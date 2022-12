ViaVerde kompensiert jetzt 100% der CO2-Emissionen für den Klimaschutz

ViaVerde ist nachhaltiger Reiseveranstalter aus Bonn für Wander- und Erlebnisreisen in den südlichen Kaukasus, Europa, Asien und für Rangerkurse im südlichen und östlichen Afrika.

Seit 20 Jahren ist ViaVerde bereits auf dem „grünen Weg“ und arbeitet an nachhaltigen Lösungen für den Tourismus. Doch was bedeutet Nachhaltigkeit beim Reisen überhaupt? Oft wird sich gefragt, wie diese zwei Dinge miteinander in Einklang gebracht werden können. „Nachhaltiges Reisen bedeutet für uns, ganz nah an der Natur zu sein und dabei so verantwortungsbewusst und nachhaltig handeln, dass wir auch in Zukunft noch diese wunderbare Möglichkeit des Reisens haben werden.“, sagt ViaVerde Gründerin und Inhaberin Birgit Heinichen. An dieser Richtschnur orientiert sich der Reiseveranstalter seit Beginn an.

Dabei ist das Fliegen die Zwickmühle des Reisens. Und so geht ViaVerde nun einen konsequenten Schritt und kompensiert ab sofort alle CO2-Emissionen, die beim Fliegen entstehen, zu 100 %. Für diese höchstmögliche Qualität der Kompensation arbeitet ViaVerde mit der Klimaschutzorganisation Atmosfair zusammen. Auch die CO2-Emission der Fahrten und Transfers vor Ort werden durch eine Atmosfair Spende kompensiert. Die Höhe der Spende bemisst sich an der Art des Fahrzeugs sowie der zurückgelegten Strecke.

Diese Kompensationslösung ist Teil des nachhaltigen Gesamtkonzepts, die jede Reise von ViaVerde begleitet. Denn es geht nicht um den Verzicht von Reisen, sondern um ein Bewusstsein für nachhaltiges Reisen zu schaffen. „Wir bleiben auf der Suche nach dem Besonderen, das es noch zu entdecken gibt, und suchen weiter nach Wegen, um unsere Kundinnen und Kunden daran teilhaben zu lassen.“

Und so wird durch einen verträglichen und verantwortungsvollen Tourismus die Natur, die lokale Bevölkerung und das kulturelle Reichtum respektiert und dabei ein Reiseerlebnis geschaffen, dessen Erinnerung noch lange im Herzen bleibt.

Mehr Informationen über Reisen mit ViaVerde unter: https://www.via-verde-reisen.de/

Wir sind ein nachhaltiger Reiseveranstalter aus Bonn und Spezialist für Reisen in den südlichen Kaukasus, Wanderreisen und Rangerkurse im südlichen und östlichen Afrika. Ob Wander-, oder Kulturreisen; ob in der Gruppe oder individuell: Mit ViaVerde zu reisen bedeutet, von Expert:innen entwickelte und in jeder Hinsicht nachhaltige, aktive Erlebnisreisen zu genießen. Vor-, während und nach Ihrer Reise sind wir für Sie da und helfen Ihnen bei allen Fragen weiter. Ihr Team von ViaVerde – entdecken + reisen

