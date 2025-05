Vespa Road Trip in Thailand

Vespa-Enthusiasten auf epischer Tour durch Thailand

Bangkok, Thailand – Eine Gruppe internationaler Vespa-Liebhaber, angeführt von den Gründern des deutschen Unternehmens SIP Scootershop, begab sich Ende Januar 2025 auf eine außergewöhnliche Reise durch Thailand. Ziel war es, dem europäischen Winter zu entfliehen und das asiatische Land auf klassischen Motorrollern zu erkunden.

Die Reise begann pünktlich zum chinesischen Neujahrsfest in Bangkok, wo die Teilnehmer von Lome, dem Gründer von Vintage Vespa Thai, empfangen wurden. Lome organisierte nicht nur die Unterkünfte und stellte spektakuläre Vintage-Vespas bereit, sondern sorgte auch für die Verbindung zu lokalen Vespa-Clubs und gewährleistete einen reibungslosen Ablauf der Tour.

Nach einem Besuch des beeindruckenden Wat-Arun-Tempels und einem ausgiebigen BBQ am Ufer des Chao-Phraya-Flusses startete die Gruppe, begleitet von einer Motorradpolizeieskorte, ihre Fahrt Richtung Süden. Die Route führte sie durch die Küstenstadt Rayong, wo sie sich mit Mitgliedern des Pattaya Scooter Clubs zusammenschlossen. Insgesamt umfasste der Vespa-Konvoi über 40 Roller, viele davon kreativ umgebaut, getreu dem thailändischen Motto: „Besser zu Fuß gehen als Standard fahren.“

Während der Fahrt traten kleinere technische Probleme auf, die jedoch dank des Improvisationstalents der thailändischen Rollerfreunde schnell behoben wurden. Ein besonderes Highlight war die Reparatur eines Rollers mit Kolbenklemmer durch „Mr. Benz“ während der Fährüberfahrt nach Koh Chang – eine Leistung, die mit Applaus gewürdigt wurde.

Auf Koh Chang angekommen, genossen die Teilnehmer nicht nur die malerischen Strände und Sonnenuntergänge, sondern auch einen Ausflug zur Insel Ko Khlum mit Schnorcheln und Angeln. Ein unvergesslicher Moment war die spontane Organisation von Elefanten am Strand durch Gastgeber Lome, was selbst die anwesenden Affen in Erstaunen versetzte.

Zurück in Bangkok verbrachten die Vespa-Fahrer weitere Tage mit Erkundungen abseits der üblichen Touristenpfade. Dank der Unterstützung von Vespa Thailand konnten sie die Stadt auf neuen Variomatic-Rollern erleben. Die Reise endete mit großem Dank an alle Beteiligten, insbesondere an Lome, seine Familie und die lokalen Scooter-Clubs, für ihre herausragende Gastfreundschaft.

Für Vespa-Enthusiasten, die Bangkok besuchen, empfiehlt das Team den Besuch von Vintage Vespa Thai, den Train Night Market Srinakarin und Curvistan Bangkok.

Weitere Details und Eindrücke dieser außergewöhnlichen Reise sind im offiziellen Blog von SIP Scootershop nachzulesen. (SIP-Scootershop)

Hochauflösende Bilder von der Reise finden sich hier: (flickr)

SIP TV Video auf YouTube.

