viessmann.at – Grüne Heiztechnik von Viessmann Österreich gehört die Zukunft

www.viessmann.at – Energieeffiziente und klimafreundliche Heiztechniklösungen

Grüne Heiztechnik ist ein wichtiger Aspekt der modernen Energieversorgung. Viessmann Österreich hat sich darauf spezialisiert, energieeffiziente und umweltfreundliche Heiztechnologien zu entwickeln und zu produzieren. Das Ziel von Viessmann Österreich ist es, Heizsysteme anzubieten, die umweltfreundlich, effizient und wirtschaftlich sind. Das Unternehmen hat eine breite Palette von Heizsystemen entwickelt, die erneuerbare Energien nutzen, wie zum Beispiel Solarenergie, Biomasse und Wärmepumpen. Diese Technologien sind sehr effizient und können dazu beitragen, den Energieverbrauch und damit auch die Emission von Treibhausgasen zu reduzieren. Ein wichtiger Bestandteil des Angebots von Viessmann Österreich ist die Solarthermie. Diese Technologie nutzt die Energie der Sonne, um Warmwasser und Heizungswärme zu erzeugen.

Dabei wird die Sonnenenergie von Kollektoren auf dem Dach oder an der Fassade aufgenommen und über einen Wärmetauscher in den Heizkreislauf eingespeist. Dadurch kann der Energiebedarf des Hauses reduziert und gleichzeitig der CO2-Ausstoß reduziert werden. Ein weiteres wichtiges Heizsystem von Viessmann Österreich sind Biomasseheizungen. Diese Technologie nutzt nachwachsende Rohstoffe wie Holz, Pellets oder Stroh, um Wärme zu erzeugen. Diese Rohstoffe sind in der Regel CO2-neutral, da bei ihrer Verbrennung nur so viel CO2 freigesetzt wird, wie die Pflanzen während ihres Wachstums aufgenommen haben. Biomasseheizungen sind daher eine sehr nachhaltige und umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen. Wärmepumpen sind eine weitere grüne Heiztechnologie von Viessmann Österreich. Diese Technologie nutzt die Umgebungstemperatur, um Wärme zu erzeugen.

Die Wärmepumpe entzieht der Umgebung Wärme und wandelt sie mit Hilfe von Strom in Heizwärme um. Die Technologie ist sehr effizient und kann dazu beitragen, den Energieverbrauch des Hauses zu reduzieren. Insgesamt bietet Viessmann Österreich eine breite Palette von umweltfreundlichen und effizienten Heizsystemen an, die auf die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten der Kunden angepasst werden können. Das Unternehmen legt großen Wert auf Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit seiner Produkte. Neben den genannten Technologien bietet Viessmann Österreich auch innovative Lösungen wie das Brennstoffzellen-Heizgerät an. Diese Technologie nutzt Wasserstoff als Brennstoff und erzeugt dabei Strom und Wärme. Das Brennstoffzellen-Heizgerät ist sehr effizient und kann dazu beitragen, den Energieverbrauch im Haus weiter zu senken.

Viessmann Österreich bietet auch intelligente Steuerungs- und Regelungstechnologien an, die dafür sorgen, dass das Heizsystem immer optimal arbeitet. Diese Technologien ermöglichen es, den Energieverbrauch des Hauses zu überwachen und zu optimieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass grüne Heiztechnik von Viessmann Österreich eine wichtige Rolle in der modernen Energieversorgung spielt. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von umweltfreundlichen und effizienten Heizsystemen an, die auf die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten der Kunden angepasst werden können. Die Technologien nutzen erneuerbare Energien wie Solarenergie, Biomasse und Wärmepumpen, um Wärme und Strom zu erzeugen. Durch die Nutzung dieser Technologien kann der Energieverbrauch und damit auch die Emission von Treibhausgasen reduziert werden. Viessmann Österreich setzt sich für eine nachhaltige Energieversorgung ein und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur Energiewende.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Viessmann Österreich

Herr Birgit Preimel

Viessmannstraße 1

4641 Steinhaus bei Wels

Österreich

fon ..: 0 72 42 62 3 81

fax ..: 0 7242623 81440

web ..: https://www.viessmann.at/de/produkte/produkt-gruppen.html

email : prlb@viessmann.com

Viessmann Österreich

Komplett. Effizient. Nachhaltig. Das Viessmann Komplettangebot im Bereich Heizsysteme, Industriesysteme und Kühlsysteme für alle Energieträger und Anwendungsbereiche bietet Spitzenqualität und setzt Maßstäbe. Mit den energieeffizienten Wärmepumpen von Viessmann Österreich gelingt eine saubere Zukunft.

Viessmann Österreich, Frau Birgit Preimel

Viessmannstraße 1, 4641 Steinhaus bei Wels, Österreich

Tel.: (0 72 42) 62 3 81 – 110; https://www.viessmann.at

Pressekontakt:

Viessmann Österreich

Herr Birgit Preimel

Viessmannstraße 1

4641 Steinhaus bei Wels

fon ..: 0 72 42 62 3 81

web ..: https://www.viessmann.at/de/wohngebaeude/waermepumpe.html

email : prlb@viessmann.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HanseWerk-Tochter SH Netz wechselt auf rund 340 Metern Länge Mittelspannungskabel in der Gemeinde Wesseln aus