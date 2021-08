Victoria Gold: Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2021

Toronto, ON / 13. August 2021 / Victoria Gold Corp. (TSX-VGCX) („Victoria“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/victoria-gold-corp/) freut sich, die zusammengefassten Finanz- und Betriebsergebnisse des zweiten Quartals und des ersten Halbjahres 2021 bekannt zu geben. Das Unternehmen wird am Montag, 16. August, um 9:00 Uhr Pazifikzeit (12:00 Uhr Eastern Time) eine Zoom-Videokonferenz abhalten, um die konsolidierten Ergebnisse des zweiten Quartals und des ersten Halbjahres zu besprechen (Einzelheiten finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung). Das Unternehmen verwendet in dieser Pressemitteilung bestimmte Non-IFRS-Leistungskennzahlen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Non-IFRS-Leistungskennzahlen“ dieser Pressemitteilung.

Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar angegeben. Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit den Jahresabschlüssen und der Management’s Discussion and Analysis („MD&A“) des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2021 und 2020 gelesen werden, die auf der Website des Unternehmens oder auf SEDAR verfügbar sind.

John McConnell, President und CEO, sagte: „Der Betrieb bei Eagle hat sich in der ersten Hälfte dieses Jahres gut entwickelt und es gab wesentliche Steigerungen bei der Erz- und Abfallgewinnung, der Erzstapelung und der Goldproduktion gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Auf der finanziellen Seite haben wir keine vergleichbaren Kennzahlen aus dem Jahr 2020, da wir die kommerzielle Produktion am 1. Juli 2020 erreicht haben. Wir gehen davon aus, dass sich das beträchtliche Produktionswachstum in der zweiten Jahreshälfte 2021 in einer beträchtlichen Steigerung des Goldabsatzes, des Umsatzes und des operativen Cashflows im Jahresvergleich niederschlagen wird.“

Operative Höhepunkte – Zweites Quartal 2021

– Die Minenproduktion betrug 2,3 Millionen Tonnen Erz.

– Das auf der Haufenlaugungsfläche gestapelte Erz betrug 2,4 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,81 Gramm pro Tonne (g/t).

– Die Goldproduktion betrug 32.140 Unzen.

Finanzielle Höhepunkte – Zweites Quartal 2021

– Es wurden 28.731 Unzen Gold zu einem durchschnittlich realisierten Preis1 von 2.208 $ (1.798 US$) pro Unze verkauft.

– Erzielte Einnahmen in Höhe von 63,5 Millionen $ basierend auf dem Verkauf von 28.731 Unzen Gold.

– Das Betriebsergebnis betrug 20,8 Millionen Dollar.

– Reingewinn von 1,3 Millionen US-Dollar oder 0,02 US-Dollar pro Aktie auf unverwässerter und verwässerter Basis.

– Cash-Kosten1 von 952 $ (775 US$) pro Unze und All-in Sustaining Costs (AISC“) Siehe Abschnitt „Non-IFRS-Leistungskennzahlen“.

von 1.824 $ (1.485 US$) pro verkaufter Unze Gold.

– EBITDA1 von 28,4 Millionen US-Dollar.

– Defizit freier Cashflow1 in Höhe von 15,5 Millionen US-Dollar bzw. ein Defizit von 0,25 US-Dollar pro Aktie1.

– Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 14,8 Millionen $ per 30. Juni 2021 nach Rückzahlung von 7,6 Millionen $ an Tilgungszahlungen für die Kreditfazilitäten des Unternehmens

Operative Ergebnisse des zweiten Quartals und des ersten Halbjahres 2021

Drei Monate per EnSechs Monate per

de Ende

30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni

2021 2020 2021 2020

Betriebsdaten

Gefördertes ETonnen 2,288,1892,258,3273,850,4193,204,806

rz

Geförderter ATonnen 3,322,9303,285,2617,998,2254,851,225

b

raum

Insgesamt abgTonnen 5,611,1195,543,58811,848,648,056,031

ebaut 4

Streifenverhä(Abfall 1.45 1.45 2.08 1.51

ltnis zu

Erz)

AbbaugeschwinTonnen/T61,660 60,919 65,462 44,508

digkeit ag

Erz gestapeltTonnen 2,396,7992,157,7423,347,3123,045,442

Pad

Stapelung Erzg/t Au 0.81 0.88 0.82 0.86

qualität

Durchsatz (geTonnen/T26,338 23,711 18,493 16,826

stapelt ag

)

