hohe Auslastung der Flotte zu gewährleisten; 2) Bestimmung der optimalen Aufgabenzuteilung für jedes Taxi und jeden Fahrer, um die betrieblichen Anforderungen mit den verfügbaren Ressourcen in Einklang zu bringen; und 3) automatisierte Planung und Durchführung von Wartungsarbeiten, um sicherzustellen, dass jedes Taxi rechtzeitig gewartet wird und die Einteilung mit den betrieblichen Kapazitäten und Möglichkeiten übereinstimmt.

Durch das Zusammenführen unterschiedlicher Quellen von Echtzeit-Daten zu einem probabilistischen Weltmodell mit Faktoren wie lokalen Ereignissen, Wetter, Flottendetails, Personalpräferenzen, gesetzlichen Vorschriften, Wartungsplänen und Inventar soll Analog in die Lage versetzt werden, die Dynamik des gesamten urbanen Ökosystems besser zu überwachen und entsprechend darauf zu reagieren. Das hat in mehrfacher Hinsicht positive Auswirkungen, wie etwa eine Verbesserung der Verkehrssituation und weniger Luftverschmutzung.

Unsere Vision des KI-gestützten Edge-Computings und die von VERSES verfolgte Vision einer intelligenteren Welt passen gut zusammen. Es ist uns ein Anliegen, mit Genius nicht nur eine Wertsteigerung in den Unternehmen zu erzielen, sondern auch die menschlichen Fähigkeiten zu erweitern und das tägliche Leben zu vereinfachen, erklärt Alex Kipman, Gründer und CEO von Analog. Dieses Smart-City-Projekt ist der beste Beweis dafür, dass sich Abu Dhabi für die Weiterentwicklung von Technologien zum Wohle der Gesellschaft einsetzt. Wir rechnen damit, dass noch eine ganze Reihe weiterer Smart-City-Projekte zur Bewältigung der Herausforderungen in der Mobilität, Gesundheitsversorgung, Energie und vielen anderen Bereichen folgen werden, um den Weg in eine besser vernetzte und nachhaltige Zukunft zu ebnen.

Dieses Pilotprojekt ist das erste einer Reihe von kommerziellen Projekten, die VERSES und Analog (beide Unternehmen werden von der Firma G42 finanziert) voraussichtlich gemeinsam in Abu Dhabi entwickeln werden. VERSES erhofft sich daraus einen Umsatz in Höhe von rund 3.000.000 USD.

Auf Grundlage der von VERSES entwickelten Plattform Genius und in Zusammenarbeit mit Industriebetrieben der VAE sollen sich zukünftige Initiativen in Abu Dhabi vor allem auf Projekte in Schlüsselbereichen wie intelligente Mobilität, Gesundheitswesen und Energie konzentrieren.

CEO Gabriel René und Analog-CEO Alex Kipman werden gemeinsam am Dienstag, den 1. Oktober um 13:00 Uhr (PT) / 16:00 Uhr (ET) / 22:00 Uhr (MEZ) ein Webinar abhalten, um die Partnerschaft der beiden Unternehmen sowie die aktuelle Smart-City-Initiative zu erörtern. Interessierte können sich ab heute bis zum Beginn des Webinars über den nachstehenden Link anmelden.

Link zur Anmeldung zum Webinar: event.webinarjam.com/register/331/m4yk8c29

Über VERSES

VERSES ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das intelligente Softwaresysteme der nächsten Generation entwickelt, die der Weisheit und dem Genie der Natur nachempfunden sind. Unser Vorzeigeprodukt Genius ist auf Grundlage elementarer Grundsätze aus Wissenschaft, Physik und Biologie konzipiert. Es ist ein Toolkit für Entwickler zur Generierung intelligenter Software-Agenten, die bestehende Anwendungen um die Fähigkeit des Denkens, Planens und Lernens erweitern. Unsere Vision: Eine intelligentere Welt, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Technologien optimal entfaltet. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter verses.ai, LinkedIn und X.

Über Analog

Analog ist ein KI-Unternehmen mit Spezialisierung auf Edge-Computing-Lösungen, mit denen über intelligente Sensoren und Mixed-Reality-Geräte Menschen, Orte und Dinge nahtlos miteinander verbunden werden. Analog stellt mit seinem KI-Ansatz in allen Wirtschaftsbereichen sicher, dass der technologische Fortschritt nicht nur auf Effizienz und Bequemlichkeit abzielt, sondern auch der Bereicherung menschlicher Erfahrungen und der Förderung einer stärker vernetzten und heterogeneren Welt dient. Analog verkörpert eine Philosophie, die von einer aufrichtigen Empathie gegenüber dem Kunden getragen wird. Sein Weg vom Konzept zur Realität ist geprägt von menschenorientierten Innovationen, Planungen und Lösungen, die auf die menschliche Ebene abgestimmt sind. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter Analog.io.

Im Namen des Unternehmens

Gabriel René, Gründer & CEO, VERSES AI Inc.

