Versorgungsdefizit bei Uran droht

Es sind nicht nur die Ankündigungen von Kazatomprom oder Cameco, die den Uranpreis antreiben.

Im Januar horchte alles auf Kazatomprom. Ein Mangel an Schwefelsäure stört die Uranproduktion. Der Markt rechnet dadurch für diese Jahr mit einem Defizit von sieben bis acht Millionen Pfund Uran, eine ziemlich bedeutende Menge also. Dann kam auch noch Cameco mit schlechten Nachrichten. Immerhin legte der Uranpreis in sechs Monaten um zirka 60 US-Dollar zu. Im Moment ist der Uranpreis wieder (von 107 US-Dollar je Pfund) etwas zurückgefallen. Aber wie groß die Engpässe dieses Jahr noch sein werden, wird sich erst noch zeigen. Jedenfalls rechnen viele mit weiteren Herausforderungen, vor denen die Produzenten stehen und mit einer Versorgungsknappheit, die sich noch verschlimmert. Da könnte noch Aufwärtspotenzial beim Uranpreis sein. Beim jetzigen Uranpreis zwischen 90 und 100 US-Dollar je Pfund Uran wird auch dem Nachwuchs im Urangeschäft mehr und mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht.

Dass Uran wieder ein Thema geworden ist, das im Blickpunkt steht, konnte man auf der Global Metals, Mining & Critical Minerals Conference der Bank of Montreal (BMO) in Florida sehen. Vor drei Jahren gab es dort noch keine Podiumsdiskussionen über Uran. Diesmal war einiges los und das Interesse sehr groß. Schließlich ist Uran einer der Rohstoffe mit der besten Wertentwicklung der letzten Zeit. Manch ein Branchenkenner zieht Vergleiche mit dem Jahr 1970, als die Kernenergie begann. Denn vielleicht steht der Uranmarkt quasi wieder am Anfang – dies aufgrund der vielen neuen Reaktoren, der Projekte mit Laufzeitverlängerungen, zurückgenommenen Stilllegungen und den neuen SMRs. Wenn dazu noch US-Sanktionen gegen russische Lieferungen kommen, dann sollte es mit dem Uranpreis weiter aufwärtsgehen. Da Uranunternehmen da zu den Gewinnern gehören, sollten Anleger ein Auge auf zum Beispiel Cosa Resources oder Uranium Royalty haben.

Im für Uran berühmten Athabasca Becken besitzt Cosa Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/cosa-resources-corp/ – Uranprojekte, die sich über gut 200.000 Hektar Land erstrecken.

Wer Diversifizierung und Uran mag, kann sich Uranium Royalty – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-royalty-corp/ – anschauen. Es ist das einzige Royalty-Unternehmen im Uranbereich.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -) und Cosa Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/cosa-resources-corp/ -).

