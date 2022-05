Vicinity Motor Corp. meldet strategische Partnerschaft mit Sustainability Partners zur schnelleren Umsetzung der Elektrifizierung von Regierungsflotten

Mit dem Programm Electric Vehicles as a Service (EVaaS) wird die Umstellung der Regierungsflotten auf Elektrofahrzeuge finanziert

VANCOUVER, BC – 17. Mai 2022 – Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV) (TSXV:VMC) (FWB:6LGA) (Vicinity oder das Unternehmen), ein nordamerikanischer Anbieter von Elektro-Nutzfahrzeugen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Rahmenvereinbarung über Waren und Dienstleistungen mit Sustainability Partners LLC (SP) abgeschlossen hat. SP ist eine auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) fokussierte Gesellschaft, die bestrebt ist, Infrastruktur für zurückgestellte Instandhaltung durch Nachhaltigkeit zu eliminieren und ihr Programm Electric Vehicles as a Service (EVaaS) zur Finanzierung der Umstellung traditioneller Regierungsflotten auf Elektrofahrzeuge von Vicinity einzusetzen.

Sustainability Partners arbeitet mit staatlichen Institutionen zusammen, unter anderem mit Kommunen, Flughäfen, Universitäten und Schulen, Krankenhäusern, Bahnbetreibern und Wasser-/Stromversorgern, um zentrale Flotteninfrastruktur in einer Weise auf eine monatliche Versorgungsleistung umzustellen, dass die Institutionen, die Aktiva und die Steuerzahler geschützt sind. Das EVaaS-Programm ersetzt unzuverlässige, unsichere und teure Flotteninfrastruktur mit modernen Elektrolösungen von Vicinity, die solide konstruiert sind und mit langfristigem Support einhergehen. SP kann für 100 % des Kaufpreises aufkommen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Fahrzeuge kontinuierlich instandgehalten werden und sich somit in gutem Zustand befinden.

Die Bestimmungen der Vereinbarung sehen vor, dass SP Vicinity als unabhängigen Vertragspartner damit beauftragt, sein Portfolio von Elektrofahrzeugen im Rahmen des EVaaS-Programms zu erwerben, unter anderem Busse der Produktlinie Vicinity LightningTM, VMC-Optimal-Fahrzeuge und Elektro-Lkw der Produktlinie VMC 1200 / Klasse 3 für Regierungs- und Unternehmensflotten.

Der nutzungsabhängige Service von SP auf Monatsbasis weist eine einzigartige Struktur auf und ist eine an den Betriebskosten orientierte Alternative zum traditionellen Kauf von Regierungsflotten, erklärte William Trainer, der Gründer und Chief Executive Officer von Vicinity Motor Corp. Das Programm ermöglicht es Institutionen und der privaten Industrie, ihre Flotten zu modernisieren und gleichzeitig von den hochleistungsfähigen, kosteneffizienten Elektrofahrzeugen von Vicinity zu profitieren. SP ist eine klare Alternative zum traditionellen Kauf oder zur Beschaffung über öffentliche Ausschreibungen mit Finanzierungs-, Bonding-, PPP-, Leasing-, Energieleistungsvertrags- (EPC) und Shared-Savings-Modellen.

Unser breites Portfolio kommerzieller Elektrofahrzeuge kann für ein breites Spektrum von Kunden und Flotten von SP eingesetzt werden. Wir werden das Vertriebsteam gerne dabei unterstützen, die Vorteile unserer Schwerlast-, Leicht-und Spezial-Elektrofahrzeuge an ihren umfangreichen Kundenstamm weiterzugeben, so Trainer abschließend.

Thomas Cain, der CEO und Gründer von Sustainability Partners, merkte ferner an: Die Vicinity-Produkte ergänzen unser EVaaS-Programm hervorragend, da unsere Kunden zunehmend Elektrofahrzeug-Optionen nachfragen, um ihre Nachhaltigkeits- und ESG-Ziele zu erfüllen. Die Bedürfnisse und Prioritäten unserer Kunden im Hinblick auf Elektrofahrzeuge entwickeln sich stetig weiter, und wir sind davon überzeugt, dass die Produktlinie von Vicinity das vielseitige und anspruchsvolle Spektrum an Elektrofahrzeug-Optionen bietet, das diese benötigen – und all dies von einem allseits anerkannten, auf diesem Wachstumsmarkt führenden Unternehmen.

Über Sustainability Partners

Sustainability Partners, LLC (SP) ist eine auf ESG fokussierte Gesellschaft, die bestrebt ist, Infrastruktur für zurückgestellte Instandhaltung durch Nachhaltigkeit zu eliminieren, hervorragende Services für ihre Kunden zu bieten und letztlich die Resilienz, Gesundheit und Sicherheit der Kommunen in ganz Amerika durch Innovation und beste Branchenstandards zu verbessern. SP zahlt für die Umstellung zentraler Infrastruktur auf eine monatliche Versorgungsleistung in einer Weise, dass die Institutionen, Aktiva und Steuerzahler geschützt sind. Unsere Kunden sind staatliche Institutionen, unter anderem Krankenhäuser, Stadt- und Kommunalverwaltungen und Schulen im gesamten Land. Wir decken Ihren Kapitalbedarf für Infrastruktur und gehen dann eine Partnerschaft mit Ihnen ein, damit dieser Service dauerhaft zuverlässig, sicher und effizient ist. Weitere Informationen finden Sie online unter: www.sustainability.partners.

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV)(TSXV:VMC)(FRA:6LGA) ist ein nordamerikanischer Anbieter von Elektrofahrzeugen für öffentliche und gewerbliche Zwecke. Das Unternehmen nutzt ein kontinentweites Händlernetz und enge Beziehungen zu erstklassigen Fertigungspartnern, um seine Vicinity-Flaggschiffbusse mit Elektro-, CNG- oder sauberem Dieselantrieb, den Elektro-Lkw VMC 1200 und den Elektro-Shuttlebus VMC Optimal anzubieten. Darüber hinaus verkauft Vicinity Motor sein firmeneigenes elektrisches Fahrgestell zusammen mit EAVX, der Geschäftseinheit von J.B. Poindexter, einem strategischen Partner des Unternehmens, zur Aufrüstung von Lieferfahrzeugen der nächsten Generation. Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte www.vicinitymotorcorp.com.

