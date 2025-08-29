Vertrauen in Finanzmärkte schwindet – Gold gewinnt an Attraktivität

Seit Jahrtausenden punktet Gold als unabhängige Wertanlage, in physischer Form oder bei den Werten von Goldunternehmen.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Osisko Development Corp. und Miata Metals Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 03.09.2025, 10:50 Europa/Berlin

Preislich hat Gold jedenfalls die Sommerflaute hinter sich gelassen. Das Ende des Sommers naht, die Händler kehren zurück und sorgen für mehr Handelsvolumen. Fast fünf Monate befand sich der Goldpreis in einer Konsolidierungsphase, nun scheint es in die Richtung weiterzugehen, in die sich Gold vor dem Sommer bewegte, nämlich nach oben. Ein weiterer Faktor, der den Goldpreis weiter nach oben treiben kann, ist der Konflikt zwischen US-Präsident Trump und der Fed, speziell die Entlassung von Lisa Cook. Dieser Konflikt schwächt das Vertrauen in den US-Dollar und erhöht die Attraktivität des Goldes. Schon gibt es Stimmen, die annehmen, dass die Unabhängigkeit der Fed bereits Schaden erlitten hat. Auch kommt wohl die erwartete Zinssenkung durch die Fed, die ebenfalls für Stärke beim Goldpreis sorgen sollte.

Das Gold in den Projekten von Gold-Bergbaugesellschaften wird immer wertvoller. Gold hat Währungsreformen, Inflationen und Krisen überdauert. In Krisenzeiten oder bei geopolitischen Verwerfungen zeigt sich die Sicherheit, die Gold bietet, besonders. Der Preis steigt. Zwar sind kurzfristige Preisveränderungen schwer vorhersehbar, aber langfristig stabilisiert Gold das Depot. Beim physischen Gold, Münzen oder Barren ist eine sichere Lagerung unabdingbar. Werden diese mehr als ein Jahr gehalten, kann ein möglicher Verkaufsgewinn sogar steuerfrei realisiert werden. Bei den Aktienwerten von Goldunternehmen sorgt ein steigender Goldpreis dafür, dass das Gold im Boden, damit auch das Unternehmen, wertvoller wird. Goldaktien besitzen einen Hebel auf den Goldpreis. Daher sollten auch diese Beachtung finden.

Miata Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/miata-metals-corp/ – besitzt in Suriname, Südamerika Beteiligungen an zwei aussichtsreichen Goldprojekten (Sela Creek, Nassau) mit der Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/– besitzt die Projekte Cariboo Gold (Kanada, 100 Prozent), San Antonio (Mexiko) und Tintic (USA). Bei Cariboo soll die Produktion (jährlich etwa 190.000 Unzen Gold über zehn Jahre) in 2027 starten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -).

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

