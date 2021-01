VIAVI präsentiert Xgig 5P16 Protocol Exerciser Testplattform für PCI Express® 5.0

Plattform ermöglicht Echtzeitanalyse des PCIe 5.0 Datenverkehrs

Eningen, 19.01.2021 – Viavi Solutions Inc. (VIAVI) (NASDAQ: VIAV), einer der weltweit führenden Anbieter von Mess-, Überwachungs- und Sicherungslösungen für Kabel- und Funknetzwerke, erweitert seine Xgig 5P16 Testplattform für PCI Express® 5.0 um den Xgig Protocol Exerciser zur Leistungsbewertung und Validierung des Protokoll-Traffics. In Verbindung mit dem kürzlich vorgestellten Xgig 5P16 Protocol Analyzer – dem branchenweit ersten 16-Lane-Protokollanalysesystem für PCIe 5.0 – ermöglicht der Xgig Protocol Exerciser Geräteherstellern eine leistungsstarke Echtzeitanalyse und -emulation des PCIe 5.0 Datenverkehrs auf allen Ebenen des Stacks.

Die Xgig 5P16 Plattform unterstützt Verbindungen bis zu 16 Lanes mit Übertragungsgeschwindigkeiten von jeweils 32 GTps (Giga Transfers per second) pro Lane und ist abwärtskompatibel mit PCIe-Datenraten von 2,5; 5,0; 8,0 und 16,0 GTps. Zu den zentralen Funktionen des Exercisers gehört die Simulation von realistischem Traffic zur Leistungsevaluation, Fehlerbehebung und PCIe-Konformitätsprüfung. Darüber hinaus ergänzt der Xgig Protocol Analyzer die Funktionen des Exercisers durch Protokollanalysen sowie durch erweiterte Trigger- und Suchfunktionen auf PCIe- und NVMe-Ebene zur Verkürzung der Debug-Zeiten. Beide Lösungen sind modular aufgebaut und enthalten einen Interposer für die DUT-Konnektivität (Device under Test) sowie den jeweiligen Lizenzschlüssel. Zudem bieten sie eine übersichtliche und vertraute Benutzeroberfläche, die den Schulungsbedarf von Anwendern verringert. Testplattformen wie VIAVI Xgig 5P16, welche die Leistung der Datenkommunikation gemäß aktuellem Standard validieren, sind insbesondere vor dem Hintergrund steigender Leistungsanforderungen durch bandbreiten- und rechenintensive Anwendungen wie 400-Gigabit-Ethernet, IoT, Hyperskala-Netzwerke und künstlicher Intelligenz (KI) für Komponenten- und Gerätehersteller unverzichtbar.

Die Xgig 5P16 Analyzer und Exerciser Lösungen von VIAVI werden unter anderem von dem Halbleiter- und Softwareunternehmen Broadcom erfolgreich eingesetzt. „Broadcom hat VIAVI Solutions als einen Hauptlieferanten für PCIe 5.0 Analyzer-, Exerciser- und Jammer-Produkte ausgewählt. Wir haben den Markt sorgfältig geprüft und festgestellt, dass die VIAVI Xgig 5P16-Produktfamilie unsere Testanforderungen für die Entwicklung und Validierung unserer branchenführenden PCIe 5.0-Produkte zuverlässig erfüllt“, so Dan Roehrich, Vizepräsident des IC Development, Data Center Solutions Group bei Broadcom. „Die Fähigkeit der VIAVI Lösungen gleichzeitig Fehler zu injizieren und den Datenstrom von 16 Lanes – mit jeweils einer Übertragungsgeschwindigkeit von 32 GTps – zu erfassen, ist unserer Meinung nach einzigartig und ermöglicht eine detaillierte Protokoll- und Leistungsbewertung auf allen Ebenen des PCIe-Stacks. Dadurch kann Broadcom eine robuste und gründlich getestete Lösung auf den Markt bringen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Viavi Solutions Deutschland GmbH

Herr Johann Tutsch

Arbachtalstrasse 5

72800 Eningen u.A.

Deutschland

fon ..: +49 (0) 7121 86-1571

fax ..: +49 (0) 7121 86-1222

web ..: http://www.viavisolutions.de

email : johann.tutsch@viavisolutions.com

VIAVI (NASDAQ: VIAV) ist ein globaler Anbieter von Netzwerktest-, Überwachungs- und Sicherungslösungen für Kommunikationsdienstleister, Unternehmen, Hersteller von Netzwerkgeräten, Behörden und Avionik. Wir helfen unseren Kunden, die Leistung von Instrumenten, Automatisierung, Intelligenz und Virtualisierung zu nutzen, damit Sie das Netzwerk im Griff haben. VIAVI ist auch führend bei Lichtmanagementlösungen für 3D-Sensor-, Fälschungsschutz-, Unterhaltungselektronik-, Industrie-, Automobil- und Verteidigungsanwendungen. Erfahren Sie mehr über VIAVI unter https://www.viavisolutions.com/de-de. Folgen Sie uns auf VIAVI Perspectives, LinkedIn, Twitter, YouTube und Facebook.

Pressekontakt:

Riba:BusinessTalk GmbH

Herr Michael Beyrau

Klostergut Besselich 1

56182 Urbar / Koblenz

fon ..: +49 (0) 261-96 37 57-27

web ..: http://www.riba.eu

email : mbeyrau@riba.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Fujitsu warnt vor Desinformationskampagnen Eines der interessantesten Bücher des 21. Jahrhunderts nun bereits in der 4. Auflage erhältlich