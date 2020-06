Vielfältiges Schalterdesign mit innovativer Technik

Die Schalterserien System M und System Design von Merten by Schneider Electric überzeugen mit einer breiten Funktionsvielfalt und attraktiver Optik

Wer eine Renovierung oder einen Neubau plant, der steht vor einer Vielzahl an Entscheidungen. Vor allem mit Blick auf die Innenausstattung gilt es, die Komponenten so auszuwählen, dass sich ein harmonisches Gesamtbild ergibt. Neben Tapete, Bodenbelag, Beleuchtung, Möbeln und Dekorationsartikeln sollte dabei auch die Elektroinstallation nicht vernachlässigt werden. Dank einer bunten Palette an Materialien, Oberflächen und Farben können System M und System Design von Merten by Schneider Electric individuelle Designwünsche erfüllen und sich bestens in unterschiedlichste Einrichtungskonzepte einfügen.

Aufgrund einer umfangreichen Auswahl an Einsätzen bieten die Schalterprogramme abgesehen von einer attraktiven Optik auch eine breite Funktionsvielfalt. Im Hinblick auf die konventionelle Elektroinstallation lassen sich zum Beispiel mit dem neuen USB-Steckdosen-Einsatz drei mobile Endgeräte gleichzeitig aufladen: den Laptop über die SCHUKO-Steckdose, das Tablet über den USB-Typ A-Port und das Smartphone über den USB-Typ-C-Port. Darüber hinaus eigenen sich System M und System Design jedoch auch für smarte Heimsteuerungslösungen. Egal ob kabelgebunden oder mittels Funktechnologie – Smart Home-Taster oder auch intuitive KNX-Bedienoberflächen werden im Rahmen der stilvollen Schalter schließlich zum Highlight jeder modernen Elektroinstallation.

Mehr dazu finden Sie im Schneider Electric Blog of Things unter: https://www.se.com/de/de/about-us/contests/local/outlook/solutions/

Über den Schneider Electric Blog of Things

Im Blog of Things finden Sie aktuelle Trends und Lösungen aus den Bereichen Digitalisierung und Transformation sowie Informationen zu innovativen Produkten und Initiativen von Schneider Electric.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

YALCINAK Unternehmensgruppe