Produzierte GUnzen 32,140 28,352 58,899 38,896

oldunzen

Verkaufte GolUnzen 28,731 20,320 56,269 30,499

dunzen

Goldproduktion und -verkauf

In den drei Monaten bis zum 30. Juni 2021 produzierte die Goldmine Eagle 32.140 Unzen Gold, verglichen mit 28.352 Unzen Gold im zweiten Quartal 2020. Das Unternehmen konzentrierte sich während des gesamten Jahres 2020 in erster Linie auf das Hochfahren des Betriebs und meldete die kommerzielle Produktion am 1. Juli 2020.

In den drei Monaten bis zum 30. Juni 2021 verkaufte das Unternehmen 28.731 Unzen Gold, verglichen mit 20.320 Unzen Gold im gleichen Quartal des Vorjahres.

Bergbau

In den drei Monaten bis zum 30. Juni 2021 wurden insgesamt 2,3 Millionen Tonnen Erz abgebaut, bei einem Abraumverhältnis von 1,5:1 und einer Gesamtmenge von 5,6 Millionen Tonnen Material. Im Vergleich dazu wurden im vorangegangenen Vergleichszeitraum 2020 insgesamt 2,3 Millionen Tonnen Erz bei einem Abraumverhältnis von 1,5:1 und insgesamt 5,5 Millionen Tonnen Material abgebaut.

Verarbeitung

In den drei Monaten bis zum 30. Juni 2021 wurden insgesamt 2,4 Mio. Tonnen Erz mit einer Durchsatzrate von 26.338 Tonnen pro Tag auf der Haufenlaugungsfläche gestapelt. Im Vergleichszeitraum 2020 wurden insgesamt 2,2 Mio. Tonnen Erz mit einer Durchsatzrate von 23.711 Tonnen pro Tag auf dem Haufenlaugungspad gestapelt.

Der durchschnittliche Erzgehalt für das Quartal lag bei 0,81 g/t Au, verglichen mit 0,88 g/t Au im vorherigen Vergleichszeitraum im Jahr 2020. Der Gehalt ist etwas niedriger als erwartet und ist in erster Linie auf kurzfristige Planungsanpassungen bezüglich der Reihenfolge der Erzabgabe aus dem Tagebau zurückzuführen.

Zum 30. Juni 2021 schätzt das Unternehmen, dass es 85.009 gewinnbare Unzen im Mineralinventar gibt.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wurde eine Reihe von Verbesserungen im Zusammenhang mit dem Materialtransport innerhalb des Prozesskreislaufs abgeschlossen. Diese Korrekturmaßnahmen haben zu einer verbesserten Zuverlässigkeit und Betriebszeit der Anlage geführt, was wiederum die Erzstapelung und die Goldproduktion verbessert hat. Das volle Ausmaß dieser Verbesserungen wird voraussichtlich in H2 2021 zum Tragen kommen.

Kapital

Das Unternehmen tätigte in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2021 Investitionsausgaben in Höhe von insgesamt 26,5 Mio. $, darunter: (1) nachhaltiges Kapital in Höhe von 17,4 Mio. $ (einschließlich eines CAT 993K-Laders (2,0 Mio. $) und des Baus der LKW-Werkstatt und der Wasseraufbereitungsanlage (5,9 Mio. $)); (2) kapitalisierte Abraumaktivitäten in Höhe von 6,5 Mio. $; (3) Ausgaben in Höhe von 1,1 Mio. $ für Wachstumsinvestitionen (Wachstumsexploration) und (4) eine Anpassung der Stilllegungsverpflichtung des Unternehmens in Höhe von 1,5 Mio. $ während des Quartals.

