snapAddy neu ausgerichtet: DataAgents als Workflow-Automationsplattform und BusinessCards für CRM

snapAddy reagiert auf den Wandel durch KI und Automatisierung: DataAgents als neue Workflow-Automationsplattform, BusinessCards als Kontaktdatenlösung.

„Hinter jedem gewonnenen Kunden steht ein guter Kontakt. Nur wer seine Kontaktdaten von Personen und Unternehmen im Griff hat, kann diese zu seinem Vorteil nutzen“, sagt Jochen Seelig, Geschäftsführer der snapAddy GmbH. „Genau hier setzen wir an: mit Produkten, die Kontaktdaten nicht nur erfassen, sondern intelligent in Workflows einbinden und dauerhaft aktuell halten.“

DataAgents als neue Workflow-Automationsplattform

Die Zukunft der Softwarebranche liegt nicht darin, möglichst viele Standardapplikationen einzusetzen. Sie liegt darin, die Arbeitsabläufe von Unternehmen perfekt zu kennen, abzubilden und zu optimieren. Genau hier setzt snapAddy mit der strategischen Neuausrichtung von DataQuality an.

Bereits seit der Gründung bilden tiefgreifende Integrationen in führende CRM-Systeme das Rückgrat der snapAddy-Technologie. Über Jahre hinweg hat das Unternehmen eine einzigartige Expertise in der Automatisierung von CRM-Prozessen aufgebaut, einschließlich einer hochkomplexen, intelligenten Duplikatsprüfung, die in dieser Detailtiefe ihresgleichen sucht. Dieses Know-how fließt nun konsequent in die Positionierung von DataAgents als vollwertige Workflow-Automationsplattform für den CRM- und Leadgenerierungsmarkt ein.

Praxisnahe Anwendungsszenarien

Die Workflow-Automationsplattform adressiert zentrale Herausforderungen im CRM- und Leadmanagement:

* Systemübergreifende Synchronisierung: Kontakt- und Unternehmensdaten werden nahtlos zwischen CRM-, ERP- und Marketing-Automation-Lösungen synchronisiert. Eine intelligente Zuordnung und Konfliktlösung sorgt dabei für konsistente Datensätze.

* Intelligente Datenerfassung aus Webformularen: Daten aus Webformularen, Landingpages und anderen digitalen Touchpoints werden automatisch angereichert und qualitätsgesichert im CRM-System oder in der Marketing-Automation-Lösung abgelegt, inklusive Duplikatsprüfung in Echtzeit.

* Automatisierte CRM-Datenpflege: CRM-Daten werden weitestgehend automatisch aktuell gehalten. Regelmäßige, automatisierte Kontrollen identifizieren veraltete oder fehlerhafte Datensätze und aktualisieren sie proaktiv.

* Kontaktdaten aus E-Mails nutzen: Eingehende E-Mails werden automatisch auf Kontaktinformationen in Signaturen analysiert. Die gewonnenen Daten fließen direkt in die CRM-Datenpflege ein und halten Kontaktprofile ohne manuellen Aufwand aktuell.

Abgrenzung zu generischen Automationstools

Im Gegensatz zu universellen Plattformen wie n8n, Make.com oder Zapier verfolgt snapAddy einen grundlegend anderen Ansatz: die Kombination aus eigenen, spezialisierten Applikationen und tiefgreifender CRM-Expertise. Konkret bedeutet das:

* Eigene Datenquellen als Technologievorsprung: Die Messeleaderfassungssoftware VisitReport, der Visitenkartenscanner BusinessCards und die automatische Auslesung von E-Mail-Signaturen liefern Kontaktdatenpunkte, die anderen Plattformen schlicht nicht zur Verfügung stehen.

* Hochgradige CRM-Spezialisierung: Tiefgreifende Integrationen in führende CRM-Systeme ermöglichen eine intelligente Duplikatsprüfung und Datenqualitätssicherung, die weit über einfache Feldmappings hinausgeht.

* Eigene und externe KI-Technologien: snapAddy kombiniert proprietäre KI-Modelle, etwa für die Adresserkennung, mit externen Large Language Models von OpenAI, Anthropic und Google, um Workflows intelligent und kontextbezogen zu automatisieren.

