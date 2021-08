Caledonia Mining Corporation Plc gibt Kauf von Wertpapieren durch Direktor bekannt

St. Helier, 13. August 2021: Caledonia Mining Corporation Plc – NYSE American: CMCL; AIM: CMCL („Caledonia“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/ ) gibt bekannt, dass es heute die Mitteilung erhalten hat, dass Johan Holtzhausen, ein nicht geschäftsführender Direktor des Unternehmens, insgesamt 1.200 Depotanteile, die die gleiche Anzahl von Stammaktien ohne Nennwert des Unternehmens repräsentieren, zu einem Durchschnittspreis von 8,89 GBP pro Depotanteil erworben hat. Nach dieser Transaktion hält Herr Holtzhausen eine Beteiligung an 21.025 Aktien des Unternehmens, was etwa 0,17 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals von Caledonia entspricht.

Weitere Einzelheiten zu der Transaktion sind nachstehend aufgeführt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Caledonia Mining Corporation Plc

Mark Learmonth

Tel: +44 1534 679 800

Camilla Horsfall-

Tel: +44 7817 841 793

WH Irland (Nomad und Makler)

Adrian Hadden/James Sinclair-Ford-

Tel: +44 20 7220 1751

Blytheweigh

Tim Blythe/Megan Ray-

Tel: +44 207 138 3204

3PPB

Patrick Chidley

Tel: +1 917 991 7701

Paul Durham

Tel: +1 203 940 2538

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger-

www.resource-capital.ch

info@resource-capital.ch

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen werden von der Gesellschaft als Insiderinformationen gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 („MAR“) betrachtet, da sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs sind, und werden in Übereinstimmung mit den Verpflichtungen der Gesellschaft gemäß Artikel 17 der MAR offengelegt.

1 Angaben zur Person mit Führungsaufgaben/zur Person in

enger

Beziehung

a) Name Johan Holtzhausen

2 Grund für die -Notifizierung-

a) Position/Status Nicht-exekutiver Direktor

b) Ursprüngliche Erste Meldung

Meldung/Änderung

3 Angaben zum Emittenten, zum Marktteilnehmer für

Emissionszertifikate, zur

-Auktionsplattform, zum Auktionator oder zur

Auktionsaufsicht

a) Name Caledonia Mining Corporation P

lc

b) LEI 21380093ZBI4BFM75Y51

4 Einzelheiten der Transaktion(en): Abschnitt, der für (i)

jede Art von Instrument,

-(ii) jede Art von Transaktion, (iii) jedes Datum und

(iv) jeden Ort, an dem Transaktionen durchgeführt

wurden, zu wiederholen

ist

a) Beschreibung des Depositary Interests, die Stam

Finanzinstruments, Art maktien ohne Nennwert

des

Instruments repräsentieren

JE00BF0XVB15

Identifizierungscode

b) Art der Transaktion Kauf von Aktien

c) Preis(e)-und Volumen(e) Preis(e)- Stück(e)

GBP8,89 1,200

d) Aggregierte Informationen-

– Aggregiertes Volumen- 1,200

– Preis GBP8,89 pro Stück

e) Datum der Transaktion 12. August 2021

f) Ort der Transaktion AIM

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Caledonia Mining Corporation

Jochen Staiger

3rd Floor, Weighbridge House

JE2 3NF St Helier, Jersey

Kanada

email : info@resource-capital.ch

Caledonia ist ein Bergbau-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf das südliche Afrika. Nach Umsetzung des Indigenisierungs-Gesetzes in Simbabwe ist Caledonias hauptsächliches Asset ein 49-%-Anteil an einer laufenden Goldmine in Simbabwe („Blanket“).

Pressekontakt:

Caledonia Mining Corporation

Jochen Staiger

3rd Floor, Weighbridge House

JE2 3NF St Helier, Jersey

email : info@resource-capital.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Nachhaltiges Bauen: Auswirkungen der HOAI 2021 und EU-Taxonomie-Verordnung 2022 Victoria Gold: Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2021