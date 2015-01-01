Vielfalt im Fokus: Adlerquell Verlag setzt auf breites Portfolio von Non-Fiction bis Belletristik

Der Adlerquell Verlag stellt sein aktuelles Portfolio vor: Mit digitalen Prozessen und über 100 Titeln bedient das junge Unternehmen den Buchmarkt von funktionalen Journals bis Belletristik.

Der im April 2026 gegründete Adlerquell Verlag hat eine Übersicht seines aktuellen Portfolios vorgelegt. Das Unternehmen, das auf digitale Prozesse und ein Print-on-Demand-Verfahren setzt, hat seit seiner Gründung ein Sortiment von über 130 Titeln aufgebaut. Das Spektrum erstreckt sich dabei über funktionale Non-Fiction-Formate bis hin zu verschiedenen Genres der Belletristik.

_Struktur des aktuellen Sortiments_

Das Portfolio des Verlags teilt sich in zwei Kernbereiche auf:

_1. Journale, Sachbücher und Non-Fiction_

In diesem Segment liegt der Fokus auf strukturierten Nutz- und Ausfüllbüchern für den Alltag:

– Sport & Fitness: Spezialisierte Trainingslogbücher und Ratgeber für den Bereich Bodybuilding und Kraftsport.

– Finanzen: Alltagsplaner und Budgetbücher zur Strukturierung privater Finanzen.

– Persönlichkeitsentwicklung: Reflexionsbücher und Journale zur mentalen Gesundheit, darunter das Ausfüllbuch _RESET_.

– Freizeit: Beschäftigungs- und Malbücher für verschiedene Altersgruppen.

_2. Belletristik (Fiction)_

Die literarische Sparte des Verlags deckt eine breite Auswahl an klassischen und modernen Genres ab, um unterschiedliche Zielgruppen im Buchmarkt zu bedienen:

– Spannungsliteratur: Thriller, Kriminalromane (Krimis) und Horror-Erzählungen.

– Phantastik & Zukunft: Romane aus den Bereichen Science-Fiction und Fantasy.

– Unterhaltung & Realismus: Liebesromane (Romances), Kurzgeschichten sowie Erzählungen, die auf wahren Begebenheiten basieren („Based on a True Story“).

_Prozessgesteuertes Publishing_

Der Adlerquell Verlag steuert die Veröffentlichung und Distribution über eine digitale Pipeline. Durch automatisierte Prüfprozesse (sogenannte „Quality Gates“) werden Formatierung und Qualitätsstandards vor der Freigabe kontrolliert. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, flexibel auf Markttrends zu reagieren und Titel ohne lange Vorlaufzeiten über den Online-Buchhandel (unter anderem Amazon, Hugendubel und Thalia) anzubieten.

„Unser Ansatz verbindet eine hocheffiziente Infrastruktur mit maximaler inhaltlicher Vielfalt“, so Gründer Nico Bergstreiser. „Durch die Systematisierung der Prozesse können wir Logs, Journale und Belletristik parallel in hoher Frequenz veröffentlichen, ohne Abstriche bei den formalen Standards zu machen.“

Die Titel des Verlags sind im gesamten Online-Buchhandel sowie über die verlagseigene Website verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Adlerquell Verlag

Herr Nico Bergstreiser

Im Wohnpark 31

50127 Bergheim

Deutschland

fon ..: +4915679762646

web ..: https://adlerquell.de

email : bergstreiser@adlerquell.de

Der Adlerquell Verlag ist ein im April 2026 von Nico Bergstreiser gegründetes Publishing-Unternehmen mit Sitz in Bergheim. Das Unternehmen setzt auf datengestützte Qualitätsprozesse und digitale Automatisierung, um ein breites Spektrum an Non-Fiction-Journals und Belletristik im Print-on-Demand-Verfahren zu verlegen.

Pressekontakt:

Adlerquell Verlag

Herr Nico Bergstreiser

Im Wohnpark 31

50127 Bergheim

fon ..: +4915679762646

email : bergstreiser@adlerquell.de

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