Finanzergebnisse des zweiten Quartals und des ersten Halbjahres 2021

Drei Monate per EnSechs Monate per

de Ende

30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni

2021 2020 2021 2020

(1) (1)

Finanzdaten

Einnahmen $ 63,509,1- 126,258,-

27 151

Bruttogewinn $ 22,716,8- 47,548,5-

44 93

Nettogewinn (-verl$ 1,291,52(12,865,5 33,092,4(60,231,6

ust 7 89 55 72

) ) )

Gewinn (Verlust) $ 0.02 (0.21) 0.53 (1.02)

je Aktie –

Unverwässert

Gewinn (Verlust) $ 0.02 (0.21) 0.50 (1.02)

pro Aktie –

verwässert

(1) Bitte beachten Sie, dass die obige Tabelle keine Vergleichsstatistiken für den Umsatz und die Kosten der verkauften Waren für den vorherigen Vergleichszeitraum enthält, da die Eagle Gold Mine am 1. Juli 2020 die kommerzielle Produktion aufgenommen hat. Die Goldverkäufe und die damit verbundenen Kosten vor diesem Datum wurden auf den Mineralgrundstücken kapitalisiert.

Stand per Stand per

30. Juni 20231. Dezember

1 2020

Finanzlage

Zahlungsmittel und$ 14,849,776 56,136,314

Zahlungsmitteläqui

valente

Betriebskapital $ 39,791,881 25,370,418

Sachanlagen und Au$ 611,778,530579,617,049

srüstung

Gesamtvermögen $ 798,194,866 776,760,617

Langfristige Schul$ 201,847,041 209,660,142

den

Einnahmen

In den drei Monaten bis zum 30. Juni 2021 verkaufte das Unternehmen 28.731 Unzen Gold zu einem durchschnittlich realisierten Preis von 2.208 $ (1.798 US$) (siehe Abschnitt „Non-IFRS-Leistungskennzahlen“), was zu einem Umsatz von 63,5 Millionen $ führte. Die Einnahmen verstehen sich abzüglich der Behandlungs- und Raffinierungskosten, die in den drei Monaten bis 30. Juni 2021 0,2 Millionen $ betrugen.

Kosten der verkauften Waren

Die Kosten der verkauften Waren in Höhe von 27,7 Millionen $ für die drei Monate bis zum 30. Juni 2021 setzen sich aus Produktionskosten (einschließlich Bergbau-, Verarbeitungs-, Standortdienstleistungen und allgemeinen und Verwaltungskosten), Lizenzgebühren und Vertriebskosten zusammen.

Abschreibungen und Wertminderungen

In den drei Monaten bis zum 30. Juni 2021 betrugen die Abschreibungen 13,1 Millionen $. Die Vermögenswerte werden linear über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben oder auf der Basis von Produktionseinheiten über die Reserven, auf die sie sich beziehen, abgebaut.

Nettogewinn (-verlust)

Das Unternehmen meldete für den am 30. Juni 2021 zu Ende gegangenen Dreimonatszeitraum einen Nettogewinn von 1,3 Mio. $, verglichen mit einem Nettoverlust von 12,9 Mio. $ im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Anstieg des Nettogewinns für den am 30. Juni 2021 endenden Dreimonatszeitraum ist das Ergebnis von Betriebsgewinnen, nicht realisierten Gewinnen aus börsengängigen Wertpapieren und Wechselkursgewinnen, die durch Finanzierungskosten, nicht realisierte und realisierte Verluste aus Derivaten und latente Steuern ausgeglichen wurden.

Liquidität und Kapitalressourcen

Am 30. Juni 2021 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 14,8 Mio. $ und einen Betriebskapitalüberschuss von 39,8 Mio. $. Der Rückgang der Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 41,3 Mio. $ gegenüber dem Jahr, das am 31. Dezember 2020 endete, ist auf betriebliche Aktivitäten und Änderungen des Betriebskapitals zurückzuführen, einschließlich eines Anstiegs der Vorräte (Anstieg der Barmittel um 22,9 Mio. $), der durch Investitionstätigkeiten (Rückgang der Barmittel in Höhe von 54,1 Mio. $), die in erster Linie aus den laufenden Investitionsausgaben in der Goldmine Eagle resultieren, und durch Finanzierungstätigkeiten (Rückgang der Barmittel in Höhe von 10,1 Mio. $) aus Tilgungs- und Zinsrückzahlungen für Kreditfazilitäten ausgeglichen wurde.

2021 Ausblick

Die Produktions- und Finanzprognosen für das Jahr 2021 bleiben intakt, vorausgesetzt, dass es keine unvorhergesehenen erheblichen Auswirkungen auf den Betrieb der Goldmine Eagle aufgrund der COVID-19-Pandemie gibt. Das Unternehmen hat Vorkehrungen getroffen, um das Risiko von COVID-19 auf den Betrieb zu minimieren. Die COVID-19-Pandemie und jedes künftige Auftreten und die Verbreitung ähnlicher Krankheitserreger könnten jedoch erhebliche negative Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Betriebs- und Geschäftsergebnisse, unsere Finanzlage, unsere Liquidität und den Markt für unsere Wertpapiere haben.

