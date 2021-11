Victorum Capital Inc. geht mit neuem Internetauftritt in den Jahresendspurt

Vancouver-BC, November 2021

Die Victorum Capital Inc. ist eine internationale Finanz- und Beratungsgesellschaft mit dem Fokus auf Nordamerika, Russland und Asien und Sitz in Vancouver, Kanada.

Das Unternehmen gibt bekannt, dass die Onlinepräsenz der Victorum Capital Inc., sowie Ihre Social Media Accounts und andere Kommunikationskanäle grundlegend überarbeitet und erneuert wurden. Auch eine Anpassung der sich in der Entwicklung befindlichen Victorum Capital Inc. App findet in diesem Zusammenhang statt.

Das Ziel der Erneuerung ist es auf die stark zunehmende Besucherzahl reagieren und die User Experience der App und der Webseite zu optimieren. Darüber hinaus wurden die Sicherheitsstandards weiter verbessert und die Datenschutz- und Cookieparameter verfeinert und benutzerfreundlicher gestaltet.

„Es ist für mich wichtig, dass unsere digitalen Kanäle von allen Nutzergruppen problem- und barrierefrei genutzt werden können. Dabei steht für uns der Datenschutz und der einfache Umgang plattformübergreifend im Vordergrund. Gerade das Thema Datenschutz ist für mich von hoher Wichtigkeit, denn auch ich als Verbraucher und Unternehmer erwarte einen entsprechenden Umgang mit meinen persönlichen und geschäftlichen Daten!“ sagte dazu Siegfried Günter, CEO der Victorum Capital Inc.

Die IT-Abteilung der Victorum Capital Inc. hat darüber hinaus die Konzeptionierung und Planung einer virtuellen Arbeitsumgebung weiter vorangebracht, welche von den Mitarbeitern der Victorum Capital und der Victorum Group im Falle weiterer Corona-Restriktionen genutzt werden sollen.

Die Victorum Capital Inc. ist eine internationale Finanz- und Beratungsgesellschaft mit dem Fokus auf Nordamerika, Russland und Asien und Sitz in Vancouver, Kanada. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Beratung von internationalen Firmen bei deren Markteintritt in den osteuropäischen und russischen Markt. Die Beratung umfasst Standort- und Produktanalysen, Im- und Exportconsulting sowie die Finanzierung von Infrastrukturprojekten und Unternehmen in Nordamerika, Europa, Asien und Russland.

SIN: CA92642D1024, CUSIP: 92642D102, CEO: Siegfried Günter

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Beratung von internationalen Firmen bei deren Markteintritt in den osteuropäischen und russischen Markt. Die Beratung umfasst Standort- und Produktanalysen, Im- und Exportconsulting sowie die Planung und Beteiligung an Infrastrukturprojekten und Unternehmen aus Nordamerika, Europa, Asien und Russland.

Ziel des Unternehmens ist es, bis 2023 einen jährlichen Umsatz von 200 Millionen CAD zu erreichen, sowie insgesamt 150 Mitarbeiter einzustellen um den Kunden in allen wichtigen Regionen weltweit einen weiterhin exzellenten Service bieten zu können.



