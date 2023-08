Vidac Pharma Holding Plc. wird an der Börse Hamburg und Stuttgart dualgelistet.

London (UK), Rehovot (Israel) – 11. August 2023 / IRW-Press / – Vidac Pharma Holdings Plc. (SYM: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ). www.vidacpharma.com

London, 11. August. Die Vidac Pharma Holding Plc gibt bekannt, dass ihre Aktien ab heute, dem 11. August, zeitgleich an der Hamburger und der Stuttgarter Börse gelistet werden. Damit soll der Handel erleichtert werden.

Die Börse Stuttgart bietet einen fortlaufenden Handel, der von vielen Privatanlegern und potenziellen Investoren sowie von unseren derzeitigen Aktionären gewünscht wird.

Dies ist ein sehr wichtiger Schritt, kommentiert Prof. Dr. Max Herzberg, Chairman des Unternehmens, denn die Fortschritte an allen Fronten könnten weitere Einzelinvestoren anlocken, um die Entwicklung des Unternehmens zu begleiten. Der Handel an der Hamburger Börse hat uns gezeigt, wie groß das Interesse an Vidac Pharmas revolutionärem Ansatz in der Arzneimittelforschung und den vielversprechenden Erfolgen in den bisherigen klinischen Studien ist.

Rehovot (Israel), London (UK)

Über Vidac Pharma: Vidac Pharma Holding PLC London ist die Dachgesellschaft von Vidac Pharma Ltd. Rehovot. Das Unternehmen ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung erstklassiger Arzneimittel widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe onkologischer und dermatologischer Krankheiten leiden.

Haftungsausschluss

Die folgenden Informationen stellen weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken.

Vidac Pharma Holding PLC

Dr. Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

United Kingdom

www.vidacpharma.com/

investors@vidacpharma.com

+972-54-4257381

+972 (0)779300647

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

