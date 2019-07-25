Vilson Trocknung übernimmt die Brandschadensanierung von 1.000 m² nach dem Großbrand in Schweitenkirchen.

170 Einsatzkräfte, ein Großbrand, 1.000 m² Dachgeschoss: Vilson Trocknung sanierte das zerstörte Mehrparteienhaus in Schweitenkirchen-Aufham von November bis Ende Dezember 2025.

Ein Großbrand mit weitreichenden Folgen

Die Vilson Trocknung GmbH hat die umfangreiche Brandschadensanierung nach einem folgenschweren Brandereignis im oberbayerischen Schweitenkirchen erfolgreich abgeschlossen. Am Nachmittag des 27. Juli 2025 brach in der Otterbachstraße im Ortsteil Aufham ein verheerendes Feuer in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses aus. Laut polizeilicher Ermittlungen entzündete es sich im Bereich eines Ofens bzw. Herds und griff innerhalb kürzester Zeit auf den gesamten Dachstuhl über. Rund 170 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus dem gesamten Umkreis an, um den Dachstuhl, der bereits in Vollbrand stand, zu bekämpfen und eine Ausbreitung der Flammen auf benachbarte Wohneinheiten sowie die anliegenden Betriebsgebäude und Lagerhallen zu verhindern. Der durch das Feuer sowie die umfangreichen Löschmaßnahmen entstandene Sachschaden wurde von den Behörden auf rund 300.000 Euro beziffert – ein Schadensbild, das fachkundige Sanierungsmaßnahmen in großem Umfang erforderte.

Projektstart im November 2025: 1.000 m² Schadensfläche, ein koordinierter Plan

Das vollständig verwüstete Dachgeschoss des betroffenen Mehrparteienhauses umfasst eine Gesamtfläche von nahezu 1.000 Quadratmetern. Eine Dimension, die höchste handwerkliche Präzision, umfassende technische Ausstattung und strukturierte Projektkoordination erfordert. Nach der behördlichen Freigabe des Gebäudes übernahm Vilson Trocknung im November 2025 die vollständige Einsatzleitung der Brandsanierung. In einem ersten Schritt erfolgte die systematische Erstaufnahme des Schadensbildes: Experten dokumentierten sämtliche betroffenen Bereiche, erfassten das Ausmaß der Rußausbreitung sowie der chemischen Brandgasbelastung in der Bausubstanz und entwickelten auf dieser Grundlage einen maßgeschneiderten Sanierungsplan. Dieser sah die enge Verzahnung aller erforderlichen Gewerke vor und schuf die Voraussetzung für einen strukturierten, terminlich planbaren Projektablauf trotz des außergewöhnlichen Schadensumfangs.

Von der Ruß- und Schadstoffbeseitigung bis hin zur Wiederherstellung der Bausubstanz

Der operative Sanierungsprozess gliederte sich in mehrere aufeinanderfolgende Phasen, die von Vilson Trocknung lückenlos und nach klar definierten Qualitätsstandards abgewickelt wurden. Zunächst stand die professionelle Ruß- und Schadstoffreinigung im Vordergrund. Sämtliche kontaminierten Oberflächen wurden materialgerecht gereinigt und dekontaminiert. Dazu gehörten exponierte Holzbalken des Dachstuhls, Mauerwerk, Putzflächen und strukturelle Bauteile. Dabei kamen modernste Reinigungsverfahren zum Einsatz, die eine vollständige Beseitigung toxischer Brandgasrückstände und feinpartikulärer Rußablagerungen gewährleisteten. Parallel dazu erfolgte die gezielte Geruchsneutralisation: Mithilfe spezialisierter Verfahren wie Thermonebulisation, Ozonbehandlung und dem Einsatz von Aktivkohlefiltern wurden hartnäckige Rauchgerüche nicht nur oberflächlich, sondern dauerhaft eliminiert. Im weiteren Verlauf koordinierte Vilson Trocknung den vollständigen Wiederherstellungsprozess der geschädigten Bausubstanz einschließlich aller relevanten Gewerke – von der Demontage zerstörter Elemente bis zur übergabefertigen Fertigstellung.

Abschluss Ende Dezember 2025 – pünktlich, strukturiert, übergabebereit

Die Brandschadensanierung in Schweitenkirchen-Aufham wurde planmäßig gegen Ende Dezember 2025 abgeschlossen und das Gebäude innerhalb von rund zwei Monaten übergabebereit übergeben. Dies gelang trotz eines Schadensumfangs, der viele Betriebe vor organisatorische und kapazitäre Grenzen gestellt hätte. Dieses Projekt veranschaulicht exemplarisch, wofür Vilson Trocknung seit der Unternehmensgründung im Jahr 2013 steht: als verlässlicher Sanierungsspezialist, der auch in Extremsituationen strukturiert, termingerecht und mit höchster Ausführungsqualität agiert. Mit Standorten in München, Augsburg, Ingolstadt, Landshut, Landsberg, Bad Tölz, Starnberg, Memmingen, Ulm und Karlsfeld ist das Unternehmen bayernweit aufgestellt und über einen 24/7-Notdienst jederzeit erreichbar. Alle Sanierungsmaßnahmen werden vollständig dokumentiert und in enger Abstimmung mit den jeweiligen Gebäude- und Hausratversicherungen der Betroffenen koordiniert – ein Service, der Eigentümern und Bewohnern in einer ohnehin belastenden Situation eine spürbare administrative Entlastung verschafft.

Wer nach einem Brand- oder Wasserschaden auf professionelle Soforthilfe, eine strukturierte Schadensanalyse und eine fachgerechte Komplettwiederherstellung angewiesen ist, findet alle Informationen zu Leistungen, Standorten und Kontaktmöglichkeiten unter https://vilson-trocknung.de/brandschaden/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vilson Trocknung GmbH

Herr Vilson Behramaj

Gaußstraße 11

85757 Karlsfeld

Deutschland

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email : info@vilson-trocknung.de

Die Vilson Trocknung GmbH ist ein seit 2013 in Bayern tätiger Spezialist für Wasserschadenbeseitigung, Bautrocknung, Leckortung sowie Schimmel- und Brandschadensanierung. Das Unternehmen bietet alle Leistungen rund um Leckageortung, Trocknung und Sanierung aus einer Hand an und übernimmt auf Wunsch auch die vollständige Wiederherstellung. Die Abstimmung mit der Versicherung ist ebenfalls Teil des Services. Dank eines 24/7-Notrufs und Einsätzen in München sowie weiteren Regionen Bayerns (unter anderem Augsburg, Ingolstadt, Landshut, Landsberg, Memmingen, Starnberg und Bad Tölz) ist Vilson Trocknung für private und gewerbliche Kunden schnell erreichbar. Qualifikationen und Zertifizierungen, etwa durch den TÜV und die Dena, sowie die Mitgliedschaft in anerkannten Fachverbänden stehen für hohe fachliche Standards und eine sichere Ausführung der Arbeiten.

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