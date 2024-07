Vespa Cross MATSCHO KARATSCHO am 27. Juli 2024 in Landsberg

Diesen Samstag ist es soweit: das spektakuläre VESPA Cross Rennen MATSCHO KARATSCHO #3 findet wieder statt.

Mehr als 40 Fahrer aus Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich gehen in 3 Klassen an den Start.

Beim SIP MATSCHO KARATSCHO handelt es sich um ein Motorroller Cross Rennen auf unserer eigenen, liebevoll selbstgebauten Rennstrecke, direkt vor der Haustüre vom SIP Scootershop Hauptquartier in Landsberg. Die 470 Meter lange Piste verfügt über so manches Highlight: Pendel, Wassergraben, Waschbrett, Wippe, Sprünge, enge Kurven und eine 180-Grad-Steilkurve. Am 07. Oktober 2022 feierte der Matscho Karatscho #1 Premiere und im Juli 2023 wurde MATSCHO KARATSCHO #2 zu einem großen Erfolg. Wir haben einen ausführlichen Bericht und Video online gestellt, ebenso wie alle Zeiten und Ergebnisse.

2024: Termin Samstag 27. Juli

Jetzt wirds ernst, Matscho Karatscho #3 steht vor der Tür! Kurzentschlossene können sich noch für das Cross-Rennen anmelden: Klasse 1, Klasse 2 und Klasse 3. Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer und natürlich auch Zuschauer:

o unsere SIPERIA wird leckere Pizzen und Paninis anbieten sowie den Grill mit der beliebten Salsiccia belegen. Dazu gibt es kühles Bier vom Fass, Spritz Aperol und natürlich auch nicht alkoholische Getränke.

o Ex Sky Moderator und Eishockey Nationalspieler Harald Birk wird die Rennen zusammen mit Experte Jesco Schmidt moderieren.

o LAMBRETTA Deutschland stellt die brandneuen Lambretta Modelle X300 und G350 vor und bietet Interessierten Probefahrten an.

o Unser Flagship Store hat geöffnet von 10-16 Uhr.

o Das Vespa Cross Rennen ist ein großer Spass für Groß und Klein, wir freuen uns über viele Besucher – der Eintritt ist frei.

o Los gehts am Samstag ab 10 Uhr bis ca. 17 Uhr!

Alle Infos gibt’s hier:

https://sip.shop/matscho24

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SIP Scootershop GmbH

Herr Ralf Jodl

Marie-Curie-Str. 4

86899 Landsberg

Deutschland

fon ..: 08191 9699960

web ..: https://www.sip-scootershop.com

email : info@sip-scootershop.de

Die SIP Scootershop GmbH gehört zu den führenden Mailordershops für Rollerteile weltweit. Über 400.000 Kunden aus derzeit 54 Ländern, 55.000 verschiedene Teile lagernd und über 1900 Pakete täglich in Spitzenzeiten sind nur einige Beispiele dafür. SIP Scootershop ist eine junge Firma mit 170 Mitarbeitern.

Pressekontakt:

SIP Scootershop GmbH

Herr Ralf Jodl

Marie-Curie-Str. 4

86899 Landsberg

fon ..: 08191 9699960

email : info@sip-scootershop.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kobrea erhält Explorationsgenehmigungen für das Projekt Upland Copper Warum eine Immobilienbewertung unerlässlich ist: Objektivität statt subjektiver Preisvorstellungen