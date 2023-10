Vier Tipps, wie man den Weingenuss verdoppelt, ohne mehr auszugeben

Mit welchem Wissen Weinconnaisseure doppelt so guten Wein bei gleichem Preis trinken, und welchen Einfluss dabei Reifung und Lagerung haben. Insiderwissen für Weinkenner und Weingenießer

Schweiz, 06.10.2023 – Tipps für Weingenießer, ihren Weingenuss deutlich aufzuwerten

Ein guter Wein kommt einem Kunstwerk gleich: Wenn alle Merkmale stimmen, hat der Wein eine Vollkommenheit, die dem Weinliebhaber Genuss mit allen Sinnen bietet. Der Weinkenner weiß die Vielfalt der Aromen guten Weines zu schätzen. Eine einfache Formel bei der Weinprobe besagt: Weinaroma beschreibt den Weincharakter. Die Aromen geben einem Wein seinen besonderen Charakter, der bei der richtigen Temperatur des Weines zum Genuss wird.

Tipps für einen optimalen Weingenuss

Um einen Wein in optimaler Qualität genießen zu können, gilt es einige Umstände zu beherzigen. Je kälter ein Wein verkostet wird, desto weniger entfalten sich die höchst komplexen Aromen.

So beträgt die ideale Temperatur für die Lagerung der meisten Weine zwischen 10° C und 14° C. Schwankungen der den Wein umgebenden Temperatur sollten möglichst gering gehalten werden. Wein sollte während der Lagerung keinem Sonnenlicht und sonstigen Strahlungen ausgesetzt sein. Die Luftfeuchtigkeit sollte bei 55 % oder darüber liegen.

Als Faustregel kann man festhalten: Je länger ein Wein lagert, desto wichtiger ist nebst Temperaturstabiliät auch eine ausreichende Luftfeuchtigkeit. Erschütterungen des Weines sollten vermieden werden. Das Gleiche gilt für intensive Gerüche während der Lagerung. Der Geschmack des Weines könnte darunter leiden. Optimale Lagerbedingungen bietet ein Weinklimaschrank, geschätzt von jedem Weinliebhaber.

Die Vorteile eines Weinklimaschranks

Wer keinen gut klimatisierten Weinkeller sein Eigen nennt, dem bietet ein Weinkühlschrank ideale Lagerungsbedingungen für seine edlen Tropfen. Gegenüber einem herkömmlichen Kühlschrank lagert der Wein in einem Weinklimaschrank bei einer optimalen, schwankungsfreien Temperatur, die genau passend eingestellt werden kann, sowie ausreichender Luftfeuchtigkeit, um zu gewährleisten, dass der Wein optimale Reifebedingungen hat. Weiterhin sollte der Wein im dunkeln und frei von Erschütterungen gelagert werden.

Weinklimaschränke der Spitzenklasse produziert das Unternehmen SWISSCAVE in der Schweiz. Vor jeglichen äußeren Einflüssen geschützt, lagern Weine in den Weinkühlschränken von SWISSCAVE vibrationsfrei und lichtgeschützt in überwachten Klimazonen. Die Reifung des Weines ist in optimaler Umgebung gewährleistet, so dass er sich bestmöglich entfalten kann. Echter Weingenuss für den Weinliebhaber. SWISSCAVE bietet auch Weinklimaschränke mit mehreren Temperaturzonen, so dass unterschiedliche Weine ihre jeweils optimalen Lager- bzw. Temperierbedingungen vorfinden.

Weinregale zur Weinlagerung

Neben dem Weinkühlschrank können auch Weinregale eine qualitätsfördernde Lagerung guter Weine gewährleisten. Die Weine sollten dabei immer liegend altern: der Korken trocknet so weniger aus und es kann keine Luft in die Flasche eindringen. Ein Weinregal sollte in einem Keller oder einem kühlen und dunklen Raum erschütterungsfrei aufgestellt sein. Bei einer Luftfeuchtigkeit von über 55 % und einer Umgebungstemperatur von 10° C bis 14° C (bei stabil bleibender Temperatur) sind die Bedingungen ideal. Ein häufiges Streitthema unter Weinkennern ist das regelmäßige Drehen der Flaschen. Grundsätzlich empfiehlt sich, den Wein so wenig wie möglich zu bewegen, auch wenn sich Weinstein absetzt.

Die Qualität des Weines steigern

Die richtige Lagerung und angemessene Reifezeit eines Weines steigern den Genuss des edlen Tropfens deutlich. Die Weinklimaschränke von SWISSCAVE bieten die optimalen Bedingungen für die Reife des Weines und garantieren einen vollendeten Weingenuss. Die perfekte Lagerung edler Tropfen. Ein besonderes Erlebnis für jeden Weinkenner.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SWISSCAVE AG (2022)

Frau Sara Blüm

Churerstr. 158

8808 Freienbach

Schweiz

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.de/

email : swisscave@swisspace.ch

SWISSCAVE steht für höchsten Anspruch an Weinlagerung und damit für perfekten Weingenuss.

Für die repräsentative Wein-Auslage und Temperierung in Gastro, Restaurants, in Weinshops, oder zu Hause. SWISSCAVE Weinklimaschränke sind nach umfangreichen Kriterien von Weinkennern geplant und erprobt. Ergänzt wird das Angebot durch Humidore. SWISSCAVE Zigarren-Humidore unterscheiden sich von handelsüblichen Produkten durch die umfassende Klimaregelung und Überwachung.



Pressekontakt:

SWISSCAVE AG (2022)

Frau Sara Blüm

Churerstr. 158

8808 Freienbach

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.de/

email : swisscave@swisspace.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Biotech-Sensation? NurExone’s Therapie zielt auf funktionelle Wiederherstellung nach lähmenden Verletzungen Primobius erzielt herausragende Ergebnisse bei der Lithiumrückgewinnung