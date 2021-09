Versus Systems legt Zeitplan für Finanzkonferenzen im September 2021 fest

LOS ANGELES, 2. September 2021 – Versus Systems Inc. (Versus oder das Unternehmen) (Nasdaq: VS) wird an den folgenden virtuellen Finanzkonferenzen im September 2021 teilnehmen:

10. Jahrestagung der Gateway Conference

Firmenpräsentation am Donnerstag, 9. September 2021 um 13:30 Uhr (Ostzeit/ET)

Webcast: Registrierung und Teilnahme

23. Jahrestagung der H.C. Wainwright Global Investment Conference

Dienstag, 14. September 2021

Nur Einzelgespräche

Um ein persönliches Gespräch zu vereinbaren, eine Einladung zur Konferenz anzufordern oder weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Konferenzvertreter oder an das Investor-Relations-Team von Versus Systems (Telefon: +1 949.574.3860 oder E-Mail: IR@versussystems.com).

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat eine eigene Belohnungs- und Promotions-Engine entwickelt, die es Herausgebern, Entwicklern und Erzeugern von Streaming-Medien, Live-Veranstaltungen, Fernsehsendungen, Spielen, Apps und anderen Inhalten ermöglicht, innerhalb ihrer Inhalte echte Preise anzubieten. Das Publikum kann aus den angebotenen Preisen wählen und dann im Spiel oder in der Anwendung Herausforderungen absolvieren, um die Preise zu gewinnen. Die Plattform von Versus kann in Streaming-Medien, TV, Handy-, Konsolen- und PC-Spiele sowie in Handy-Apps integriert werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.versussystems.com oder im offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

Kontakt für Anleger:

Cody Slach und Sophie Pearson

Gateway Investor Relations

949-574-3860

IR@versussystems.com

oder

press@versussystems.com

6701 Center Drive West, Suite 480

Los Angeles, CA 90045

www.versussystems.com

