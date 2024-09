Vielfalt im modularen Ladenbau

Wasi Displays bietet Vielfalt beim modularen Ladenbau und alle Lösungen unter einem Dach. Was dies genau bedeutet und warum Vielfalt im Ladenbau so wichtig ist, das beleuchtet dieser Beitrag.

Wenn es darum geht, Kundinnen und Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu bieten, spielt die Vielfalt im Ladenbau eine entscheidende Rolle. Unternehmen möchten Waren präsentieren, die einzigartig und unverwechselbar sind. Deshalb müssen sie sicherstellen, dass der Ladenbau die Aufmerksamkeit der Kundinnen und Kunden auf sich zieht.

„Wichtig ist dabei, dass der Laden die Produkte widerspiegelt“, sagt Johannes Wasikowski, Juniorchef und verantwortlich für die Produktentwicklung bei Wasi Displays. So seien beispielsweise bei nachhaltigen Produkten warme Farben in Verbindung mit Holz sehr gefragt. Bei Technikprodukten seine es eher schlichte und kalte, moderne Farben in Verbindung mit Led-Beleuchtung.

Einladendes und passendes Ambiente erzeugen

„Wir von Wasi Displays wissen, wie entscheidend es ist, dass der Laden ein einladendes und zum Produkt passendes Ambiente hat“, sagt Johannes Wasikowski. „Daher bieten wir Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, die Ihnen bei der Umsetzung Ihrer individuellen Ideen helfen. Mit unserem modularen Ladenbau können Händler ein einzigartiges und ansprechendes Ladenbild schaffen, das ihren Kunden ein positives Shopping-Erlebnis bietet. Dabei entwerfen und gestalten wir auch 3D-Simulationen.“ Egal ob das Erscheinungsbild nachhaltig ist, der Ladenbau ist es in Bezug auf die Langlebigkeit auf jeden Fall. Durch die Konstruktion sorgt Wasi-Displays dafür, dass die Einrichtung im Alltagsgeschäft viele Jahre Freude bereitet.

Spezialist für Markenstores, Shop-in-Shop-Lösungen oder Popup-Stores

Ob Markenstores, Shop in Shop-Lösungen oder Pop Up Stores: Die Ladeneinrichtungen von Wasi Displays sind so vielseitig und abwechslungsreich, wie die Marken oder stationären Ladengeschäfte selbst. Denn die Vielfalt im modularen Ladenbau kennt fast keine Grenzen. Dazu gehören beispielsweise eine individuelle Raumaufteilung, das Einfügen von Theken, Podesten, Schränken und vielen anderen Elementen. „Das Zusammenspiel unterschiedlicher Formen, Farben und Elemente ist kennzeichnend für einen individuellen modularen Ladenbau“, so Wasikowski.

Ein weiteres Beispiel für die Vielfalt beim modularen Ladenbau sind einfache Wände. „Wir können eine Wand mit intergierten Schienen für Einhänger fertigen und einbauen oder eine Lochwand für Haken einziehen“, erklärt Wasikowski. Diese Elemente lassen sich auch jederzeit wieder tauschen und umbauen. „Beispielsweise gegen eine glatte Wand als Platzhalter für Monitore oder Bannerwände. Oder man lässt die Wand einfach komplett glatt.“

Nachhaltigkeit beim modularen Ladenbau mit dem Werkstoff Holz nicht nur bei Bio-Herstellern gefragt

Hier spielt auch das Material Holz seine vielfältigen Vorteile aus: „Es ist robust und damit langlebig und ich kann es deshalb über einen längeren Zeitraum einsetzen.“ Wenn die Lebensdauer der Ladeneinrichtung dann sein Ende erreicht hat, lässt sich Holz auch einfach recyceln oder kompostieren. „Deshalb haben wir uns auf diesen Werkstoff und dessen Verarbeitung spezialisiert, weil uns das Thema Nachhaltigkeit auch für die Ladeneinrichtungen wichtig ist.“ Eine Alleinstellung, die viele Kunden aus den Bio-Branchen zu schätzen wissen.

Wasi Displays ist bekannt für ausdrucksstarke Lösungen am Point of Sale. Dazu zählen Verkaufsdisplays als individuelle Bodendisplays und Thekendisplays genauso wie individueller Ladenbau. Dabei hat Wasi Displays die Marke stets im Blick und unterstützt Unternehmen dabei die Wiedererkennung zu steigern und den Absatz am Point of Sale zu verbessern. Ob Holz, Metall, Kunststoff oder Acryl. Weiterverarbeitung und Veredelung durch Lackierung oder Digitaldruck: Beim oberfränkischen Hersteller Wasi Displays ist alles unter einem Dach. Seit 1963 entwickelt sich das renommierte Unternehmen kontinuierlich weiter und wird heute in der dritten Generation geführt.

