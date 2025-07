Vespa-Fieber in Landsberg: SIP Scootershop feiert erfolgreichen Joyride mit Fans aus aller Welt

Nach zweijähriger Pause hieß es am vergangenen Wochenende endlich wieder: „Vespa Joyride mit SIP Scootershop“

und die Vespa-Community folgte dem Ruf nach Landsberg in beeindruckender Zahl. Aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland reisten Fans der italienischen Kultroller an, um gemeinsam auf zwei Rädern einen unvergesslichen Tag zu erleben. Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen unter anderem aus Aschaffenburg, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg, Meran, Vorarlberg – und sogar aus Taiwan.

Bereits am Vormittag verwandelte sich das Firmengelände von SIP Scootershop in ein buntes Rollerfestival. Zwischen restaurierten Klassikern und kreativen Custom-Umbauten herrschte reges Treiben, der Duft von Benzin und Espresso lag in der Luft. Besonderes Aufsehen erregte Vincent aus Taiwan, der mit seiner weiten Anreise und seiner Vespa-Leidenschaft für viele das Sinnbild gelebter Scooter-Kultur war.

Höhepunkt des Tages war der gemeinsame Joyride durch die historische Altstadt von Landsberg und die malerische Ammersee-Region. Der rund 50 Kilometer lange Konvoi führte über kleine Landstraßen, durch Orte wie Stadl und Dettenschwang, vorbei an Wiesen, alten Bauernhöfen und jubelnden Zuschauern. Endstation war der Biergarten Alte Villa in Utting, wo sich die Community bei Haxn, Bier und italienischem Kaffee austauschte, fachsimpelte und neue Bekanntschaften knüpfte.

„So muss Vespa sein: leidenschaftlich, lebendig und verbindend“, lautete das Fazit von Veranstalter SIP Scootershop, das sich bei allen Teilnehmenden für die großartige Stimmung bedankte. Ein besonderer Dank galt den Vespa Cowboys München, die mit organisatorischem Einsatz, Erfahrung und Herzblut zum Gelingen des Events beitrugen.

Save the Date: Der nächste Vespa Joyride steht bereits fest – am 4. Juli 2026 heißt es wieder: Start frei für das Kult-Event in Landsberg am Lech. Bis dahin heißt es: Öl checken, tanken und Vorfreude genießen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SIP Scootershop GmbH

Herr Ralf Jodl

Marie-Curie-Str. 4

86899 Landsberg

Deutschland

fon ..: 081919699960

web ..: https://www.sip-scootershop.com

email : ralf@sip-scootershop.de

Die SIP Scootershop GmbH gehört zu den führenden Mailordershops für Rollerteile weltweit. Über 400.000 Kunden aus derzeit 54 Ländern, 55.000 verschiedene Teile lagernd und über 1900 Pakete täglich in Spitzenzeiten sind nur einige Beispiele dafür. SIP Scootershop ist eine junge Firma mit 170 Mitarbeitern.

Pressekontakt:

SIP Scootershop GmbH

Herr Ralf Jodl

Marie-Curie-Str. 4

86899 Landsberg am Lech

fon ..: 081919699960

email : ralf@sip-scootershop.de

