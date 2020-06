Caledonia Mining Corporation Plc gibt Aktienverkauf durch Direktor bekannt

St. Helier, 8. Juni 2020: Caledonia Mining Corporation Plc (das „Unternehmen“ oder „Caledonia“,(NYSE: CMCL; AIM: CMCL; TSX: CAL – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/ ) gibt bekannt, dass heute bekannt gegeben wurde, dass Mark Learmonth, ein Direktor von Caledonia, 10.000 Depositanteile an Stammaktien des Unternehmens verkauft hat. Herr Learmonth hält nun 139.775 Depositary Interests, was einer Beteiligung von etwa 1,2% des Aktienkapitals des Unternehmens entspricht.

Weitere Einzelheiten der Transaktion sind in der untenstehenden Mitteilung aufgeführt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Caledonia Mining Corporation Plc

Mark Learmonth Tel: +44 1534 679 802

Maurice Mason Tel: +44 759 078 1139

WH Irland

Adrian Hadden/James Sinclair-Ford Tel: +44 20 7220 1751

Blytheweigh

Tim Blythe/Camilla Horsfall/Megan Ray Tel: +44 207 138 3204

Swiss Resource Capital AG www.resource-capital.ch

Jochen Staiger info@resource-capital.ch

MELDUNG UND ÖFFENTLICHE BEKANNTGABE VON TRANSAKTIONEN VON PERSONEN,- DIE FÜHRUNGSAUFGABEN WAHRNEHMEN, UND VON PERSONEN, DIE IN ENGER BEZIEHUNG ZU IHNEN STEHEN

1 Detaillierte Angaben zu der Person, die Führungsaufgaben

wahrnimmt/naher

Angehöriger

a) Name Mark Learmonth

2 Grund für die- Thenotifikation-

a) Position/Status Direktor und Finanzvorstand

b) Erstnotifikation/Änderung Erstmalige Benachrichtigung

3 Detailsvon Emittent, Marktteilnehmer für

Emissionszertifikate,

– Auktion- Plattform, Auktionator oder Auktionsaufsicht

a) Name Caledonia Mining Corporation

Plc

b) LEI 21380093ZBI4BFM75Y51

4 Einzelheiten zu der/den Transaktion(en): Abschnitt, der

für (i) jede Art von

Instrument,

– (ii) jede Art von Transaktion, (iii) jedes Datum und

(iv) jeden Ort, an dem Transaktionen durchgeführt

wurden, zu wiederholen

ist

a) Beschreibung des Depositary-Interessen, die Sta

Finanzinstruments, Art mmaktien ohne

des Nennwert

Instruments repräsentieren

JE00BF0XVB15

Identifizierungs-Code

b) Art der Transaktion Verkauf von Wertpapieren

c) Preis(e)- und Menge(n) Preis(e)- Band(e)

GBP12.025 10,000

d) Aggregierte Informationen-

– Aggregiertes Volumen- 10,000

– Preis GBP12.025

e) Datum der Transaktion 8. Juni 2020

f) Ort der Transaktion AIM der London Stock Exchange

plc