Das Unternehmen produzierte in der ersten Hälfte des Jahres 2021 58.899 Unzen Gold. Die Goldproduktion des Unternehmens im Jahr 2021 wird stark auf die zweite Hälfte des Jahres 2021 ausgerichtet sein, und die Prognose für die Goldmine Eagle von 180.000 bis 200.000 Unzen bleibt unverändert. Das Unternehmen schätzt, dass die Goldproduktion in der zweiten Jahreshälfte 2021 mehr als 120.000 Unzen betragen wird. Basierend auf der Produktion des ersten Halbjahres, der aktuellen Stapelung und der prognostizierten Goldproduktion geht das Unternehmen davon aus, dass die Produktion für das Gesamtjahr 2021 am unteren Ende der Prognosespanne liegen wird.

Die AISC1 des Unternehmens pro verkaufter Unze Gold in der ersten Hälfte des Jahres 2021 betrugen 1.535 US$. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Stückkosten in der zweiten Jahreshälfte 2021 erheblich sinken werden, da die Goldproduktion und der Absatz steigen. Die AISC1-Prognose für die Goldmine Eagle von 1.050 bis 1.175 US$ pro verkaufter Unze Gold bleibt unverändert. Da die Produktion voraussichtlich am unteren Ende der Prognose liegen wird und die Kosten aufgrund der weit verbreiteten Eskalation nach oben tendieren, geht das Unternehmen davon aus, dass die AISC1 für das Gesamtjahr 2021 nahe dem oberen Ende der Prognose liegen werden.

Das Unternehmen hat das „Projekt 250“ initiiert, das darauf abzielt, die durchschnittliche jährliche Goldproduktion der Goldmine Eagle bis 2023 auf 250.000 Unzen zu steigern. Die beiden wichtigsten Möglichkeiten zur Steigerung der Produktion sind die Abtrennung von Feinerz aus dem Brecherkreislauf und die Anpassung des saisonalen Stapelplans. Es wird davon ausgegangen, dass durch die Abtrennung des Feinerzes der Verschleiß und der Energiebedarf verringert und die Gesamtkapazität des Brecherkreislaufs erhöht werden kann. Weitere Untersuchungen zur ganzjährigen Stapelung des Erzes auf der Haufenlaugungsfläche sind im Gange. Die frühen technischen Arbeiten an Projekt 250 werden voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 abgeschlossen sein.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Paul D. Gray, P.Geo, als qualifizierte Person“ gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects“ geprüft und genehmigt.

Über das Dublin Gulch Grundstück

Das Goldgrundstück Dublin Gulch (das „Grundstück“), das sich zu 100 % im Besitz von Victoria Gold befindet, liegt im zentralen Yukon-Territorium in Kanada, etwa 375 Kilometer nördlich der Hauptstadt Whitehorse und etwa 85 Kilometer von der Stadt Mayo entfernt. Das Grundstück ist ganzjährig über eine Straße erreichbar und liegt innerhalb des Stromnetzes von Yukon Energy.

Das Grundstück erstreckt sich über eine Fläche von etwa 555 Quadratkilometern und beherbergt die unternehmenseigenen Goldlagerstätten Eagle und Olive. Die Goldmine Eagle ist die jüngste in Betrieb befindliche Goldmine in Yukon. Die Lagerstätten Eagle und Olive umfassen nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 3,3 Millionen Unzen Gold aus 155 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 0,65 Gramm Gold pro Tonne, wie in einem technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 für die Goldmine Eagle vom 3. Dezember 2019 beschrieben. Die Mineralressource gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) für die Lagerstätten Eagle und Olive wurde auf 227 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,67 Gramm Gold pro Tonne geschätzt, die 4,7 Millionen Unzen Gold in der Kategorie „Gemessen und angezeigt“ enthalten, einschließlich der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven, sowie weitere 28 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,65 Gramm Gold pro Tonne, die 0,6 Millionen Unzen Gold in der Kategorie „Abgeleitet“ enthalten.

Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen

Das Unternehmen hat bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen in diese neue Mitteilung aufgenommen. Eine Erläuterung, Diskussion und Überleitung der Non-IFRS-Kennzahlen finden Sie in den MD&A des Unternehmens. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen zusätzlich zu den nach den International Financial Reporting Standards („IFRS“) erstellten Kennzahlen den Lesern eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten und sie mit den von anderen Unternehmen gemeldeten Informationen zu vergleichen. Die Non-IFRS-Kennzahlen sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Kennzahlen haben keine nach IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.

Vorsichtige Formulierungen und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden können. Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Victoria beziehen, handelt es sich bei den hierin enthaltenen Informationen um zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich aller Informationen, die sich auf die Strategie, die Pläne oder die zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung von Victoria beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter wie „planen“, „erwarten“, „budgetieren“, „anvisieren“, „projizieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „antizipieren“, „schätzen“ und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten „können“, „werden“, „könnten“ oder „sollten“, und schließen alle hierin dargelegten Richtlinien und Prognosen ein (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Produktions- und Betriebsrichtlinien des Unternehmens). Um solche vorausschauenden Informationen zu geben, hat das Unternehmen bestimmte Annahmen über sein Geschäft, seinen Betrieb, die Wirtschaft und die Mineralexplorationsbranche im Allgemeinen getroffen, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus und der COVID-19-Krankheit („COVID-19“) auf alle vorgenannten Bereiche. In diesem Zusammenhang ist das Unternehmen davon ausgegangen, dass das Produktionsniveau den Erwartungen des Managements entspricht, dass die Vertragspartner Waren und Dienstleistungen innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens liefern, dass die Ausrüstung wie erwartet funktioniert, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt werden, dass keine ungewöhnlichen geologischen oder technischen Probleme auftreten, dass keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen des Goldpreises eintreten und dass keine bedeutenden Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens auftreten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen, Annahmen und Schätzungen des Managements, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen als angemessen erachtet werden, und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen bekannten und unbekannten Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören die Auswirkungen allgemeiner geschäftlicher und wirtschaftlicher Bedingungen, Risiken im Zusammenhang mit COVID-19 auf das Unternehmen, die globale Liquidität und die Verfügbarkeit von Krediten auf den zeitlichen Ablauf von Cashflows und die Werte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten auf der Grundlage der prognostizierten zukünftigen Bedingungen, die erwartete Metallproduktion, schwankende Metallpreise, Wechselkurse, geschätzte Erzgehalte, mögliche Schwankungen des Erzgehalts oder der Gewinnungsraten, Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze, Änderungen der Unternehmensressourcen von Victoria, Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne, Änderungen des Zeitrahmens für die Erschließung und Produktion, die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Kosten und Ausgaben, die Ungewissheit von Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen, höhere Preise für Treibstoff, Stahl, Strom, höhere Preise für Treibstoff, Stahl, Strom, Arbeitskräfte und andere Verbrauchsmaterialien, die zu höheren Kosten und allgemeinen Risiken der Bergbauindustrie beitragen, Versagen von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen, die nicht wie erwartet funktionieren, endgültige Preise für Metallverkäufe, unvorhergesehene Ergebnisse zukünftiger Studien, saisonale Schwankungen und unvorhergesehene Wetteränderungen, Kosten und Zeitplan für die Erschließung neuer Lagerstätten, Erfolg von Explorationsaktivitäten, Anforderungen an zusätzliches Kapital, Zeitrahmen für Genehmigungen, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Rechtsstreitigkeiten oder -ansprüche, Beschränkungen des Versicherungsschutzes sowie Zeitplan und mögliche Ergebnisse von anhängigen Rechtsstreitigkeiten und Arbeitskonflikten, Risiken im Zusammenhang mit abgelegenen Betrieben und der Verfügbarkeit einer angemessenen Infrastruktur, Preisschwankungen und Verfügbarkeit von Energie und anderen für den Bergbaubetrieb erforderlichen Betriebsmitteln. Obwohl Victoria versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben oder impliziert sind, können andere Faktoren dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei helfen, die erwartete finanzielle und betriebliche Leistung sowie die Pläne und Ziele von Victoria zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieses Dokuments angegeben und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements und den Informationen, die dem Management des Unternehmens zum Zeitpunkt dieses Dokuments zur Verfügung stehen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und die Dokumente, auf die hier verwiesen wird, zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