* Unterstützung bei der Implementierung: Ein technischer Support, der die Arbeitsabläufe der Kundenunternehmen gemeinsam erarbeitet und maßgeschneiderte Workflows umsetzt, statt den Kunden mit einem Baukasten allein zu lassen.

LeadResearch: Kontaktrecherche als eigenständiges Produkt

Im Zuge der Neuausrichtung wird der bisherige Teil von DataQuality, der sich auf die manuelle Erstellung von Kontaktlisten und die Recherche von Kontakt- und Unternehmensdaten fokussiert, als eigenständiges Produkt unter dem Namen „LeadResearch“ weitergeführt. Damit schärft snapAddy das Profil beider Produkte: DataAgents steht für Automatisierung, LeadResearch für gezielte Datenrecherche.

BusinessCards: Die Zukunft des Kontaktdatenaustauschs

Die zweite strategische Säule der Neuausrichtung betrifft BusinessCards, die digitale Visitenkartenlösung von snapAddy. Die digitale Visitenkarte entwickelt sich zunehmend zur zentralen Schnittstelle für die digitale Leaderfassung und den Austausch von Kontaktdaten. Genau hier setzt snapAddy an.

Mit neuen Vernetzungsfunktionen geht BusinessCards einen entscheidenden Schritt weiter: Wer eine digitale Visitenkarte scannt, kann sich direkt mit der anderen Person vernetzen und die eigenen Kontaktdaten zurückgeben. Ein beidseitiger Austausch, der bisher nur über umständliche Wege möglich war. Im Vergleich zu Plattformen wie LinkedIn fokussiert sich snapAddy dabei konsequent auf das Wesentliche: den Austausch aktueller, verlässlicher Kontaktdaten ohne überladene Social-Media-Inhalte.

Die CRM-Alternative für Kleinunternehmen

Als logische Konsequenz dieser Weiterentwicklung wird BusinessCards auch zu einer echten CRM-Alternative für Kleinunternehmen und Selbstständige. Die App fungiert als zentrales, App-gesteuertes Adressbuch, das von mehreren Personen im Unternehmen gemeinsam genutzt werden kann. Der entscheidende Unterschied zu klassischen CRM- Systemen: kein Feature-Überfluss mit 80 Prozent ungenutzter Funktionen, sondern ein klarer Fokus auf Kontaktaufnahme und Kundenstatus.

„Die meisten kleinen Unternehmen brauchen kein vollumfängliches CRM-System. Sie brauchen ein intelligentes, geteiltes Adressbuch, das die Unternehmen mit ihrem Team tatsächlich nutzen. Genau das wollen wir mit BusinessCards bieten“, so Jochen Seelig.

Ausblick

Mit der Neuausrichtung unterstreicht snapAddy seinen Anspruch, nicht nur Softwareprodukte zu liefern, sondern als strategischer Partner für CRM-Automatisierung und digitale Leadprozesse zu agieren. Die klare Segmentierung in DataAgents (Automation), LeadResearch (Datenrecherche), BusinessCards (digitale Visitenkarte und Kontaktmanagement) sowie VisitReport (Messeleaderfassung) schafft Transparenz für Kunden und Partner.

„Die Zukunft gehört nicht den Unternehmen mit den meisten Tools, sondern denen, die ihre Prozesse am besten verstehen und automatisieren. In den Bereichen CRM-Datenqualität und Leadgenerierung haben wir eine klare Führungsrolle, und mit dieser Strategie bauen wir sie konsequent aus“, erklärt Jochen Seelig.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Daniel Furth

Haugerkirchgasse 7

97070 Würzburg

Deutschland

fon ..: +49 931 466 212 18

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email : presse@snapaddy.com

Die snapAddy GmbH mit Sitz in Würzburg ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für digitale Leaderfassung, CRM-Datenqualität und Workflow-Automatisierung im B2B-Umfeld. Mit rund 100 Mitarbeitenden betreut snapAddy weit über 4.000 Unternehmen. Das Produktportfolio umfasst die Messeleaderfassungs-App VisitReport, die digitale Visitenkartenlösung BusinessCards, die Workflow-Automationsplattform DataAgents sowie das Recherche-Tool LeadResearch.

Pressekontakt:

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